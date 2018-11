Още снимки: test Клонът на Danske Bank в Естония перачница на пари През клона на най-голямата датска банка Danske Bank в Естония през 2013 г. са преминали 30 милиарда долара на руснаци и граждани на страни от бившия СССР. Това сочи разследване на консултантската компания Promontory Financial.



Според данните клонът на Danske Bank в Естония е перял пари от 2007 до 2015 г. Пикът на тази незаконна дейност е регистриран през 2013 г., когато са извършени около 80 хиляди трансакции със средствата по банковите сметки на клиенти нерезиденти.



След 2013 г. обемът на трансакции започва за спада, твърдят представителите на Promontory Financial. При това намаляването се е ускорило след започването на разследване от естонските контролиращи органи. През 2014 г. тяхното разследване е показало „мащабни и продължаващи дълго време системни нарушения на правилата, насочени към борбата с прането на пари“.



Банката започна обширно разследване



Запознати с хода на разследването източници заявиха, че посочената сума е поразителна за толкова малък банков клон. Според тях подобна сума „не може да бъде пропусната, без да предизвика въпроси“. При това не всички трансакции могат да бъдат подозрителни. Но банката трябва да докаже пред контролните органи, че финансовата институция не е била използвана за прането на пари и че тя разполага с достатъчно ресурси за разкриването на „мръсните пари“.



„Danske Bank много сериозно се отнася към този въпрос и по тази причина е започнала обширно разследване“, заяви пред „Файненшъл таймс“ председателят на банката Оле Андерсен. Според него трябва да се „разбере пълната картина“ на ситуацията. Изводите трябва да се направят въз основа на потвърдени факти, а не на извадени от контекста части от информацията, добави той.



Разследването на Berlingske



През юли основателят на фонда Hermitage Capital Management (HCM) Уилям Браудер и датският вестник Berlingske, позовавайки се на собствено разследване, съобщиха, че през естонския клон на Danske Bank са осъществени подозрителни сделки на стойност 8,3 милиарда долара. По-рано обемът на подозрителните трансакции от 2007 до 2015 г се оценяваше на 3,9 милиарда долара.



