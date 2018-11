Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Тюрк Телеком - АСВЕЛ

06:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига АЕК - Аякс

07:00 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, полуфинали

07:40 Film Plus: Тенис: Су-Уей Хсиех - Айла Томлянович (Korea Open, Сеул; WTA International - I полуфинал, повторение)

08:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - обзори

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Реал Мадрид - ЦСКА Москва

08:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Валенсия - Райо Валекано

08:15 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, полуфинали

09:00 BNT 3: Футбол: Байер Леверкузен - Лудогорец - среща от турнира "Лига Европа"

09:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Спартак М - Рапид Виена

10:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Светът на Ла Лига"

10:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 20-и епизод, повторение

10:00 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени

10:00 Nova Sport: Футбол: Амиен - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Фрозиноне

10:10 Film Plus: Футбол: Ейбар - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:50 BNT 3: Футбол: Ворскла - Арсенал - среща от турнира "Лига Европа"

11:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Милан - Дюделанж

12:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 17-и епизод, повторение

12:00 Film Plus: Тенис: Стийв Джонсън - Дуди Села (Dell Technologies Hall of Fame Open, Нюпорт; ATP WORLD TOUR 250 - I четвъртфинал, повторение)

12:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Еспаньол - Жирона

12:00 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени

12:05 Nova Sport: Футбол: Лестър Сити - Саутхямптън, мач от четвърти кръг за Карабао къп, повторение

13:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, полуфинали

13:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Рейнджърс - Виляреал

13:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

13:10 Film Plus: Тенис: Адриан Манарино - Марсел Гранойерс (Dell Technologies Hall of Fame Open, Нюпорт; ATP WORLD TOUR 250 - II четвъртфинал, повторение)

14:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Макаби Тел Авив - Байерн Мюнхен

14:00 Nova Sport: Футбол: Брентфорд - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Удинезе - Рома

14:10 BNT 3: Футбол: Челси - ПАОК - среща от турнира "Лига Европа"

14:15 Film Plus: Тенис: Тим Смичек - Рамкумар Раманатан (Dell Technologies Hall of Fame Open, Нюпорт; ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)

14:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, полуфинали

15:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Бетис - Олимпиакос

15:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение

15:15 BNT: Обзор "Лига Европа"

15:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Хрониките на Ла Лига"

15:45 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Реал Мадрид - ЦСКА Москва

15:55 Film Plus: Тенис: Марсел Гранойерс - Стив Джонсън (Dell Technologies Hall of Fame Open, Нюпорт; ATP WORLD TOUR 250 - II полуфинал, повторение)

16:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 20-и епизод, повторение

16:00 BNT 3: Футбол: Байер Леверкузен - Лудогорец - среща от турнира "Лига Европа"

16:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Рома - Реал Мадрид

16:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Тулуза, мач от френската Лига 1, повторение

17:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: УЕФА Лига Европа: Стандард Лиеж - Севиля

17:30 Diema Sport: Футбол: Черно море - Етър, мач от Първа професионална лига, директно

17:50 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

18:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Понеделнишки обзор

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Челси, мач от английската Висша лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Стоук Сити - Куинс Парк Рейнджърс, мач от Чемпиъншип, повторение

18:50 BNT 3: Баскетбол: България - Босна и Херцеговина - квалификационна среща за световно първенство пряко предаване от "Арена Ботевград"

19:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - обзори

19:00 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

19:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Дрийм тиймът", документален филм

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Преди кръга"

20:00 Film Plus: Тенис: Мария Сакари - Кики Бертенс (Korea Open, Сеул; WTA International - II полуфинал, повторение)

20:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Преди кръга"

20:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"

21:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, преди кръга

21:00 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

21:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

21:15 Nova Sport: "Преди кръга за Купата на Футболната асоциация" (2018-19), 2-и епизод

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:30 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига "Преди кръга"

21:30 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - Будучност

21:30 Eurosport 2: Футбол: Фортуна Дюселдорф - Майнц 05, директно

21:45 Diema Sport: Футбол: Сент Етиен - Нант, мач от френската Лига 1, директно

21:50 Film Plus: Тенис: Айла Томлянович - Кики Бертенс (Korea Open, Сеул; WTA International - финал, повторение)

21:55 Nova Sport: Футбол: Солихъл Муурс - Блекпул, мач от втори кръг за Купата на Футболната асоциация, директно

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, директно

22:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Барселона - Фенербахче

22:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Райо Валекано - Ейбар

23:20 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

23:55 BNT 3: Футбол: Челси - ПАОК - среща от турнира "Лига Европа" /bukmeikar.com



WTA International - II полуфинал, повторение)20:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Преди кръга"20:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"21:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, преди кръга21:00 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"21:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване21:15 Nova Sport: "Преди кръга за Купата на Футболната асоциация" (2018-19), 2-и епизод21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване21:30 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига "Преди кръга"21:30 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - Будучност21:30 Eurosport 2: Футбол: Фортуна Дюселдорф - Майнц 05, директно21:45 Diema Sport: Футбол: Сент Етиен - Нант, мач от френската Лига 1, директно21:50 Film Plus: Тенис: Айла Томлянович - Кики Бертенс (Korea Open, Сеул; WTA International - финал, повторение)21:55 Nova Sport: Футбол: Солихъл Муурс - Блекпул, мач от втори кръг за Купата на Футболната асоциация, директно22:00 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, директно22:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Барселона - Фенербахче22:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Райо Валекано - Ейбар23:20 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"23:55 BNT 3: Футбол: Челси - ПАОК - среща от турнира "Лига Европа" /bukmeikar.com