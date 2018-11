Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Eurosport: Футбол: MLS, Канзас - Солт Лейк Сити, плейоф

08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Атлетико Мадрид - Атлетик Билбао

09:15 BNT 3: Футбол: Англия - Хърватия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

10:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Страсбург, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Ювентус

10:00 Diema Sport: Волейбол: Хебър - Нефтохимик, мач от Суперлигата, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Уотфорд, мач от английската Висша лига, повторение

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - Наполи

10:10 Film Plus: Футбол: Реал Сосиедад - Севиля (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:30 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Фенербахче - Дарушафака

11:05 BNT 3: Футбол: Германия - Холандия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

12:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

12:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Рьодингхаузен - Байерн Мюнхен, мач от втори кръг за Купата на Германия

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Бенфика - Байерн М

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Естудиантес - Барселона, мач от испанската баскетболна лига, повторение

12:15 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Хрониките на Ла Лига"

12:45 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Байерн Мюнхен - Олимпиакос

12:55 BNT 3: Футбол: България - Словения - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

13:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

13:10 Film Plus: Тенис: Дария Касаткина - Онс Жабер (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - финал, повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Бордо - Каен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Манчестър Юн

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Сампдория

15:00 Diema Sport: Волейбол: ЦСКА - Левски, мач от Суперлигата, повторение

15:10 BNT 3: Снукър: Демонстративен мач между световните шампиони Марк Уилямс и Джон Хигинс

15:30 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Елина Свитолина (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)

16:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

16:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ Барселона - Виляреал, мач от Ла Лига (10-11)

16:00 Nova Sport: Футбол: Оксфорд Сити - Транмиър Роувърс, преиграване от първи кръг за Купата на Футболната асоциация, повторение

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Цървена звезда

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

17:10 BNT 3: Футбол: Франция - Уругвай - приятелска среща

17:15 Film Plus: Тенис: Каролин Вожняцки - Каролина Плишкова (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)

17:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Барселона

18:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Реймс, мач от френската Лига 1, повторение

18:45 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 години в Уругвай, Испания - Канада, директно

19:00 Max Sport 2: Футбол: Барса ТВ "Йохан Кройф", документален филм, първа част

19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Минесота Тимбъруулвс - Мемфис Гризлис, мач от НБА, повторение

19:00 Max Sport 3: Баскетбол: Еврокупа Тофаш - Локомотив Кубан

19:45 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига ЦСКА Москва - Жалгирис

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Светът на Ла Лига"

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 19-и епизод, директно

20:00 BNT 3: Снукър: Демонстративен мач между световните шампиони Марк Уилямс и Джон Хигинс пряко предаване от з. "Колодрума" /Пловдив/

20:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

21:00 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 години в Уругвай, Германия - Камерун

21:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Панатинайкос - Барселона

21:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

21:00 Max Sport 3: Баскетбол: Еврокупа Алба Берлин - Лимож

21:15 Nova Sport: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно

21:30 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Атлетик /Билбао/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

21:45 Nova Sport: Футбол: Сoлфoрд Сити - Шрусбъри Таун, преиграване от първи кръг за Купата на Футболната асоциация, директно

21:45 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 години в Уругвай, Германия - САЩ, директно

22:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

23:00 Max Sport 3: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

23:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение

23:05 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Светът на Ла Лига"

23:30 Film Plus: Тенис: Хьон Чунг - Денис Кудла (Intrum Stockholm Open, Стокхолм; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

23:35 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига ЦСКА Москва - Жалгирис

23:40 Nova Sport: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно 08:00 Eurosport: Футбол: MLS, Канзас - Солт Лейк Сити, плейоф08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, повторение08:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Атлетико Мадрид - Атлетик Билбао09:15 BNT 3: Футбол: Англия - Хърватия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"10:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Страсбург, мач от френската Лига 1, повторение10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Ювентус10:00 Diema Sport: Волейбол: Хебър - Нефтохимик, мач от Суперлигата, повторение10:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Уотфорд, мач от английската Висша лига, повторение10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - Наполи10:10 Film Plus: Футбол: Реал Сосиедад - Севиля (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)10:30 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Фенербахче - Дарушафака11:05 BNT 3: Футбол: Германия - Холандия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"12:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете12:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Рьодингхаузен - Байерн Мюнхен, мач от втори кръг за Купата на Германия12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Бенфика - Байерн М12:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение12:05 Nova Sport: Баскетбол: Естудиантес - Барселона, мач от испанската баскетболна лига, повторение12:15 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Хрониките на Ла Лига"12:45 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Байерн Мюнхен - Олимпиакос12:55 BNT 3: Футбол: България - Словения - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"13:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение13:10 Film Plus: Тенис: Дария Касаткина - Онс Жабер (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - финал, повторение)14:00 Nova Sport: Футбол: Бордо - Каен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Манчестър Юн14:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Сампдория15:00 Diema Sport: Волейбол: ЦСКА - Левски, мач от Суперлигата, повторение15:10 BNT 3: Снукър: Демонстративен мач между световните шампиони Марк Уилямс и Джон Хигинс15:30 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Елина Свитолина (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)16:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали16:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ Барселона - Виляреал, мач от Ла Лига (10-11)16:00 Nova Sport: Футбол: Оксфорд Сити - Транмиър Роувърс, преиграване от първи кръг за Купата на Футболната асоциация, повторение16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Цървена звезда16:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение17:10 BNT 3: Футбол: Франция - Уругвай - приятелска среща17:15 Film Plus: Тенис: Каролин Вожняцки - Каролина Плишкова (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)17:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Барселона18:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение18:05 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Реймс, мач от френската Лига 1, повторение18:45 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 години в Уругвай, Испания - Канада, директно19:00 Max Sport 2: Футбол: Барса ТВ "Йохан Кройф", документален филм, първа част19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Минесота Тимбъруулвс - Мемфис Гризлис, мач от НБА, повторение19:00 Max Sport 3: Баскетбол: Еврокупа Тофаш - Локомотив Кубан19:45 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига ЦСКА Москва - Жалгирис20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване20:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Светът на Ла Лига"20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 19-и епизод, директно20:00 BNT 3: Снукър: Демонстративен мач между световните шампиони Марк Уилямс и Джон Хигинс пряко предаване от з. "Колодрума" /Пловдив/20:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"21:00 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 години в Уругвай, Германия - Камерун21:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Панатинайкос - Барселона21:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение21:00 Max Sport 3: Баскетбол: Еврокупа Алба Берлин - Лимож21:15 Nova Sport: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно21:30 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Атлетик /Билбао/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)21:45 Nova Sport: Футбол: Сoлфoрд Сити - Шрусбъри Таун, преиграване от първи кръг за Купата на Футболната асоциация, директно21:45 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 години в Уругвай, Германия - САЩ, директно22:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"23:00 Max Sport 3: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор23:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение23:05 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Светът на Ла Лига"23:30 Film Plus: Тенис: Хьон Чунг - Денис Кудла (Intrum Stockholm Open, Стокхолм; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)23:35 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига ЦСКА Москва - Жалгирис23:40 Nova Sport: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно Днес+ Запази и Сподели