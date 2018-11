Още снимки: test Най-щастливата коледна песен в света Със сигурност ви се е случвало една мелодия до такава степен да се завърти в главата ви, че да чувате само нея. Особено около Рождество, когато навсякъде звучи празнична музика, свързана с Коледа. Не можем да отречем, че без тези мелодии и песни настроението няма да е същото.



Джо Бенет, музиколог и вицепрезидент по академичните въпроси в музикалния колеж Бъркли, се заема да открие кои елементи от коледната музика ни карат да се чувстваме толкова весели и щастливи. Бенет сравнява всички празнични песни, които се класират в Топ 200 най-добри песни на Spotify през седмицата около Коледа миналата година. Песните са категоризирани в девет теми: дом, влюбени, изгубена любов, парти, дядо Коледа, сняг, религиозни, мир на земята и инструментални. Той отбелязва и тоналността на всяка песен, година на създаване и вокална категория (мъж, жена, дует, група или инструментал).



В заключенията си стига до извода, че най-добрата коледна песен трябва да бъде в си мажор или а мажор, четири четвърти музикален размер, има лирична тема и отнасяща се до Дядо Коледа, сняг, дом и семейство или любов. Задължителни условия още са да има звънчета на шейна, да бъде в темпо приблизително 115 удара в минута и да се изпълнява от Майкъл Бубле.



След това той публикува констатациите си и благодарение на изводите му е създадена най-щастливата коледна песен в света. Композиторката Хариет Грийн и продуцента Стив Андерсън работят заедно, за да превърнат цялата тази информация в песента "Love's Not Just For Christmas" („Любовта не е просто за Коледа”), изпълнявана от London Community Gospel Choir.



Не само празничната музика ни носи весело настроение. Изследванията показват още, че поставянето на празнични декорации по-рано може действително да ви направи по-щастливи. /radio1.bg



