Кои са най-влиятелните филми в историята Учени от университета в Торино направиха проучване за най-влиятелните филми в историята. Класацията оглавява адаптацията на приказката на американския писател Лайман Франк Баум "Магьосникът от Оз" (The Wizard of Oz, 1939).



Според резултатите от проучването, в топ 3 са "Междузвездни войни" (1977) и „Психо“ (1960).



Сред 20-те най-влиятелни филма в историята попадат "Кинг Конг" (1933), "2001: космическа одисея" (1968), "Метрополис" (1927), "Гражданинът Кейн" (1941), "Франкенщайн "(1931), "Снежанка и седемте джуджета"(1937), "Казабланка" (1942), "Дракула" (1931), "Кръстникът" (1972), "Челюсти" (1975), "Носферату: Симфония на ужаса" (1922), "Отнесени от вихъра" (1939) и др.



Успехът на един филм обикновено се измерва с показатели на боксофисите или реакцията на професионалните филмови критици, отбелязват авторите на проучването. Според тях обаче изводът за успешността на даден филм често може да е повлиян от външни фактори, включително реклами или тенденции и не могат да преценят влиянието на филма с течение на времето.



"В тази статия предлагаме нов метод за класиране на филми, основани на верига от връзки на към филма с другите филми. Нашата цел е да се измери успехът на филма, като се прецени колко е повлиял на други продукции от художествена и от икономическа гледна точка", се отбелязва в статията.



В работата си изследователите са използвали кинематографичната база данни IMDb (Internet Movie Database), която представя повече от 47 000 филма от 157 страни по света.



"Тъй като основата на IMDb, която използваме, е по-скоро пристрастна към европейското и северноамериканското кино, нашите резултати могат да се считат за важни главно за западната култура", добавят учените.



