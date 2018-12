Още снимки: test Новият съдия №1 на София е страстен фен на “Ливърпул” и слуша метъл Пред него са се изправяли Стефан Софиянски като подсъдим и Иван Костов като свидетел



Съдия Алексей Трифонов, който решава дела за присвоявания, подкупи и престъпления по служба, може да изрецитира без грешка най-популярния футболен химн в света - You'll Never Walk Alone.



Защо му е на един наказателен съдия да знае какво пеят феновете на “Ливърпул” на стадиона? Отговорът е прозаичен - Трифонов е страстен фен на английския клуб, който вярва, че този сезон мърсисайдци ще грабнат шампионската купа във Висшата лига с тройката в атака Салах, Мане и Фирмино.



Ако се върнем на терена на третата власт обаче, преди дни 46-годишният Алексей Трифонов спечели един друг мач - с тежки отговорности във Висшия съдебен съвет (ВСС). Той се впусна в прелюбопитна битка за един от най-горещите шефски столове – този в Софийския градски съд (СГС). Изправи се срещу кандидат, издигнат от съдии - Евгени Георгиев, и спечели 9 от общо 13 членове на ВСС на своя страна. Трифонов влезе в състезанието за градския съд от по-горната съдебна инстанция. От 2009 г. той правораздава в Софийския апелативен съд и е в състав с колегите си Камен Иванов и Весислава Иванова.



Градският съд, в който работят 141 съдии и 392-ма служители, не му е чужд - Трифонов е минал през Наказателното му отделение. Титулярен съдия в апелативния съд е от 2015-а. 6 г. се води в командировка, тъй като конкурси за повишаване през това време няма.



Това, че СГС има особен статут, допълнително изостря вниманието към него, щом му се избира председател. Градските съдии гледат едни от най-тежките наказателни дела за убийства, грабежи и финансови далавери. Само те регистрират политически партии и вероизповедания като юридически лица. Там се решават и търговски спорове за милиони левове.



След избирането на Трифонов загубилият кандидат Евгени Георгиев, разбира се, остана неудовлетворен. Той ще оспори решението на ВСС пред Върховния административен съд. Напрактика това ще отложи встъпването в длъжност на Трифонов, освен ако висшите магистрати не решат друго. Георгиев не е съгласен Трифонов да оглави СГС, защото според него 2-ма кадровици били заинтересовани той да спечели. Единият задал некоректен въпрос за акции на Георгиев при първия неуспешен избор за шеф на СГС през март т.г. Другият член на ВСС пък “мотивирал” Трифонов да участва в процедурата.



Без да мънка и шикалкави, Трифонов обяви пред съдебните кадровици: “Няма задкулисие в моята кандидатура! Не съм ходил по партийни централи, нито съм говорил с когото и да било”. С тези думи той отговори политически обвързан ли е, след като е бил зам.-министър на правосъдието в кабинета на Огнян Герджиков, а преди години и член на ЦИК от квотата на ДПС.



Истината е, че и сред колегите му в Софийския апелативен съд Трифонов е познат като съдия, който не би решил дело по мотиви, различни от доказателствата и закона. “Има отлична квалификация с вродено чувство за справедливост”, казва за него съдия, който го познава от 20 г.



Пред Трифонов в залата са се изправяли Стефан Софиянски като подсъдим и Иван Костов като свидетел по дело срещу съпругата му. Трифонов бе съдия докладчик по делото срещу прокурора Ангел Дончев и го призна за виновен за това, че е изнудвал колега.



Като свали черната тога, съдия Трифонов е склонен да облече черна тениска - от ученик е запален фен на метъл музиката.



Слуша “Айрън Мейдън”, “Металика”, “Дийп Пърпъл”. Ходил е на концерти на AC/ DC. Неотдавна е посетил тяхно шоу в Белград. Това лято е бил в първите редици на “Хилс оф рок” в Пловдив. “Няма да има отсъствие и през 2019 г., освен ако не се случи дежурен да гледа мерки за неотклонение”, шегуват се колегите му в Съдебната палата.



Отдаден е на семейството си. Женен е за съдия Ева Пелова, която правораздава в Софийския районен съд. Имат две деца. Вкъщи не влиза много-много в кухнята, тъй като има опасност да загори тенджерата с телешко. Липсата на кулинарни умения компенсира, като отделя за любимите си хора повече време, отколкото за себе си. Успява да стигне до фитнеса 2 пъти седмично, а след големи пазарлъци може да склони да поиграе с приятели баскетбол.



Интересно е, че в приятелския му кръг магистрати няма. Излиза със свои връстници от времето, когато учили в Националната гимназия за древни езици и култури.



Пред Трифонов сега стои сериозна задача - ще успее ли да приспи подозрителността, че няма да се справи като шеф на СГС, без да е номинация на съдии. Ако встъпи в длъжност, първият му тест ще е изборът на заместниците му. Защото открай време се знае, че повече те командват отделенията в съда, отколкото шефът.



Ще премести ли СГС от Съдебната палата?

Една от смелите идеи, които Алексей Трифонов декларира пред членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС), е, че ще търси нова сграда за Софийския градски съд извън Съдебната палата. На практика сега съдии и служители трудно се побират в кабинети и зали.



Трифонов заяви още, че ще се бори с неравномерната натовареност на съдиите. Посочи няколко мерки, които ще предприеме. Първата е да поиска от ВСС допълнителни бройки за съдебни помощници. Втората – да се обяви конкурс за повишаване на съдии на свободните места.



КОЛЕГА





Вероника Имова - член на ВСС

“Алексей Трифонов даде по-ясна визия за решаването на чувствителните проблеми в съда, показа лична отговорност за уважаване на решенията на съдийската колегия на ВСС за назначаването на колеги по видове материи, както и мъжество да застане пред нас и да отговори на въпросите за битието му в ЦИК и като зам.-министър”, каза по негов адрес членът на ВСС Вероника Имова.



КНИГИ



През тази година Трифонов чете българска художествена литература. Последно се е спрял на тетралогията на Димитър Талев.



Харесва и автори като Милен Русков и Георги Божинов. От чуждите най на сърце са му Хемингуей и Габриел Гарсия Маркес.



Винаги намира време и за научни публикации за правото.



МЕЧТИ



Да бъде съдия не му е било детска мечта. По стечение на обстоятелствата от 1999 г. носи черната тога.



След като завършва право в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Алексей Трифонов започва работа като следовател в Столичната следствена служба през 1998 г. Там остава само година, тъй като през декември 1999 г. става съдия в Софийския районен съд.



