Преглед на печата

"Влизаме в Шенген! От май българите минават бързо по летищата в Европа Според високопоставени източници от Брюксел след 5 месеца ще ни приемат по въздух. Паспортният контрол за българи става бърз, самолетите от и за София вече няма да са на най-крайните гейтове. До края на мандата на комисията "Юнкер" България ще бъде приета в Шенгенското споразумение, но само по въздух. Това научи "24 часа" от високопоставени източници в Брюксел. Евровотът е през май. Добрата новина вече била намекната пред премиера Бойко Борисов и пред шефа на комисията по сигурност в Народното събрание Цветан Цветанов. В рамките на конгреса на ЕНП в Хелзинки лидерът на депутатите от ГЕРБ и зам.-шеф на партията направи важни двустранни срещи, включително с германския вътрешен министър Хорст Зеехофер. След приемането ни в Шенген по въздух паспортните проверки по летищата за българи ще са облекчени, а самолетите от и за София вече няма да са неизменно на крайни гейтове. България няма да бъде в сухопътния Шенген, защото сме външна граница на ЕС и мигрантският натиск остава голям."



Събитията около малката коалиция остават сред водещите теми на вестниците в сряда.



"След дълги часове лидерът на "Атака" Волен Сидеров напусна сградата на Министерския съвет, без да даде съществена информация на медиите. Изненадващо водачите на "Обединените патриоти" Красимир Каракачанов, Волен Сидеров и Валери Симеонов се събраха тази сутрин в кабинета на премиера Бойко Борисов. Това се случи преди насрочения за днес коалиционния съвет, на който НФСБ , ВМРО и"Атака" трябва да решат как ще се развиват отношенията им, кой ще замени подалия оставка вицепремиер Валери Симеонов и има ли причини Красимир Каракачанов също да освободи поста си на заместник на премиера, както изненадващо предложи Волен Сидеров. "Попитайте премиера кой ще замести Валери Симеонов. Той ще избере новия вицепремиер. Коалицията е стабилна, изчистихме всички проблеми. Оставаме във властта. Всичко е наред между нас. "Не ме питайте повече неща, все пак аз съм един прост народен представител", отсече Сидеров, напускайки "Дондуков" 1. Валери Симеонов и Красимир Каракачанов останаха още при министър-председателя. Бойко Борисов още вчера проведе разговор със Сидеров. А тази сутрин е решил да събере тримата лидери от "малката коалиция" в опит да заглади противоречията в "Обединени патриоти". Доколко е успял, ще проличи в следващите часове. Не е ясно кога и дали все пак ще се състои насрочения за днес съвет на "малката коалиция" - на НФСБ, ВМРО и "Атака". Междувременно изтече информация, че партията на Симеонов Национален фронт за спасение на България (НФСБ) ще предложи юристката Марияна Николова за поста вицепремиер. Николова е досегашен началник на кабинета на Симеонов и се ползва с изключително доверие в управляващата коалиция на премиера Бойко Борисов, съобщи бургаското издание flagman.bg. Лидерът на "Атака" обаче твърди, че постът на Валери Симеонов направо трябва да се закрие..." - в. "Сега".



"Марияна Николова ще бъде предложена да наследи като вицепремиер Валери Симеонов. Това стана ясно след близо 10 часа преговори, срещи и кавги между тримата лидери на "Обединени патриоти". Рокадата в кабинета е вписана като първа точка в утрешното заседание на парламента. Николова, която досега беше началник на кабинета на Симеонов като вицепремиер, е адвокат по професия. От 2015 г. до 2017 г. е ръководител на отдел "Договорно-правен и правна защита" . Преподавател е по структура на администрацията и административен процес в Института по публична администрация към МС. Още от момента на подаването на оставка Валери Симеонов е настоявал именно тя да го наследи като вицепремиер. До решението за номинацията й обаче не се е стигнало никак лесно, разказаха запознати с преговорите. "Не може да сложим за вицепремиер един чиновник", контрирал от самото начало лидерът на "Атака" Волен Сидеров. Той предложил или мястото да заеме неговият съпартиец и зам.-председател на НС Явор Нотев или лидерите на малката коалиция да си стиснат ръцете, че няма да имат вицепремиери. Другият вицепремиер на Патриотите Красимир Каракачанов обаче подкрепил Валери Симеонов, че НФСБ трябва да излъчи неговия наследник. Въпреки това лидерът на ВМРО също имал опасения как ще се приеме номинацията на Марияна Николова. Резерви изказали и голяма част от депутатите на "Обединени патриоти", които също бяха привикани да участват в дискусията. Като алтернатива на Николова били обсъждани зам.-председателят на правната комисия в парламента Християн Митев и колегата му Валентин Касабов - и двамата от НФСБ. Валери Симеонов обаче бил категоричен, че твърдо стои зад номинацията на Марияна Николова и не приема друг вариант. Настоял за това и в разговора на четири очи с премиера Бойко Борисов, който в крайна сметка склонил да внесе предложението. Совалките около овакантения пост започнаха още в 9 часа, като този път всички заседания и на големия, и на малкия коалиционен съвет бяха на "Дондуков" 1.



