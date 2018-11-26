Спортът по телевизията днес
26.11.2018 07.57
06:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - Сампдория
06:00 Film Plus: Тенис: Михаил Кукушкин - Матиас Бахингер (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
08:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Алба Берлин - Лимож
08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Цървена звезда
08:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение
08:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Атлетик Билбао - Хетафе
08:30 Eurosport: Футбол: MLS, Портланд - Канзас Сити, полуфинали, първи мач
08:50 Film Plus: Тенис: Хьон Чун - Матиас Бахингер (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
09:15 BNT 3: Футбол: Хърватия - Испания - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"
09:45 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете
10:00 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, четвъртфинали
10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Барселона
10:00 Film Plus: Футбол: Леганес - Алавес (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Милан
10:15 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - Реал Мадрид
11:00 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, четвъртфинали
11:05 BNT 3: Баскетбол: Академик Бултекс - Ямбол - среща от Националната баскетболна лига
12:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, четвъртфинали
12:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Ейбар - Реал Мадрид
12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Наполи - Ливърпул
12:00 Film Plus: Тенис: Фабио Фонини - Марко Чекинато (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига, запис
12:05 Nova Sport: Футбол: Амиен - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение
13:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, четвъртфинали
14:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Барселона - Милано
14:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ Айндховен - тотнъм
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, запис
14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Фрозиноне
14:00 Film Plus: Тенис: Мартин Клижан - Мирза Башич (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
15:30 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, четвъртфинали
15:30 BNT 3: Футбол: Фенербахче - Андерлехт - среща от турнира "Лига Европа"
15:45 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Тофаш - Локомотив Кубан
16:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Цървена звезда - Ливърпул
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига, повторение
16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Барселона - Интер
16:10 Film Plus: Тенис: Александър Зверев - Яник Ханфман (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
16:30 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, четвъртфинали
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, запис
17:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор
17:30 Diema Sport: Футбол: Монтана - Несебър, мач от Втора професионална лига, директно
18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Цървена звезда
18:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Атлетико Мадрид - Барселона
18:05 Nova Sport: Футбол: Брентфорд - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, повторение
18:30 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени СКРА Белхатув - Кучине Лубе
19:00 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /5 епизод/
20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор
20:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Тулуза, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
20:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Обзор
21:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 19-и епизод, повторение
21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"
21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
21:00 Diema Sport: Баскетбол: Оклахома Сити Тъндър - Денвър Нъгетс, мач от НБА, повторение
21:30 Max Sport 2: Студио "Футбол"
21:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Торино
21:30 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени Асеко Резовия - Сада Крузейро
21:30 Film Plus: Футбол: Ейбар - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
22:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно
22:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Реал Сосиедад - Селта
22:15 Nova Sport: Футбол: Ница - Лил, мач от френската Лига 1, повторение
23:25 Max Sport 3: Студио "Футбол"
23:30 Film Plus: Тенис: Дария Касаткина - Медисън Кийс (2018 WTA Elite Trophy, Джухай - повторение)
23:30 Diema Sport: Футбол: Монтана - Несебър, мач от Втора професионална лига, повторение
23:35 BNT 3: Футбол: Кипър - България - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"
23:45 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване
23:55 Max Sport 2: Студио "Футбол" bukmeikar.com
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