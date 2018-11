Още снимки: test Само за красивите и успешните - новите елитни приложенията за срещи Новият тренд на елитни приложения за срещи ще помага конкретно на богатите и успелите да намерят сродната си душа. Ходенето по срещи никога досега не е било толкова дигитализирано, колкото е днес. Огромният растеж на онлайн индустрията за запознанства, който се оценява на стойност 2,5 милиарда щатски долара само в САЩ, означава, че хората имат невероятно голяма гама от възможности, когато става въпрос за избор на платформа за срещи.



Познатите Tinder, Bumble и Ok cupid имат милиони потребители в световен мащаб, което означава, че ползващите ги трябва да прегледат многобройни профили, за да намерят "точния човек". Следователно като всяка друга индустрия и платформите за запознанства се специализират, за да отговорят на специфичните нужди на клиентите си и да им спестят време.



През април тази година BBC съобщи за Toffee - разработеното във Великобритания онлайн приложение за срещи, насочено към хора, които са посещавали? частно училище. Основателката Лидия Дейвис отхвърля опасенията, че приложението е елитарно. "Има много изследвания, които показват, че романтичното привличане и успешните взаимоотношения са силно зависими от сходство в характера и социално икономическия статус." Дейвис очаква приходи от 10 мил. долара за 2019 г. ако приложението е така успешно в Индия и Нигерия (където има голям брой възпитаници на частни институции), колкото е било и във Великобритания.



Luxy, който е познат като "сватовник за милионерите ", но се описва като "Tinder без бедните хора", има специална процедура за одобрение на кандидат-потребителите. Те се оценяват от настоящите ползватели на приложението, а допуснатите са само около 10-15% от заявилите желание. Компанията заявява, че половината от членовете печелят над 500 000 долара годишно.



Други приложения, които таргетират елитни потребители са по-малко провокативни в маркетинговия си подход и също така предлагат различна по естество услуга. Inner Circle, която се описва като ексклузивно общество е основана в Холандия преди 6 години. Платформата е нещо средно между приложение за срещи и компания за организиране на събития. Тя предлага социални събирания за своите членове, като турнири по поло, посещения на галерии или кабаретни вечери. Освен това в приложението, потребителите могат да си уговарят романтични срещи и да преглеждат препоръките за ресторантите, предложени от други членове.



Идеята хрумва на основателя Дейвид Вермеулен, след като той прекарва дълго време в разочарование от традиционните приложения за срещи, които не успяват да му предложат половинка, която има сходни интереси с него или е наблизо. Сред членската маса има професионални футболисти, актьори от Game of Thrones actors, изпълнителни директори и доста финансисти според основателя.



League, основана в Щатите през 2015 г. е предназначена за професионалисти, които се оценяват на база на това, в кои сектор са заети, университетското им образование и колко контакти имат в LinkedIn. Нейният алгоритъм гарантира, че членовете никога няма да се натъкнат на контактите си от LinkedIn или на приятелите и колегите си във Facebook, докато търсят потенциални съвпадения. Това ниво на защита на личните данни вероятно ще привлече бизнесмени, които искат да запазят работатния си живот отделно от личния. "Фалшивите" профили са блокирани, така че членовете ? не трябва да се съмняват дали субектът на техните желания наистина е завършил Харвард.



