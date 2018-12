Още снимки: test Това са най-продаваните марки уиски в света Оказва се, че намирането на списък с най-продаваните марки уиски в света е истинско предизвикателство.



Въпреки че същестсуват широко известни класации на най-добре продаваните марки скоч уиски или бърбън, няма публична класация, която да обхваща всички видове уиски.



Поради това Forbes решава да изготви собствена класация, разчитайки на информация на компаниите за пазарни анализи IWSR и The Spirits Business, както и на други източници, където това е необходимо.



В крайна сметка се получава класация, която със сигурност ще изненада много читатели, тъй като включва брандове, за които едва ли са чували. Освен това се оказва, че много малък кръг компании контролират голяма част от марките, отчитащи най-високи продажби в света.



Класацията представя най-продаваните марки уиски в света, измервайки продажбите по обем, а не по стойност.



Броят на продадените бутилки е измерен на база кашони, съдържащи общо 9 литра уиски, което е стандартна единица в индустрията с алкохол.



Цифрите са представени в хиляди, което ще нарече, че ако имаме продажби за 1 000, реално това означава 1 млн. кашона уиски, или продадени 9 млн. литра.



Най-продаваните марки уиски в света:



1. Officer’s Choice



Страна: Индия



Собственик: Allied Blenders and Distillers



Продажби: 31 510.1



2. McDowell’s



Страна: Индия



Собственик: Diageo



Продажби: 26 338.2



3. Imperial Blue



Страна: Индия



Собственик: Pernod Ricard



Продажби: 18 847.7



4. Royal Stag Whisky



Страна: Индия



Собственик: Pernod Ricard



Продажби: 18 700



5. Johnnie Walker



Страна: Шотландия



Собственик: Diageo



Продажби: 18,300



6. Jack Daniel’s Whiskey



Страна: САЩ



Собственик: Brown Forman Corporation



Продажби: 12 900



7. Original Choice



Страна: Индия



Собственик: John Distilleries Pvt Ltd



Продажби: 10 300



8. Hayward’s Fine



Страна: Индия



Собственик: Diageo



Продажби: 8 900



9. Jim Beam



Страна: USA



Собственик: Beam Suntory



Продажби: 8 900 (включва продажбата на ароматизирано уиски)



10. Old Tavern



Страна: Индия



Собственик: Diageo



Продажби: 7 400



1. 8 PM Whisky



Страна: Индия



Собственик: Radico Khaitan



Продажби: 7 000



12. Crown Royal



Страна: Канада



Собственик: Diageo



Продажби: 7 000 (включва продажбата на ароматизирано уиски)



13. Grand Royal Myanmar Whisky



Страна: Мианмар



Собственик: Thai Beverage



Продажби: 7 000



14. Ballantine’s



Страна: Шотландия



Собственик: Pernod Ricard



Продажби: 6 900



15. Jameson’s



Страна: Ирландия



Собственик: Pernod Ricard



Продажби: 6 900



16. Blender’s Pride



Страна: Индия



Собственик: Pernod Ricard



Продажби: 6 400



17. Bagpiper



Страна: Индия



Собственик: Diageo



Продажби: 6 000



18. Fireball Cinnamon Shot



Страна: Канада



Собственик: Sazerac



Продажби: 4 900 (само продажите в САЩ, поради невъзможност да се намерят данни за глобалните продажби)



19. Royal Challenge



Страна: Индия



Собственик: Diageo



Продажби: 4 500



20. Grant’s



Страна: Шотландия



Собственик: William Grant & Sons



Продажби: 4 500



21. Director’s Special



Страна: Индия



Собственик: Diageo



Продажби: 4 200



22. Chivas Regal



Страна: Шотландия



Собственик: Pernod Ricard



Продажби: 4 200



23. Bangalore Malt Whisky



Страна: India



Собственик: John Distilleries Pvt Ltd



Продажби: 3 500



24. Suntory Whisky



Страна: Japan



Собственик: Beam Suntory



Продажби: 3 400



25. J&B



Страна: Шотландия



Собственик: Diageo



Продажби: 3 400 /profit.bg



