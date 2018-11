Още снимки: test Новият автомат Калашников печели пазари с патрони по стандарт на НАТО Новият руски автомат АК-308, независимо от баналната си на пръв поглед външност, става едни от най-амбициозните продукти на оръжейния концерн "Калашников" за последните десетилетия. Основната причина за това е използването на патрони с калибър 7,62?51 мм по стандарта на НАТО, пише американското специализирано списание The National Interest.



След Втората световна война "Калашников" пусна над 20 модела автомати АК и практически всички те използваха съветски или руски боеприпаси, напомня изданието. При това първите опити да се произвежда това леко стрелково оръжие по стандартите на НАТО не бяха успешни от гледна точка на експорта, смята авторът на статията оръжейният експерт Марк Епископос.



Сега концерна "Калашников" прави нов опит в тази насока, като АК-308, показан на оръжейното изложение "Армия 2018" използва боеприпасите по натовски стандарт 7,62?51 милиметра. Новият автомат, заради новите по-големият калибър боеприпаси, е по дълъг и по-тежък от АК 12. При това той взаимства много подобрения от предходния модел, в това число сгъваемия приклад и преработената газова тръба.



Неотдавнашното излизане на "Калашников" на световния експортен пазар е забележително не само с новите технологии, но с новия си бизнес модел, пише The National Interest. Авторът на статията отбелязва, че по-рано моделите за износ се правеха не за конкретен купувач, докато AK-308 е проектиран и е насочен към пазара, отчитайки потребностите на една единствена страна - Индия.



За този постоянен и голям купувач на руско въоръжение Москва дълго се бори, опитвайки се да продава на Делхи леко стрелково оръжие, посочва експертът. Но например, "Калашников" не участва в неотдавнашния индийски търг за избор на щурмови пушки, защото индийските военни искаха такова стрелково оръжие с патрони калибър 7,62?51 милиметра.



Сега с модела АК-308 Русия прави опит да стане основен вносител на стрелково оръжие за големия потребител Индия сред двайсетгодишно прекъсване.



Освен това, осигурявайки на Русия опора на печелившия индийски пазара, новото руско оръжие може да заинтересува и други големи страни като Бразилия и Пакистан. Те също биха купували евтини и надеждни автомати, използващи боеприпаси по стандартите на НАТО, заключва The National Interest.



