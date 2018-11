Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:30 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

06:30 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 години в Уругвай, Германия - САЩ

06:45 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Де Граафшап - ПСВ Айндховен

07:30 Film Plus: Тенис: Анастасия Севастова - Гарбине Мугуруса (2018 WTA Elite Trophy, Джухай - повторение)

08:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение

08:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор

09:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Преди кръга"

09:30 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 години в Уругвай, Германия - САЩ

09:30 BNT 3: Футбол: Хърватия - Испания - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

10:00 Nova Sport: Футбол: Ипсуич Таун - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ЦСКА М - Рома

10:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Бетис (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Лион - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Леганес - Алавес

11:20 BNT 3: Футбол: Кипър - България - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

12:00 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

12:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Барселона - Милано

12:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ Еспаньол - Барселона, мач от Ла Лига (10-11)

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн М - АЕК Атина

12:00 Diema Sport: Волейбол: Мач от Суперлигата, повторение

12:30 Nova Sport: Футбол: Септември - Черно море, мач от Първа професионална лига, директно

13:00 Film Plus: Тенис: Крейчикова/Синякова - Хлавачкова/Стрицова (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - I полуфинал двойки, повторение)

13:45 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

14:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 19-и епизод, повторение

14:00 Max Sport 3: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Манчестър Сити - Шахтьор Д

14:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Ейбар - Реал Мадрид

14:15 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Баскония - Панатинайкос

14:25 Film Plus: Тенис: Барти/Вандеуей - Бабош/Младенович (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - II полуфинал двойки, повторение)

14:30 Nova Sport: Футбол: Родъръм Юнайтед - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, директно

14:45 BNT 3: Снукър: Демонстративен мач между световните шампиони Марк Уилямс и Джон Хигинс

15:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

15:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байер Леверкузен - Щутгарт

15:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, директно

15:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Удинезе - Рома

16:15 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Елина Свитолина (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - I полуфинал, повторение)

16:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

16:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байерн Мюнхен - Фортуна Дюселдорф, директно

17:00 Nova Sport: Футбол: Стоук Сити - Куинс Парк Рейнджърс, мач от Чемпиъншип, директно

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Ливърпул, мач от английската Висша лига, директно

17:15 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Валенсия - Райо Валекано

17:30 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, директно

17:55 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

18:25 BNT 3: Баскетбол: Академик Бултекс - Ямбол - среща от Националната баскетболна лига пряко предаване от з. "Колодрума" /Пловдив/

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Майнц 05 - Борусия Дортмунд

19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - СПАЛ

19:15 Film Plus: Тенис: Слоун Стивънс - Каролина Плишкова (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - II полуфинал, повторение)

19:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Шалке 04 - Нюрнберг, директно

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Челси, мач от английската Висша лига, директно

19:30 Nova Sport: Футбол: Брентфорд - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, директно

19:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи НАК Бреда - Аякс

19:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Уеска - Леванте

20:55 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Diema Sport: Футбол: Каен - Монако, мач от френската Лига 1, директно

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:30 Nova Sport: Баскетбол: Гран Канария - Естудиантес, мач от испанската баскетболна лига, директно

21:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Фрозиноне

21:45 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи ПСВ Айндховен - Хееренвеен

21:45 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Атлетико Мадрид - Барселона

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, запис

