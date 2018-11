Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - Сампдория

06:00 Film Plus: Тенис: Михаил Кукушкин - Матиас Бахингер (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

08:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Алба Берлин - Лимож

08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Цървена звезда

08:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Атлетик Билбао - Хетафе

08:30 Eurosport: Футбол: MLS, Портланд - Канзас Сити, полуфинали, първи мач

08:50 Film Plus: Тенис: Хьон Чун - Матиас Бахингер (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

09:15 BNT 3: Футбол: Хърватия - Испания - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

09:45 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

10:00 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, четвъртфинали

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Барселона

10:00 Film Plus: Футбол: Леганес - Алавес (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Милан

10:15 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - Реал Мадрид

11:00 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, четвъртфинали

11:05 BNT 3: Баскетбол: Академик Бултекс - Ямбол - среща от Националната баскетболна лига

12:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, четвъртфинали

12:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Ейбар - Реал Мадрид

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Наполи - Ливърпул

12:00 Film Plus: Тенис: Фабио Фонини - Марко Чекинато (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига, запис

12:05 Nova Sport: Футбол: Амиен - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение

13:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, четвъртфинали

14:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Барселона - Милано

14:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ Айндховен - тотнъм

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, запис

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Фрозиноне

14:00 Film Plus: Тенис: Мартин Клижан - Мирза Башич (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

15:30 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, четвъртфинали

15:30 BNT 3: Футбол: Фенербахче - Андерлехт - среща от турнира "Лига Европа"

15:45 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Тофаш - Локомотив Кубан

16:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Цървена звезда - Ливърпул

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига, повторение

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Барселона - Интер

16:10 Film Plus: Тенис: Александър Зверев - Яник Ханфман (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

16:30 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, четвъртфинали

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, запис

17:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

17:30 Diema Sport: Футбол: Монтана - Несебър, мач от Втора професионална лига, директно

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Цървена звезда

18:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Атлетико Мадрид - Барселона

18:05 Nova Sport: Футбол: Брентфорд - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, повторение

18:30 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени СКРА Белхатув - Кучине Лубе

19:00 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /5 епизод/

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор

20:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Тулуза, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Обзор

21:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 19-и епизод, повторение

21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:00 Diema Sport: Баскетбол: Оклахома Сити Тъндър - Денвър Нъгетс, мач от НБА, повторение

21:30 Max Sport 2: Студио "Футбол"

21:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Торино

21:30 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени Асеко Резовия - Сада Крузейро

21:30 Film Plus: Футбол: Ейбар - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

22:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Реал Сосиедад - Селта

22:15 Nova Sport: Футбол: Ница - Лил, мач от френската Лига 1, повторение

23:25 Max Sport 3: Студио "Футбол"

23:30 Film Plus: Тенис: Дария Касаткина - Медисън Кийс (2018 WTA Elite Trophy, Джухай - повторение)

23:30 Diema Sport: Футбол: Монтана - Несебър, мач от Втора професионална лига, повторение

23:35 BNT 3: Футбол: Кипър - България - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

23:45 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

23:55 Max Sport 2: Студио "Футбол" bukmeikar.com



06:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - Сампдория06:00 Film Plus: Тенис: Михаил Кукушкин - Матиас Бахингер (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)08:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Алба Берлин - Лимож08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Цървена звезда08:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение08:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Атлетик Билбао - Хетафе08:30 Eurosport: Футбол: MLS, Портланд - Канзас Сити, полуфинали, първи мач08:50 Film Plus: Тенис: Хьон Чун - Матиас Бахингер (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)09:15 BNT 3: Футбол: Хърватия - Испания - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"09:45 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете10:00 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, четвъртфинали10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Барселона10:00 Film Plus: Футбол: Леганес - Алавес (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Милан10:15 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - Реал Мадрид11:00 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, четвъртфинали11:05 BNT 3: Баскетбол: Академик Бултекс - Ямбол - среща от Националната баскетболна лига12:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, четвъртфинали12:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Ейбар - Реал Мадрид12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Наполи - Ливърпул12:00 Film Plus: Тенис: Фабио Фонини - Марко Чекинато (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)12:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига, запис12:05 Nova Sport: Футбол: Амиен - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение13:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, четвъртфинали14:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Барселона - Милано14:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ Айндховен - тотнъм14:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, запис14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Фрозиноне14:00 Film Plus: Тенис: Мартин Клижан - Мирза Башич (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)15:30 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, четвъртфинали15:30 BNT 3: Футбол: Фенербахче - Андерлехт - среща от турнира "Лига Европа"15:45 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Тофаш - Локомотив Кубан16:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Цървена звезда - Ливърпул16:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига, повторение16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Барселона - Интер16:10 Film Plus: Тенис: Александър Зверев - Яник Ханфман (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)16:30 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г. в Уругвай, четвъртфинали17:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, запис17:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор17:30 Diema Sport: Футбол: Монтана - Несебър, мач от Втора професионална лига, директно18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Цървена звезда18:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Атлетико Мадрид - Барселона18:05 Nova Sport: Футбол: Брентфорд - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, повторение18:30 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени СКРА Белхатув - Кучине Лубе19:00 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /5 епизод/20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор20:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Тулуза, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване20:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Обзор21:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 19-и епизод, повторение21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване21:00 Diema Sport: Баскетбол: Оклахома Сити Тъндър - Денвър Нъгетс, мач от НБА, повторение21:30 Max Sport 2: Студио "Футбол"21:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Торино21:30 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени Асеко Резовия - Сада Крузейро21:30 Film Plus: Футбол: Ейбар - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)22:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно22:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Реал Сосиедад - Селта22:15 Nova Sport: Футбол: Ница - Лил, мач от френската Лига 1, повторение23:25 Max Sport 3: Студио "Футбол"23:30 Film Plus: Тенис: Дария Касаткина - Медисън Кийс (2018 WTA Elite Trophy, Джухай - повторение)23:30 Diema Sport: Футбол: Монтана - Несебър, мач от Втора професионална лига, повторение23:35 BNT 3: Футбол: Кипър - България - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"23:45 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване23:55 Max Sport 2: Студио "Футбол" bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели