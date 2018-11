Още снимки: test Спортът по телевизията днес 05:00 Film Plus: Тенис: Фернандо Фердаско - Филип Колшрайбер (Intrum Stockholm Open, Стокхолм; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

06:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Лондон Финал

07:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Обзор

07:55 Film Plus: Тенис: Джон Иснър - Брадли Клахн (Intrum Stockholm Open, Стокхолм; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

08:00 Eurosport: Футбол: MLS, Атланта - ФК Ню Йорк Сити, плейоф

08:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Минесота Тимбъруулвс - Мемфис Гризлис, мач от НБА, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Алавес - Уеска

09:15 BNT 3: Футбол: Хърватия - Испания - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

09:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 години в Уругвай, Испания - Канада

10:00 bTV Comedy: "Футболен татко" - комедия, семеен, рома"Футболен татко" - комедия, семеен, романтичен (САЩ, 2005), режисьор - Джес Дилън, актьори - Уил Фарел, Робърт Дювал, Джош Хътчерсън, Майк Дитка, Кейт Уолш, Мусета Вандер и др.

10:00 Nova Sport: Футбол: Лутън Таун - Плимут Аргайл, мач от английската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Локомотив М - Шалке

10:00 Film Plus: Футбол: Райо Валекано - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Лацио

11:05 BNT 3: Футбол: Холандия - Франция - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 19-и епизод, повторение

12:00 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

12:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ Барселона - Виляреал, мач от Ла Лига (10-11)

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Наполи - Ливърпул

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Морабанк Андора - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига, повторение

13:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА 1948 - Арда, мач от Втора професионална лига, повторение

13:30 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Слоун Стивънс (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)

14:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 години в Уругвай, Германия - САЩ

14:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Страсбург, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Борусия Д - Монако

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Бърнли, мач от английската Висша лига, повторение

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Парма

14:10 BNT 3: Футбол: Италия - Португалия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

14:35 Max Sport 1: Тенис: ATP Лондон Финал

15:00 Diema Sport: Волейбол: Хебър - Нефтохимик, мач от Суперлигата, повторение

15:30 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 години в Уругвай, Германия - САЩ

15:40 Film Plus: Тенис: Анджелик Кербер - Кики Бертенс (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)

16:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Атлетико Мадрид - Атлетик Билбао

16:00 Nova Sport: Футбол: Сoлфoрд Сити - Шрусбъри Таун, преиграване от първи кръг за Купата на Футболната асоциация, повторение

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ Айндховен - Интер

16:00 BNT 3: Снукър: Демонстративен мач между световните шампиони Марк Уилямс и Джон Хигинс

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, повторение

17:00 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

17:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Юта Джаз, мач от НБА, повторение

18:00 BNT 3: Футбол: Кипър - България - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ Айндховен - Тотнъм

18:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Цървена звезда - Ливърпул

18:00 Film Plus: Тенис: Каролин Вознацки - Петра Квитова (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)

18:05 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Дижон, мач от френската Лига 1, повторение

19:00 Max Sport 2: Футбол: Барса ТВ "Йохан Кройф", документален филм, втора част

19:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Де Граафшап - ПСВ Айндховен

20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 19-и епизод

20:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 16-и епизод, директно

20:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Барселона - Бетис

20:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:15 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

20:45 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - Реал Мадрид

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение

21:05 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Макаби Тел Авив - Фенербахче

21:30 Film Plus: Футбол: Валенсия - Жирона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Обзор

22:35 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

23:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Хрониките на Ла Лига"

23:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"

23:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение

23:30 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

23:30 Film Plus: Тенис: Ернест Гулбис - Денис Шаповалов (Intrum Stockholm Open, Стокхолм; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

23:30 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Макаби Тел Авив - Фенербахче

23:40 BNT 3: Футбол: Англия - Хърватия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" 05:00 Film Plus: Тенис: Фернандо Фердаско - Филип Колшрайбер (Intrum Stockholm Open, Стокхолм; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)06:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Лондон Финал07:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Обзор07:55 Film Plus: Тенис: Джон Иснър - Брадли Клахн (Intrum Stockholm Open, Стокхолм; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)08:00 Eurosport: Футбол: MLS, Атланта - ФК Ню Йорк Сити, плейоф08:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Минесота Тимбъруулвс - Мемфис Гризлис, мач от НБА, повторение08:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Алавес - Уеска09:15 BNT 3: Футбол: Хърватия - Испания - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"09:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 години в Уругвай, Испания - Канада10:00 bTV Comedy: "Футболен татко" - комедия, семеен, рома"Футболен татко" - комедия, семеен, романтичен (САЩ, 2005), режисьор - Джес Дилън, актьори - Уил Фарел, Робърт Дювал, Джош Хътчерсън, Майк Дитка, Кейт Уолш, Мусета Вандер и др.10:00 Nova Sport: Футбол: Лутън Таун - Плимут Аргайл, мач от английската Лига 1, повторение10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Локомотив М - Шалке10:00 Film Plus: Футбол: Райо Валекано - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Лацио11:05 BNT 3: Футбол: Холандия - Франция - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 19-и епизод, повторение12:00 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали12:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ Барселона - Виляреал, мач от Ла Лига (10-11)12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Наполи - Ливърпул12:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение12:05 Nova Sport: Баскетбол: Морабанк Андора - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига, повторение13:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА 1948 - Арда, мач от Втора професионална лига, повторение13:30 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Слоун Стивънс (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)14:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 години в Уругвай, Германия - САЩ14:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Страсбург, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Борусия Д - Монако14:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Бърнли, мач от английската Висша лига, повторение14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Парма14:10 BNT 3: Футбол: Италия - Португалия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"14:35 Max Sport 1: Тенис: ATP Лондон Финал15:00 Diema Sport: Волейбол: Хебър - Нефтохимик, мач от Суперлигата, повторение15:30 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 години в Уругвай, Германия - САЩ15:40 Film Plus: Тенис: Анджелик Кербер - Кики Бертенс (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)16:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Атлетико Мадрид - Атлетик Билбао16:00 Nova Sport: Футбол: Сoлфoрд Сити - Шрусбъри Таун, преиграване от първи кръг за Купата на Футболната асоциация, повторение16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ Айндховен - Интер16:00 BNT 3: Снукър: Демонстративен мач между световните шампиони Марк Уилямс и Джон Хигинс16:00 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, повторение17:00 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали17:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Юта Джаз, мач от НБА, повторение18:00 BNT 3: Футбол: Кипър - България - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ Айндховен - Тотнъм18:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Цървена звезда - Ливърпул18:00 Film Plus: Тенис: Каролин Вознацки - Петра Квитова (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)18:05 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Дижон, мач от френската Лига 1, повторение19:00 Max Sport 2: Футбол: Барса ТВ "Йохан Кройф", документален филм, втора част19:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Де Граафшап - ПСВ Айндховен20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 19-и епизод20:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 16-и епизод, директно20:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Барселона - Бетис20:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:15 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"20:45 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - Реал Мадрид21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване21:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение21:05 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Макаби Тел Авив - Фенербахче21:30 Film Plus: Футбол: Валенсия - Жирона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)22:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Обзор22:35 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"23:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Хрониките на Ла Лига"23:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"23:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение23:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение23:30 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване23:30 Film Plus: Тенис: Ернест Гулбис - Денис Шаповалов (Intrum Stockholm Open, Стокхолм; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)23:30 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Макаби Тел Авив - Фенербахче23:40 BNT 3: Футбол: Англия - Хърватия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" Днес+ Запази и Сподели