Студентът, писал със спрей по Паметника на Съветската армия, остава на свобода Студентът Траян Димитров, който преди седмица изписа графит срещу лидерката на френската крайнодясна партия „Национален сбор" Марин Льо Пен върху паметника на Съветската армия, остава на свобода, реши състав на Софийския градски съд.



Льо Пен бе на посещение в България за среща с лидера на „Воля“ Веселин Марешки, а на 15 ноември вечерта Димитров изписа със спрей на Паметника на Съветската армия: Refugees welcome Le Pen go home ("Бежанци, добре дошли, Льо Пен, отивай си!").



22-годишният младеж е бил заснет от видеокамери в района и след това е бил задържан от полицаи, на които доброволно е предал спрея и е признал за стореното. Прокуратурата обвини Димитров по по-тежкия текст за извършено хулиганство, когато то се отличава с изключителен цинизъм или дързост, за което се предвижда до 5 години затвор.



След 72 ч в ареста Софийският районен съд освободи младия мъж срещу най-леката мярка за неотклонение – подписка, но прокуратурата протестира. Макар Димитров да не е бил осъждан, прокуратурата държеше на ареста заради „механизма на извършване на деянието". Днес Софийският градски съд потвърди най-леката мярка за Димитров и подчерта, че обвинението срещу него е прекомерно тежко, а адекватно би било студентът да бъде разследван по основния текст за хулиганство, който предвижда до 2 години затвор, пробация или обществено порицание.