8 страховити неща, които смартфонът ви знае за вас Днес телефоните са неизменна част от ежедневието, не само заради вече признатите ползи за комуникация и връзка с интернет. Чрез приложения, те могат да ви упътят как да стигнете до определен адрес. Имат по-добри камери от тежките тромави апарати преди, но тези устройства ви познават по-добре и от вашите приятели. Вижте защо, според Reader`s Digest:



Знаят всяко място, на което сте били



И андроидите, и айфоните имат вградена програма, която да проследява вашата локация по всяко време. Ако се разровите из настройките ще намерите и тези за локацията, които при активиране ще съставят доста дълъг списък от места, на които дори не сте били, а вероятно сте минали покрай тях. Тази програма консумира доста от батерията ви и затова много потребители не я включват.



Всичко, което казвате на режим гласово командване



Тази опция събира данни, за да ви разбира по-добре и да разпознава какво ? казвате, според лиценза на устройството. Режимът обаче извлича всякаква информация от това, което казвате и едва ли е само, за да усъвършенства начина, по който разчита вашите думи.



Персонална информация



Компанията за софтуер в Китай One Plus е била заловена да събира кодове за отключване на телефоните от своите потребители. От фирмата са обяснили, че го правят с цел да подобрят услугите за клиентите си. Изземанe на лични данни и ключове за устройства е недопустимо, особено след скандала с Facebook и Cambridge Analityca, когато стана ясно как това се случва без потребителите да имат представа.



Паролите ви



Случвало ли ви се е да влезете в акаунт или уебсайт и устройството да ви зададе въпроса, дали искате да запамети паролата ви? Наистина е по-удобно да не се вписвате всеки път, защото това спестява и време. Знаете ли обаче, че Google, вашият смартфон и редица други сайтове запомнят тези пароли. По-безопасен е старомодният начин с лист и химикал, ако ви е страх, че ще забравите паролата.



Всяко съобщение, което изпращате



Изтритите съобщения не изчезват, както мислят много потребители. Apple устройствата съхраняват криптирана версия на съобщенията за неопределен период от време. Компанията не казва обаче какво означава "неопределен период от време". Той може да бъде 5 минути, но може и да е години.



Всичко, което търсите в Google



Веднъж след като се впишете с вашите данни за Google в системата на Android, устройството има достъп до всички операции, които извършвате в Google, включително дължината на телефонните обаждания и локация на местата, където сте били.



Колко бързо пътувате



Всеки е имал смартфон, който съобщава колко време отнема, за да се стигне до определен адрес. Тази функция върви заедно с настройките за локацията, тоест вашето устройство знае своевременно къде сте, колко бързо се движете и кога ще пристигнете.



Информацията, която давате на приложенията