Лидерите от Обединени патриоти първо вкупом разговаряха с премиера Бойко Борисов. След това министър-председателя имаше среща насаме с Валери Симеонов. На обяд започна съвет на малката коалиция. Завъртя се дори информацията как Борисов заявил, че ще заключи Волен Сидеров, Валери Симеонов и Красимир Каракачанов в кабинет на "Дондуков" 1 и няма да ги пусне, докато не се разберат. Разговорите забавиха с повече от 40 минути заседанието на Съвета да тристранно сътрудничество. Социалният министър Бисер Петков и представители на синдикатите и работодателите търпеливо чакаха Валери Симеонов, който макар и в оставка трябваше за последен път да води заседанието на Тристранката. Накрая бе съобщено, че по известни на всички причини Симеонов няма да участва в съвета и той ще се води от Бисер Петков. На пресекулки в преговорите участваше Красимир Каракачанов. Той влизаше и излизаше от Министерски съвет, тъй като имаше среща с иранския министър на отбраната и други ангажименти във ведомството си. "Всичко е наред, всичко изчистихме, всичко е прекрасно. Няма проблеми в Обединени патриоти!", заяви лидерът на "Атака" и председател на парламентарната група на малката коалиция Волен Сидеров пред журналистите, които чакаха в студа пред Министерски съвет края на преговорите. Сидеров излезе пръв, но бе видимо ядосан. Първоначално каза, че "няма повод за изявление". Но настоятелните репортерски въпроси го принудиха да направи няколко лаконични изявления..." - в. "Стандарт".



"Валери Симеонов посочи шефката на кабинета си за наследник, уговаря цял ден Волен и Каракачанов Затворени цял ден в Министерския съвет, тримата лидери на "Обединени патриоти" Волен Сидеров, Валери Симеонов и Красимир Каракачанов успяха (засега) да скрепят коалицията си и да заложат на женски сценарий за изход от кризата. Марияна Николова, досегашен шеф на кабинета на вицепремиера в оставка Валери Симеонов, е номинацията на патриотите за овакантения от него пост. Така квотата на НФСБ в изпълнителната власт и конструктът на правителството се запазват. Вариантът жена да наследи Симеонов бе един от двата най-вероятни, както "24 часа" съобщи още в понеделник. Алтернативният беше обединените патриоти да останат с един вице - Каракачанов, а властовите позиции в малката коалиция леко да се преразпределят. Без нов вице бе посоката на разговора, за която се чуваше иззад затворените врати на Министерския съвет до ранния следобед във вторник. Мигновено след приключването на драматичната сбирка към 18 ч обаче името на Марияна Николова бе подадено към парламента като предложение за персонални промени в състава на МС. То влиза като първа точка в дневния ред на Народното събрание за сряда сутрин. Как се стигна до сключването на мир между тримата партньори и издигането на близката до Валери Симеонов юристка до високата позиция. Вместо първоначалните анонси, че те ще се съберат в ранния следобед на вторник, лидерите на малкия партньор във властта решиха първо да се явят вкупом при премиера Бойко Борисов. И то още в 9 ч сутринта. На ранната им визита премиерът почерпил Симеонов, Сидеров и Каракачанов и опитал да ги убеди да останат заедно в управлението. Тонът обаче започнал да се изостря, след като Волен Сидеров поставил отново "творческите" си виждания как и Красимир Каракачанов трябва да подаде оставка като вицепремиер. Градусът се вдигнал още повече, когато Валери Симеонов номинирал Николова за свой наследник като вице. Срещу нея остро се обявил Сидеров, защото тя, първо, не била член на НФСБ, а и освен това именно Николова бе една от причините Сидеров да атакува Симеонов още през лятото с обвинения, че е в различни - в смисъл на надхвърлящи служебните, отношения с вицепремиера. Премиерът Борисов също не бил особено въодушевен от кандидатурата на Николова. Но бил склонен да я приеме, ако и тримата патриотични лидери я подкрепят и скандалите секнат..." - в. "24 часа".



