Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Интер

08:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи НАК Бреда - Аякс

08:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Атлетико Мадрид - Барселона

08:30 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /5 епизод/

08:30 Eurosport: Футбол: MLS, Атланта - Ню Йорк Редбулс, полуфинали, първи мач

08:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, полуфинали

08:30 Film Plus: Тенис: Киан Ван - Су-Уей Хсиех (Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима; WTA International - II полуфинал, повторение)

09:20 BNT 3: Футбол: Бетис - Милан - среща от турнира "Лига Европа"

09:30 Eurosport: Футбол: MLS, Портланд - Канзас Сити, полуфинали, първи мач

10:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, полуфинали

10:00 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени Сада Крузейро - Трентино

10:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Тулуза, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ Айндховен - Барселона

10:00 Film Plus: Футбол: Виляреал - Бетис (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Сасуоло

11:10 BNT 3: Футбол: Италия - Португалия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

12:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2018-19), 13-и епизод, повторение

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 20-и епизод, повторение

12:00 Film Plus: Тенис: Александър Зверев - Хьон Чун (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)

12:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Севиля - Валядолид

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Наполи - Цървена звезда

12:00 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени Хатам Ардакан - Асеко Резовия

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Гран Канария - Естудиантес, мач от испанската баскетболна лига, повторение

12:30 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, полуфинали

12:30 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение

13:00 BNT 3: Снукър: Демонстративен мач между световните шампиони Марк Уилямс и Джон Хигинс

13:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение

13:45 Film Plus: Тенис: Максимилиан Мартерер - Филип Колшрайбер (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - II полуфинал, повторение)

14:00 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, полуфинали

14:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - Реал Мадрид

14:00 Nova Sport: Футбол: Стоук Сити - Куинс Парк Рейнджърс, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Атлетико М - Монако

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Торино

14:30 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение

15:00 Film Plus: Тенис: Александър Зверев - Филип Колшрайбер (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - финал, повторение)

15:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - Несебър, мач от Втора професионална лига, повторение

15:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Светът на Ла Лига"

15:30 Eurosport: Футбол: MLS, Портланд - Канзас Сити, полуфинали, първи мач

15:45 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Алба Берлин - Лимож

16:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Понеделнишки обзор

16:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Байерн Мюнхен - Бенфика

16:00 Nova Sport: Футбол: Каен - Монако, мач от френската Лига 1, повторение

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Ливърпул

16:10 BNT 3: Футбол: Англия - Хърватия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

16:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Орландо Маджик, мач от НБА, повторение

17:00 Film Plus: Тенис: Мектич/Пея - Додиг/Рам (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - двойки финал и награждаване, повторение)

17:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, полуфинали, първи мач

17:30 Max Sport 1: Тенис: ATP Лондон Обзор на турнира

17:30 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, полуфинали

17:45 bTV Action: Студио "Лига Европа"

18:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Филмът: Барселона - Пари Сен Жермен"

18:00 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /5 епизод/

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - обзори

18:00 bTV Action: Спартак Москва - Рапид Виена (футбол от Лига Европа)

18:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Родъръм Юнайтед - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение

18:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"

18:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, полуфинали, първи мач

18:30 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени

18:30 Film Plus: Тенис: Айла Томлянович - Кики Бертенс (Korea Open, Сеул; WTA International - финал, повторение)

18:45 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, полуфинали

19:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

19:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ ПСВ Айндховен - Барселона, мач от Шампионската лига

19:25 BNT: Студио Футбол

19:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Хрониките на Ла Лига"

19:40 Ring.BG: ПРЯКО: УЕФА Лига Европа: Бетис - Олимпиакос

19:50 BNT 3: Футбол: Ворскла - Арсенал - среща от турнира "Лига Европа" пряко предаване от Полтава /Украйна/

19:55 BNT: Футбол: Байер Леверкузен - Лудогорец, среща от турнира на "Лига Европа" пряко предаване от Леверкузен

20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 20-и епизод

20:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 17-и епизод, директно

20:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Обзор

20:00 bTV Action: Милан - Дюделанж (футбол от Лига Европа)

20:00 Nova Sport: Футбол: Ница - Лил, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

21:00 Max Sport 2: Футбол: Барса ТВ "Филмът: Барселона - Пари Сен Жермен"

21:05 Max Sport 3: Баскетбол: Евролига Макаби Тел Авив - Байерн Мюнхен

21:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

21:30 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени

21:30 Film Plus: Футбол: Виляреал - Бетис (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

21:55 BNT 3: Футбол: Челси - ПАОК - среща от турнира "Лига Европа" пряко предаване от Лондон

22:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, полуфинали, първи мач

22:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Реал Мадрид - ЦСКА Москва

22:00 bTV Action: Рейнджърс - Виляреал (футбол от Лига Европа)

22:00 Ring.BG: ПРЯКО: УЕФА Лига Европа: Стандард Лиеж - Севиля

22:15 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, повторение

23:00 Max Sport 3: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение

23:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, полуфинали, първи мач

23:30 Film Plus: Тенис: Евгения Родина - Кики Бертенс (Korea Open, Сеул; WTA International - I четвъртфинал, повторение)

23:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

23:50 BNT 3: Футбол: Байер Леверкузен - Лудогорец - среща от турнира "Лига Европа" 08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Интер08:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи НАК Бреда - Аякс08:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение08:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Атлетико Мадрид - Барселона08:30 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /5 епизод/08:30 Eurosport: Футбол: MLS, Атланта - Ню Йорк Редбулс, полуфинали, първи мач08:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, полуфинали08:30 Film Plus: Тенис: Киан Ван - Су-Уей Хсиех (Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима; WTA International - II полуфинал, повторение)09:20 BNT 3: Футбол: Бетис - Милан - среща от турнира "Лига Европа"09:30 Eurosport: Футбол: MLS, Портланд - Канзас Сити, полуфинали, първи мач10:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, полуфинали10:00 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени Сада Крузейро - Трентино10:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Тулуза, мач от френската Лига 1, повторение10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ Айндховен - Барселона10:00 Film Plus: Футбол: Виляреал - Бетис (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)10:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Сасуоло11:10 BNT 3: Футбол: Италия - Португалия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"12:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2018-19), 13-и епизод, повторение12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 20-и епизод, повторение12:00 Film Plus: Тенис: Александър Зверев - Хьон Чун (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)12:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Севиля - Валядолид12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Наполи - Цървена звезда12:00 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени Хатам Ардакан - Асеко Резовия12:05 Nova Sport: Баскетбол: Гран Канария - Естудиантес, мач от испанската баскетболна лига, повторение12:30 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, полуфинали12:30 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение13:00 BNT 3: Снукър: Демонстративен мач между световните шампиони Марк Уилямс и Джон Хигинс13:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение13:45 Film Plus: Тенис: Максимилиан Мартерер - Филип Колшрайбер (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - II полуфинал, повторение)14:00 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, полуфинали14:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - Реал Мадрид14:00 Nova Sport: Футбол: Стоук Сити - Куинс Парк Рейнджърс, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Атлетико М - Монако14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Торино14:30 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение15:00 Film Plus: Тенис: Александър Зверев - Филип Колшрайбер (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - финал, повторение)15:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - Несебър, мач от Втора професионална лига, повторение15:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Светът на Ла Лига"15:30 Eurosport: Футбол: MLS, Портланд - Канзас Сити, полуфинали, първи мач15:45 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Алба Берлин - Лимож16:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Понеделнишки обзор16:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Байерн Мюнхен - Бенфика16:00 Nova Sport: Футбол: Каен - Монако, мач от френската Лига 1, повторение16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Ливърпул16:10 BNT 3: Футбол: Англия - Хърватия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"16:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Орландо Маджик, мач от НБА, повторение17:00 Film Plus: Тенис: Мектич/Пея - Додиг/Рам (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - двойки финал и награждаване, повторение)17:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, полуфинали, първи мач17:30 Max Sport 1: Тенис: ATP Лондон Обзор на турнира17:30 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, полуфинали17:45 bTV Action: Студио "Лига Европа"18:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Филмът: Барселона - Пари Сен Жермен"18:00 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /5 епизод/18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - обзори18:00 bTV Action: Спартак Москва - Рапид Виена (футбол от Лига Европа)18:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение18:05 Nova Sport: Футбол: Родъръм Юнайтед - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение18:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"18:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, полуфинали, първи мач18:30 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени18:30 Film Plus: Тенис: Айла Томлянович - Кики Бертенс (Korea Open, Сеул; WTA International - финал, повторение)18:45 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, полуфинали19:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване19:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ ПСВ Айндховен - Барселона, мач от Шампионската лига19:25 BNT: Студио Футбол19:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Хрониките на Ла Лига"19:40 Ring.BG: ПРЯКО: УЕФА Лига Европа: Бетис - Олимпиакос19:50 BNT 3: Футбол: Ворскла - Арсенал - среща от турнира "Лига Европа" пряко предаване от Полтава /Украйна/19:55 BNT: Футбол: Байер Леверкузен - Лудогорец, среща от турнира на "Лига Европа" пряко предаване от Леверкузен20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 20-и епизод20:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 17-и епизод, директно20:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Обзор20:00 bTV Action: Милан - Дюделанж (футбол от Лига Европа)20:00 Nova Sport: Футбол: Ница - Лил, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор21:00 Max Sport 2: Футбол: Барса ТВ "Филмът: Барселона - Пари Сен Жермен"21:05 Max Sport 3: Баскетбол: Евролига Макаби Тел Авив - Байерн Мюнхен21:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"21:30 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени21:30 Film Plus: Футбол: Виляреал - Бетис (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)21:55 BNT 3: Футбол: Челси - ПАОК - среща от турнира "Лига Европа" пряко предаване от Лондон22:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, полуфинали, първи мач22:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Реал Мадрид - ЦСКА Москва22:00 bTV Action: Рейнджърс - Виляреал (футбол от Лига Европа)22:00 Ring.BG: ПРЯКО: УЕФА Лига Европа: Стандард Лиеж - Севиля22:15 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, повторение23:00 Max Sport 3: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор23:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение23:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, полуфинали, първи мач23:30 Film Plus: Тенис: Евгения Родина - Кики Бертенс (Korea Open, Сеул; WTA International - I четвъртфинал, повторение)23:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"23:50 BNT 3: Футбол: Байер Леверкузен - Лудогорец - среща от турнира "Лига Европа" Днес+ Запази и Сподели