Още снимки: test 10 знака на езика на тялото, че вашият брак или връзка са в беда Разделите се случват навсякъде и са част от живота ни. Според експертите, протакането на решения, презрението и отбранителността са едни от основните причини, но това не е всичко. Тук ще представим специфични жестове според двама експерти на езика на тялото, които може да са индикация, че връзката ви е на път да се разпадне, освен ако не направите сериозни промени.



1. Поставяте се един друг на второ място.



Драматичните промени, особено когато става дума за време и внимание към връзката, са причина за безпокойство. "Времето е невербално действие", казва Ууд. - Например, ако вашият партньор е бил винаги навреме на срещите ви, но вече закъснява, това е повод за притеснение.



2.Вие се отдръпвате от своя партньор.



Някои казват, че разстоянието засилва любовта. Други твърдят, че точно това предизвивква сълзите. "Идеалната интимна зона е някъде между нула и 50 сантиметра", казва Сюзън Константин, експерт в човешкото поведение и автор на „Ръководството по четене езика на тялото за идиоти” (The Complete Idiot's Guide to Reading Body Language). "Когато един от партньорите се отдръпва и избягва интимността или отхвърля партньора си, във връзката може да има по-сериозни проблеми."



3.Зениците ви са малки.



Очите говорят за връзката. "Когато сте сексуално привлечени от някого, вашите зеници се разширяват в момент на интимност", казва Ууд. - Това се случва подсъзнателно, така че това е един добър индикатор за интереса на Вашата половинка към вас. Така че да, проверете очите на партньора си следващия път, когато ви целуне - те могат да ви покажат точно това, от което имате нужда.



4. Затворени сте.



Когато кралете кръстосат краката си, те могат да го нарекат правилен етикет. Но за обикновения човек, кръстосаните крака могат да показват, че някой се чувства отстранен от ситуацията - или по-лошо, от човека, с когото са в момента. "Ако краката ви са кръстосани, партньорът ви ще улови вашето безразличие", казва Ууд. "Липсата на сексуален интерес води до разпадане на връзката."



5. Вие му се усмихвате или хилите.



Хиленето срещу някого - включително вашият партньор - е изключително снизходително. "Като се усмихвате на партньора си, показвате, че смятате, че сте по-висш/а в отношенията", казва Константин. Вие и вашият партньор трябва да сте равни, което означава, че и двамата трябва да изтриете този самодоволен израз от лицето си.



6.Чувствате се пренебрегван/а.



"Когато някой обръща гърба на партньора си, затваря телефона, преди разговорът да приключи или ви избягва, това се нарича" протакане ", отказ за даване на ясен отговор или решение казва Константин. Ако не вземате предвид мислите или гледната точка на партньора си, това е лоша индикация за връзката



7.Потупвате се един на друг по гърба (буквално).



Е, от време на време всички се нуждаем от леко потупване по гърба. Въпреки това, това е съмнително, когато един романтичен партньор прави леко потупване, вместо интимна прегръдка. "Ако партньорът ви започне да ви потупва по гърба по време на прегръдка, той веднага „десексуализира” жеста", казва Ууд. - "Да си го кажем направо, вие и вашият партньор не сте просто съотборници."



8.Докосвате врата си по време на разговор.



В емоционалните ситуации всички ние търсим начин да се успокоим. Жените, по-специално, обикновено докосват врата или гърлото си. "Често, докосването на шията или гърлото показва, че някой крие или пази нещо от друг човек", казва Ууд. "В гърлото се крие пътят към думите и затова то е една от най-уязвимите части на тялото".



9.Вие сте сбърчили вежди.



Изследванията на д-р Готман показват, че презрението е една от водещите причини за развода. Сбърчените вежди са ясен показател за критика. "Никой не обича да бъде критикуван", казва Константин. "Когато някой забележи, че партньорът му е с" критикуващи очи ", той веднага ще започне да се отбранява."... И това води до нова поредица от проблеми...



10.Не се разхождате като отбор.