"ДПС не е влизала в диалог с ГЕРБ относно състава на правителството. Това обяви зам.-председателят на парламентарната група на движението Йордан Цонев в отговор на въпрос дали на среща между представители на двете партии в петък сутринта е обсъждана евентуалната оставка на Валери Симеонов като вицепремиер, която бе подадена по-късно същия ден. "Имате думата ми - на тази среща освен за вероизповеданията за нищо друго не сме говорили. Ние не сме във фаза диалог с ГЕРБ относно състава на правителство, относно изпълнителна власт, относно никаква власт. Напротив, от известно време ние дори не се държим конструктивно, защото не приемаме начина, по който се държи изпълнителната власт по отношение на исканията на протестиращи, по отношение на модела на управление", обяви Йордан Цонев пред БНР. Утре се очаква парламентарната група на ДПС да вземе решение за поведението си в Народното събрание след оставката на Валери Симеонов. В последните седмици депутатите не се регистрираха за кворум. Имаше и ултиматум - или оставка на Симеонов, или предсрочни парламентарни избори. На въпрос каква ще е позицията Цонев обяви: "Едва ли ще бъде по-различна от сегашната." "ДПС е категорично против електронното гласуване, ще подкрепи машинното, но по никакъв начин няма да приеме отпадането на номера пред политическите партии", каза още Цонев. В петък управляващите внесоха поправки в Изборния кодекс за отпадане на номера в бюлетината и за практическо забавяне на машинното и електронното гласуване..." - в. "Дневник".



Всекидневниците съобщават също, че обезщетението за далечни роднини на жертви на катастрофи ще бъде до 5000 лева.



"Таван от 5000 лв. за обезщетения по неимуществени щети при смърт на пътя за далечни роднини одобри бюджетната комисия на второ четене с промени в Кодекса за застраховане. Текстът бе внесен от шефката на комисията Менда Стоянова и заменя нейното първоначално предложение за таван от 20 хил. лв. за съпрузи, деца и родители и от 15 хил. лв. за брат и сестра. За близките родственици сега няма лимит на обезщетението. Депутатите изрично записаха в кодекса, че новите текстове ще са в сила шест месеца. След това ще има методика, по която ще се формират лимити за обезщетенията по "Гражданска отговорност". Пред комисията Стоянова прогнозира, че ако новото предложение бъде подкрепено и в пленарна зала, ще се пресекат опасенията от поскъпване на полицата, която плащат 3 млн. души. До идеята за лимити се стигна, след като ВКС разреши за неимуществени щети да претендират и далечни роднини на загинал на пътя. Застрахователите предупредиха, че това може да доведе до дефицит от близо 1 млрд. лв., което ще ги принуди да вдигнат цените на полиците." - в. "24 часа".



"Таванът на обезщетението за по-далечни роднини на загинал при катастрофа да е до 5000 лева, реши парламентарната бюджетна комисия. Става дума за близки извън най-тесния семеен кръг, който включва съпруг, съпруга, деца, родители. Предстои този лимит да бъде обсъден и в пленарната зала на второ четене. За 2017 г. средното обезщетение, изплатено от българските застрахователи за жертва на пътен инцидент, е било 118 000 лв., обясни председателката на комисията Менда Стоянова. На заседание на комисията бе разгледан на второ гласуване Кодекса за застраховане, касаещ тавана на обезщетенията. Темата за налагане на разумен таван на изплащаните суми стана особено актуална след решението на Върховния касационен съд, с което бе разширен кръгът на лицата, които могат да търсят подобни обезщетения. ВКС включи сред правоимащите дори хора, които нямат особена близост или родствена връзка, които са се почувствали емоционално засегнати от загубата. Ограничавайки до 5000 лева възможните претенции на такива скърбящи, законодателите искат за предотвратят рисковете от голямо поскъпване на застраховките "Гражданска отговорност" . За тази година има вече три дела на Върховния касационен съд, които касаят широкият кръг лица. Те са в размер на 100 000 лв. С промените се гарантира, че 3 млн. души няма да плащат по-скъпа застраховка по тази причина, поясни Менда Стоянова." - в. "Сега".



В. "Стандарт" съобщава за международно признание за български софтуер:

"Софтуерният продукт MPI2, който помага на хора, страдащи от заекване, вече получава признание в САЩ. Той е разработен от Сирма Медикъл и беше представен на Конгреса на Американската асоциация за слух и говор (American Speech and Hearing Association - ASHA 2018), който се състоя в края на миналата седмица в Бостън, Масачузетс. Приложението MPI2 за борба със заекването е разработено от Сирма в сътрудничество с "Катедрата по слух и говорни науки" на Калифорнийския университет в Санта Барбара. MPI2 е единственото средство, което е валидирано чрез клинични изпитания на "Агенцията за храни и лекарства" (Food and Drug Administration) в САЩ. MPI2 използва върхови научни био-механизми за обратна връзка, които се прилагат чрез мобилни апликации и които помагат на хората страдащи от заекване да модифицират своето говорно поведение, чрез използване на кратки фонетични интервали. 