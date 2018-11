Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 години в Уругвай, Германия - САЩ

08:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Селта - Реал Мадрид

10:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

10:00 Nova Sport: Футбол: Флийтууд Таун - Уолсол, мач от английската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Барселона - Интер

10:00 Film Plus: Футбол: Леганес - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Ювентус

10:20 BNT 3: Футбол: Англия - Хърватия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

10:30 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

11:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

12:00 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 години в Уругвай, Германия - САЩ

12:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 16-и епизод, повторение

12:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Интер - Барселона

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Брюж - Монако

12:05 Nova Sport: Футбол: Монако - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение

12:10 BNT 3: Футбол: Франция - Уругвай - приятелска среща

13:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 години в Уругвай, Германия - САЩ

13:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Макаби Тел Авив - Фенербахче

13:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

13:00 Film Plus: Тенис: Елина Свитолина - Каролина Плишкова (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Цървена звезда

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фрозиноне - Фиорентина

14:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 години в Уругвай, Испания - Канада

14:45 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Светът на Ла Лига"

15:10 Film Plus: Тенис: Анжелик Кербер - Наоми Осака (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)

15:15 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - Реал Мадрид

15:55 BNT 3: Футбол: Германия - Холандия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

16:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 19-и епизод, повторение

16:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 години в Уругвай, Германия - САЩ

16:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Севиля - Еспаньол

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Наполи

16:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 19-и епизод, повторение

17:30 Diema Sport: Футбол: Витоша - Славия, мач от Първа професионална лига, директно

17:45 BNT 3: Футбол: България - Словения - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

18:00 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

18:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Лондон Обзор на турнира

18:00 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Кики Бертенс (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Борусия Д - Атлетико М

18:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ Еспаньол - Барселона, мач от Ла Лига (10-11)

18:30 Diema Sport 2: Волейбол: Марек - Хебър, мач от Суперлигата, директно

19:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Преди кръга"

19:00 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

19:00 Nova Sport: Футбол: Гингам - Лион, мач от френската Лига 1, повторение

19:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Екселсиор - Аякс

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

20:30 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

20:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Преди кръга"

21:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, преди кръга

21:00 Max Sport 1: Студио "Баскетбол"

21:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"

21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:30 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига "Преди кръга"

21:30 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Баскония - Панатинайкос

21:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байер Леверкузен - Щутгарт, директно

21:30 Film Plus: Тенис: Джон Иснър - Тенис Сандгрен (Intrum Stockholm Open, Стокхолм; ATP WORLD TOUR 250 - IV четвъртфинал, повторение)

21:45 Diema Sport: Футбол: Лион - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, директно

21:45 Diema Sport 2: Футбол: Ипсуич Таун - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип, директно

22:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Леганес - Алавес

23:20 Max Sport 1: Студио "Баскетбол"

23:30 Film Plus: Тенис: Стафанос Циципас - Фабио Фонини (Intrum Stockholm Open, Стокхолм; ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)

23:35 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Барселона - Милано

