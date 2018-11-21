Райони без вода във Варна днес
21.11.2018 12.21
Почти денонощие и половина ще продължи сухият режим на хиляди варненски домакинства. Жителите в квартал "Бриз" и местността Изгрев са без вода от вторник сутринта заради извършвани строителни дейности в райони.
От ВиК съобщават, че водоподаването се очаква да бъде възобновено днес около 18:00 ч. Дотогава около магазин "Кауфланд" ще бъде разположена водоноска.
Абонатите в района между булевард "Владислав Варненчик", "Сливница", улиците "Ген.Колев" и "Оборище" също няма да имат вода до 18:00 часа.
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