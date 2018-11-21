Спортът по телевизията днес
21.11.2018 08.24
08:00 Eurosport: Футбол: MLS, Канзас - Солт Лейк Сити, плейоф
08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, повторение
08:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Атлетико Мадрид - Атлетик Билбао
09:15 BNT 3: Футбол: Англия - Хърватия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"
10:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Страсбург, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Ювентус
10:00 Diema Sport: Волейбол: Хебър - Нефтохимик, мач от Суперлигата, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Уотфорд, мач от английската Висша лига, повторение
10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - Наполи
10:10 Film Plus: Футбол: Реал Сосиедад - Севиля (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
10:30 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Фенербахче - Дарушафака
11:05 BNT 3: Футбол: Германия - Холандия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"
12:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете
12:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Рьодингхаузен - Байерн Мюнхен, мач от втори кръг за Купата на Германия
12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Бенфика - Байерн М
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Естудиантес - Барселона, мач от испанската баскетболна лига, повторение
12:15 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Хрониките на Ла Лига"
12:45 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Байерн Мюнхен - Олимпиакос
12:55 BNT 3: Футбол: България - Словения - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"
13:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение
13:10 Film Plus: Тенис: Дария Касаткина - Онс Жабер (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - финал, повторение)
14:00 Nova Sport: Футбол: Бордо - Каен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Манчестър Юн
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение
14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Сампдория
15:00 Diema Sport: Волейбол: ЦСКА - Левски, мач от Суперлигата, повторение
15:10 BNT 3: Снукър: Демонстративен мач между световните шампиони Марк Уилямс и Джон Хигинс
15:30 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Елина Свитолина (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)
16:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали
16:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ Барселона - Виляреал, мач от Ла Лига (10-11)
16:00 Nova Sport: Футбол: Оксфорд Сити - Транмиър Роувърс, преиграване от първи кръг за Купата на Футболната асоциация, повторение
16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Цървена звезда
16:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
17:10 BNT 3: Футбол: Франция - Уругвай - приятелска среща
17:15 Film Plus: Тенис: Каролин Вожняцки - Каролина Плишкова (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)
17:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали
18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор
18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Барселона
18:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
18:05 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Реймс, мач от френската Лига 1, повторение
18:45 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 години в Уругвай, Испания - Канада, директно
19:00 Max Sport 2: Футбол: Барса ТВ "Йохан Кройф", документален филм, първа част
19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Минесота Тимбъруулвс - Мемфис Гризлис, мач от НБА, повторение
19:00 Max Sport 3: Баскетбол: Еврокупа Тофаш - Локомотив Кубан
19:45 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига ЦСКА Москва - Жалгирис
20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
20:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Светът на Ла Лига"
20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 19-и епизод, директно
20:00 BNT 3: Снукър: Демонстративен мач между световните шампиони Марк Уилямс и Джон Хигинс пряко предаване от з. "Колодрума" /Пловдив/
20:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"
21:00 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 години в Уругвай, Германия - Камерун
21:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Панатинайкос - Барселона
21:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение
21:00 Max Sport 3: Баскетбол: Еврокупа Алба Берлин - Лимож
21:15 Nova Sport: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно
21:30 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Атлетик /Билбао/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
21:45 Nova Sport: Футбол: Сoлфoрд Сити - Шрусбъри Таун, преиграване от първи кръг за Купата на Футболната асоциация, директно
21:45 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 години в Уругвай, Германия - САЩ, директно
22:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"
23:00 Max Sport 3: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор
23:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение
23:05 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Светът на Ла Лига"
23:30 Film Plus: Тенис: Хьон Чунг - Денис Кудла (Intrum Stockholm Open, Стокхолм; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
23:35 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига ЦСКА Москва - Жалгирис
23:40 Nova Sport: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно
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