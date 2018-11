Още снимки: test Пазеният в тайна смартфон Galaxy S на Samsung е с 5G и 6 камери Компанията Samsung Electronics, която ще отбележи десетилетие на пазара през следващата година, планира цялостно обновяване на своите телефони, пише The Wall Street Journal. Промените включват 5G мрежа, по-големи екрани и повече камери.



Подобно на конкурента си Apple, южнокорейската компания търси начин да реши проблема със спада на продажбите, като изцяло реновира своите продукти.



Най-големият производител на телефони ще предложи три варианта за флагмана Galaxy S10 с размери от 5,8 до 6,4 инча, за разлика от предходните две години, когато телефоните се предлагаха само в два размера. Дебютът им е планиран за февруари.



Запознати лица издадоха вътрешна информация, че освен трите варианта на флагмана, Samsung ще произведат и четвърти, който ще с е 5G възможности и с кодовото име "Beyond X". Първите 3 ще бъдат в продажба през пролетта в САЩ и Южна Корея.



Периодът обаче от няколко години, в които продажбите на телефони, считани за най-сериозния приход на фирмата, вървяха надолу, доведе до нуждата от нов хитов продукт.



Един на всеки 5 доставени телефона в световен мащаб е на корейския производител. Въпреки това, през изминалата година продажбите на смартфони на марката са спаднали. Обновяването на телефоните на компанията има за цел да накара потребителите да оставят устройствата, които ползват от няколко години и да изберат новите предложения с повече екстри и по-високи цени.



Глобалните доставки на смартфони са спаднали с 8% спрямо същото тримесечие на предходната година, което приключва на 30-ти септември. То е четвъртото поредно тримесечие на спад за цялата индустрия. Причината, според Strategy Analytics, e, че потребителите използват своите телефони по-дълго без да ги сменят. Доставките на Samsung са намалели дори повече от средните за сектора, отбелязвайки спад от 13 процента.



През последните седмици и Apple намали броя на поръчките за производство на всичките си iPhone-и, които представи през септември.



Samsung планира събитие в средата на февруари, когато ще даде информация поне за новия 5G Galaxy S. Датата, на която моделът ще бъде в продажба, трябва да се съгласува с мобилните оператори. Веднага щом те могат да поддържат 5G мрежа, телефоните ще бъдат достъпни за потребителите. Очаква се моделът да бъде с дисплей с размер 6,7 инча, 2 камери от предната страна и 4 на задния панел



От корейския производител водят преговори с мобилните оператори Verizon Communications Inc., AT&T Inc. и T-Mobile US Inc. Все още обаче страните не могат да постигнат консенсус.



Заради 5G мрежата Samsung се надяват да изпреварят основния си конкурент Apple, за който прогнозите са, че няма да има устройство с 5G преди 2020 година.



Трите варианта на модела Galaxy S 10 се очакват по-рано на пазара от усъвършенствания 5G флагман. Те са с кодови имена "Beyond 0", "Beyond 1" и "Beyond 2".



Една от най-атрактивните функции "безжично зареждане" на Samsung се очаква да бъде включена в тези модели. Тя ще позволява един телефон да зарежда друг само с допиране на двете устройства. По-рано тази година стана ясно, че компанията вече разработи първия си смартфон със сгъваем екран. Плановете са през 2019 година той да бъде достъпен за клиентите.