Силните двойки (например принц Уилям и Кейт Мидълтън) ходят синхронизирано. "Целта е двойките да ходят с крака един до друг по една невидима линия", заявява Патти Ууд, експерт по езика на тялото. - Когато този образец е нарушен, това означава, че между двойката има разминаване." Разделите се случват навсякъде и са част от живота ни. Според експертите, протакането на решения, презрението и отбранителността са едни от основните причини, но това не е всичко. Тук ще представим специфични жестове според двама експерти на езика на тялото, които може да са индикация, че връзката ви е на път да се разпадне, освен ако не направите сериозни промени.1. Поставяте се един друг на второ място.Драматичните промени, особено когато става дума за време и внимание към връзката, са причина за безпокойство. "Времето е невербално действие", казва Ууд. - Например, ако вашият партньор е бил винаги навреме на срещите ви, но вече закъснява, това е повод за притеснение.2.Вие се отдръпвате от своя партньор.Някои казват, че разстоянието засилва любовта. Други твърдят, че точно това предизвивква сълзите. "Идеалната интимна зона е някъде между нула и 50 сантиметра", казва Сюзън Константин, експерт в човешкото поведение и автор на „Ръководството по четене езика на тялото за идиоти” (The Complete Idiot's Guide to Reading Body Language). "Когато един от партньорите се отдръпва и избягва интимността или отхвърля партньора си, във връзката може да има по-сериозни проблеми."3.Зениците ви са малки.Очите говорят за връзката. "Когато сте сексуално привлечени от някого, вашите зеници се разширяват в момент на интимност", казва Ууд. - Това се случва подсъзнателно, така че това е един добър индикатор за интереса на Вашата половинка към вас. Така че да, проверете очите на партньора си следващия път, когато ви целуне - те могат да ви покажат точно това, от което имате нужда.4. Затворени сте.Когато кралете кръстосат краката си, те могат да го нарекат правилен етикет. Но за обикновения човек, кръстосаните крака могат да показват, че някой се чувства отстранен от ситуацията - или по-лошо, от човека, с когото са в момента. "Ако краката ви са кръстосани, партньорът ви ще улови вашето безразличие", казва Ууд. "Липсата на сексуален интерес води до разпадане на връзката."5. Вие му се усмихвате или хилите.Хиленето срещу някого - включително вашият партньор - е изключително снизходително. "Като се усмихвате на партньора си, показвате, че смятате, че сте по-висш/а в отношенията", казва Константин. Вие и вашият партньор трябва да сте равни, което означава, че и двамата трябва да изтриете този самодоволен израз от лицето си.6.Чувствате се пренебрегван/а."Когато някой обръща гърба на партньора си, затваря телефона, преди разговорът да приключи или ви избягва, това се нарича" протакане ", отказ за даване на ясен отговор или решение казва Константин. Ако не вземате предвид мислите или гледната точка на партньора си, това е лоша индикация за връзката7.Потупвате се един на друг по гърба (буквално).Е, от време на време всички се нуждаем от леко потупване по гърба. Въпреки това, това е съмнително, когато един романтичен партньор прави леко потупване, вместо интимна прегръдка. "Ако партньорът ви започне да ви потупва по гърба по време на прегръдка, той веднага „десексуализира” жеста", казва Ууд. - "Да си го кажем направо, вие и вашият партньор не сте просто съотборници."8.Докосвате врата си по време на разговор.В емоционалните ситуации всички ние търсим начин да се успокоим. Жените, по-специално, обикновено докосват врата или гърлото си. "Често, докосването на шията или гърлото показва, че някой крие или пази нещо от друг човек", казва Ууд. "В гърлото се крие пътят към думите и затова то е една от най-уязвимите части на тялото".9.Вие сте сбърчили вежди.Изследванията на д-р Готман показват, че презрението е една от водещите причини за развода. Сбърчените вежди са ясен показател за критика. "Никой не обича да бъде критикуван", казва Константин. "Когато някой забележи, че партньорът му е с" критикуващи очи ", той веднага ще започне да се отбранява."... И това води до нова поредица от проблеми...10.Не се разхождате като отбор.Силните двойки (например принц Уилям и Кейт Мидълтън) ходят синхронизирано. "Целта е двойките да ходят с крака един до друг по една невидима линия", заявява Патти Ууд, експерт по езика на тялото. - Когато този образец е нарушен, това означава, че между двойката има разминаване." Днес+ Запази и Сподели