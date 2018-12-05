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Райони без ток във Варна днес

05.12.2018 09.37

Днес на 5 декември в много райони на Варна са възможни електросмущения, причината е обслужване и неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, съобщиха от ЕРП-Север.

-от 09:00 ч. до 16:30 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в района на местност Добрева чешма - абонатите, електрозахранени от МТП 1.

-от 09:00 ч. до 16:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: ул. „Алеко Константинов“ 1, 3, 5, 11, 13, 17, А, Б, 21, 23; ул. „баба Тонка“ 14; бул. „Вл. Варненчик“ 55; ул. „Дрин“ 28, 30, 32, 34; ул. „Неофит Бозвели“ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. „Оборище“ 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13; ул. „Поп Харитон“ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10.

-от 09:00 ч. до 16:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: ул. „Ал. Дякович“; ул. „Батак“ 2, 4; ул. „Русе“ 47, 49, ул. „Христо Ботев“ 3.

-от 09:00 ч. до 16:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: ул. „Братя Миладинови“ 19; ул. „Г. С. Раковски“ 3, 4, 6; бул. „Княз Борис І“; ул. „Любен Каравелов“ 1, 2; ул. „Опълченска“ 9, 11; бул. „8-ми Приморски полк“ 58.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на карето, заключено между ул. „Ф. Шопен“, бул. „Мария Луиза“, бул. „8-ми Примоски полк“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Княз Борис І“.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на карето, заключено между ул. „Г. Бенковски“, ул. „Кракра“, ул. „Беласица“, ул. „Д-р Пискюлиев“, бул. „Вл. Варненчик“, ул. „Оборище“, бул. „Сливница“ .

-от 08:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в района на местност Боровец - юг.

-от 09:00 ч. до 14:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: ул. „Генерал Гурко“ № 29, ул. „Ген. Паренсов“ № 28, 30, ул. „Ген. Скобелев“ № 31, 33, 35, 37, 44, 48, ул. „Ген. Столетов“ № 33, 35, 37, ул. „Иван Аксаков“ № 36, ул. „Професор Марин Дринов“ № 68, 70, бул. „Осми приморски полк“ № 95, 97, 99, 105.

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