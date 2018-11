Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение

08:30 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

09:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

09:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - СПАЛ

09:30 BNT 3: Футбол: Англия - Хърватия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

10:00 Nova Sport: Футбол: Стоук Сити - Куинс Парк Рейнджърс, мач от Чемпиъншип, повторение

10:00 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

10:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ювентус - Манчестър Юн

11:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Атлетико Мадрид - Барселона

11:20 BNT 3: Футбол: Германия - Холандия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Челси, мач от английската Висша лига, повторение

12:05 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Тулуза, мач от френската Лига 1, повторение

12:30 Diema Sport: Футбол: Етър - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно

12:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Йънг Бойс

12:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи ПСВ Айндховен - Хееренвеен

13:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

13:00 Film Plus: Тенис: Крейчикова/Синякова - Бабош/Младенович (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - двойки финал и награждаване, повторение)

13:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Атлетик Билбао - Хетафе

13:10 BNT 3: Футбол: Франция - Уругвай - приятелска среща

13:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Сасуоло

14:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Виктория Пилзен - Реал М

15:00 Max Sport 2: Футбол: Барса ТВ "Йохан Кройф", документален филм, трета част

15:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Верея, мач от Първа професионална лига, директно

15:00 Film Plus: Тенис: Слоун Стивънс - Елина Свитолина (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - финал и награждаване, повторение)

15:10 BNT 3: Снукър: Демонстративен мач между световните шампиони Марк Уилямс и Джон Хигинс

15:15 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байерн Мюнхен - Фортуна Дюселдорф

15:25 Max Sport 3: Студио "Футбол"

15:30 Nova Sport: Футбол: Борнемут - Арсенал, мач от английската Висша лига, директно

15:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Фейенорд - Грьонинген

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Киево

16:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Фрайбург - Вердер Бремен, директно

17:10 BNT 3: Футбол: България - Словения - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

17:15 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Севиля - Валядолид

17:30 Diema Sport: Футбол: Левски - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, директно

17:55 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Хъдърсфийлд Таун, мач от английската Висша лига, директно

18:00 Nova Sport: Футбол: Ница - Лил, мач от френската Лига 1, директно

18:00 Film Plus: Тенис: Флориан Майер - Мартин Клижан (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Милан

19:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Мьонхенгладбах - Хановер, директно

19:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Еспаньол - Жирона

19:55 Diema Sport: Футбол: Астън Вила - Бирмингам, мач от Чемпиъншип, запис

20:10 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно

20:10 Film Plus: Тенис: Филип Колшрайбер - Иво Карлович (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

20:30 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Обзор

20:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Барселона - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига, директно

20:55 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Bloomberg TV: Може ли Найк да бие Адидас на футбол - док. филм на Bloomberg

21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, обзор на кръга

21:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

21:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - Сампдория

21:45 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Виляреал - Бетис

22:00 Diema Sport: Футбол: Амиен - Марсилия, мач от френската Лига 1, директно

22:10 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно

22:20 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно

22:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Орландо Маджик, мач от НБА, директно

23:25 Max Sport 3: Студио "Футбол"

23:45 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 години в Уругвай, четвъртфинали, директно 08:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение08:30 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване09:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване09:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - СПАЛ09:30 BNT 3: Футбол: Англия - Хърватия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване10:00 Nova Sport: Футбол: Стоук Сити - Куинс Парк Рейнджърс, мач от Чемпиъншип, повторение10:00 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение10:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ювентус - Манчестър Юн11:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Атлетико Мадрид - Барселона11:20 BNT 3: Футбол: Германия - Холандия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"12:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Челси, мач от английската Висша лига, повторение12:05 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Тулуза, мач от френската Лига 1, повторение12:30 Diema Sport: Футбол: Етър - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно12:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Йънг Бойс12:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи ПСВ Айндховен - Хееренвеен13:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"13:00 Film Plus: Тенис: Крейчикова/Синякова - Бабош/Младенович (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - двойки финал и награждаване, повторение)13:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Атлетик Билбао - Хетафе13:10 BNT 3: Футбол: Франция - Уругвай - приятелска среща13:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Сасуоло14:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Виктория Пилзен - Реал М15:00 Max Sport 2: Футбол: Барса ТВ "Йохан Кройф", документален филм, трета част15:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Верея, мач от Първа професионална лига, директно15:00 Film Plus: Тенис: Слоун Стивънс - Елина Свитолина (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - финал и награждаване, повторение)15:10 BNT 3: Снукър: Демонстративен мач между световните шампиони Марк Уилямс и Джон Хигинс15:15 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байерн Мюнхен - Фортуна Дюселдорф15:25 Max Sport 3: Студио "Футбол"15:30 Nova Sport: Футбол: Борнемут - Арсенал, мач от английската Висша лига, директно15:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Фейенорд - Грьонинген16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Киево16:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Фрайбург - Вердер Бремен, директно17:10 BNT 3: Футбол: България - Словения - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"17:15 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Севиля - Валядолид17:30 Diema Sport: Футбол: Левски - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, директно17:55 Max Sport 3: Студио "Футбол"18:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Хъдърсфийлд Таун, мач от английската Висша лига, директно18:00 Nova Sport: Футбол: Ница - Лил, мач от френската Лига 1, директно18:00 Film Plus: Тенис: Флориан Майер - Мартин Клижан (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Милан19:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Мьонхенгладбах - Хановер, директно19:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Еспаньол - Жирона19:55 Diema Sport: Футбол: Астън Вила - Бирмингам, мач от Чемпиъншип, запис20:10 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно20:10 Film Plus: Тенис: Филип Колшрайбер - Иво Карлович (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)20:30 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Обзор20:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Барселона - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига, директно20:55 Max Sport 3: Студио "Футбол"21:00 Bloomberg TV: Може ли Найк да бие Адидас на футбол - док. филм на Bloomberg21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване21:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, обзор на кръга21:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете21:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - Сампдория21:45 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Виляреал - Бетис22:00 Diema Sport: Футбол: Амиен - Марсилия, мач от френската Лига 1, директно22:10 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно22:20 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно22:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Орландо Маджик, мач от НБА, директно23:25 Max Sport 3: Студио "Футбол"23:45 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 години в Уругвай, четвъртфинали, директно Днес+ Запази и Сподели