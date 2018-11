Още снимки: test Хакери ударили до 500 млн. гости на хотелската верига Marriott Веригата хотели Marriott International призна, че хакери са проникнали в базата данни на компанията и може да са компрометирали лични данни на до 500 милиона гости, информира АФП.



От Marriott поясняват, че са били уведомени на 8 септември, че е имало опит за хакерска атака и проникване в базата данни с резервации в САЩ. Компанията предприела разследване и установила, че е "имало нерегламентиран достъп до мрежата Starwood от 2014 г.". Веригата открила, че "неупълномощена страна е копирала и криптирала информация, и предприела стъпки към премахването й".



На 19 ноември от Marriott "успели да разкриптират информацията и установили, че съдържанието е от базата данни Starwood с резервации на гости".



Хотелите в мрежата Starwood включват Sheraton, Four Points by Sheraton и W Hotels. /news.bg