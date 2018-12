Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Атлетико М - Монако

08:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Рома - Реал Мадрид

09:30 BNT 3: Футбол: Байер Леверкузен - Лудогорец - среща от турнира "Лига Европа"

10:00 Nova Sport: Футбол: Солихъл Муурс - Блекпул, мач от втори кръг за Купата на Футболната асоциация, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Ливърпул

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Сент Етиен - Нант, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Райо Валекано - Ейбар

11:00 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

11:20 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

11:50 BNT 3: Баскетбол: България - Босна и Херцеговина - квалификационна среща за световно първенство

12:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Байерн Мюнхен - Фортуна Дюселдорф, мач от германската Бундеслига

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Наполи - Цървена звезда

12:00 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Барселона - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

12:30 Nova Sport: Футбол: Верея - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно

13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 20-и епизод, повторение

13:30 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Преди кръга"

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Локомотив М - Галатасарай

14:00 Diema Sport 2: Волейбол: ЦСКА - Нефтохимик, мач от Суперлигата, директно

14:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Селта - Уеска

14:00 Film Plus: Тенис: Айла Томлянович - Кики Бертенс (Korea Open, Сеул; WTA International - финал, повторение)

14:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"

14:30 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - Будучност

14:30 Nova Sport: Футбол: Моркамб/Халифакс Таун - Уимбълдън, мач от втори кръг за Купата на Футболната асоциация, директно

15:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

15:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Берое, мач от Първа професионална лига, директно

15:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

15:50 BNT 3: Футбол: Ворскла - Арсенал - среща от турнира "Лига Европа"

16:00 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А СПАЛ - Емполи

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Интер

16:15 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Барселона - Фенербахче

16:30 Max Sport 2: Футбол: Барса ТВ "Ромарио", документален филм

16:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Вердер Бремен - Байерн Мюнхен, директно

17:00 Nova Sport: Футбол: Блекбърн Роувърс - Шефилд Уенздей, мач от Чемпиъншип, директно

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Борнемут, мач от английската Висша лига, директно

17:15 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Валядолид - Леганес

17:30 Diema Sport: Футбол: Левски - Дунав, мач от Първа професионална лига, директно

17:40 BNT 3: Футбол: Челси - ПАОК - среща от турнира "Лига Европа"

17:55 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ Айндховен - Барселона

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Борусия Дортмунд - Фрайбург

18:30 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени Полуфинален мач

19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фиорентина - Ювентус

19:30 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

19:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Хофенхайм - Шалке 04, директно

19:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Хетафе - Еспаньол

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:30 Max Sport 1: Тенис: ATP Лондон Обзор на турнира

20:55 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Film Plus: Тенис: Робин Хаасе - Иво Карлович (Libema Open, Хертогенбош; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

21:00 Diema Sport: Футбол: Монако - Монпелие, мач от френската Лига 1, директно

21:30 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

21:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Болоня

21:30 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени Полуфинален мач

21:45 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Реал Мадрид - Валенсия

21:50 Nova Sport: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно

21:50 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, запис

22:00 Nova Sport: Футбол: Рексъм - Нюпорт Каунти, мач от втори кръг за Купата на Футболната асоциация, директно

23:00 Film Plus: Тенис: Данийл Медведев - Юки Бхамбри (Libema Open, Хертогенбош; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

23:25 Max Sport 3: Студио "Футбол"

23:40 Max Sport 2: Футбол: Барса ТВ "Дрийм тиймът", документален филм

23:45 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, финал, директно

23:50 Diema Sport 2: Волейбол: ЦСКА - Нефтохимик, мач от Суперлигата, повторение

