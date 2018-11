Още снимки: test Храненето модерните храни през 2019 г. и най-актуалните тенденции Наближава краят и на тази година. Напълно в реда на нещата е не само да обърнем поглед към случилото се през изминалите месеци, но и към това, което ни очаква през предстоящите. Ето и един любопитен прочит на тенденциите при храненето, по които е доста вероятно да залитнем през 2019 г., представен от Whole Foods.



Вкусове



Желанието да опитваме нови и нови неща, съчетани с кулинарния туризъм, ще доведат до засилен интерес към необичайните вкусове. Акцентът ще е върху азиатската кухня и морските дарове. Да живеят сепията и скаридите.



Плодове



И тук се слага край на скучните и до болка познати ябълки, банани и прочие. На почит ще са екзотичните, тропически плодове, които тепърва опознаваме, а те определено има с какво да ни очароват и спечелят.



Пробиотици



Голям хит в последните години, преди въобще не се замисляхме дали ги консумираме достатъчно, пък за хранителни добавки с тях не сме и помисляли.



През 2019 г. обаче ще чуваме за пробиотиците все по-често, и то не под формата на хапчета, а като част от състава на различни храни. Киселото мляко ще си има сериозна конкуренция явно, но ние спокойно можем да се придържаме към добрата, стара, българска класика.



Мазнини



Полезни, разбира се. Предимно растителни - кокосово масло, рапично олио.



Канабис



Малко по малко и благодарение на своите положителни ефекти, той пробива всевъзможни забрани и си проправя път до потребителите. Затова от Whole Foods предвиждат, че през следващата година кексчетата с канабис могат да излязат извън пределите на кофишоповете в Холандия.



Изкуствено месо



Покрай веганите и всички предупреждения как производството на месо унищожава планетата, не сме никак изненадани. Първите успешни опити за създаване на месо в лабораторни условия вече са факт. Въпрос на време е технологията да бъде внедрена в масовото производство.



Тогава съвсем ще се чудим какво точно ядем. Разбира се, ще продължаваме да се лъжем и с месо, което наподобява на месо, но всъщност не е. Веджи наденички, салами и всевъзможни продукти, които задоволяват глада за местни продукти само на окото, пише Independent.



Сладолед



И той не е това, което беше. Ако сме свикнали и държим леденият десерт да има сладък вкус, то може да останем малко разочаровани от тази тенденция. С две думи - сладолед ще се прави от всичко възможно и във всякакви форми.



Водорасли



Свързваме ги само със азиатската кухня, но амбицирани да ни се харесат, те си прокрадват път и към ежедневната ни трапеза, за да заменят всички онези видове салати, които така настоятелно похапваме всеки ден. /lifestyle.bg



Наближава краят и на тази година. Напълно в реда на нещата е не само да обърнем поглед към случилото се през изминалите месеци, но и към това, което ни очаква през предстоящите. Ето и един любопитен прочит на тенденциите при храненето, по които е доста вероятно да залитнем през 2019 г., представен от Whole Foods.ВкусовеЖеланието да опитваме нови и нови неща, съчетани с кулинарния туризъм, ще доведат до засилен интерес към необичайните вкусове. Акцентът ще е върху азиатската кухня и морските дарове. Да живеят сепията и скаридите.ПлодовеИ тук се слага край на скучните и до болка познати ябълки, банани и прочие. На почит ще са екзотичните, тропически плодове, които тепърва опознаваме, а те определено има с какво да ни очароват и спечелят.ПробиотициГолям хит в последните години, преди въобще не се замисляхме дали ги консумираме достатъчно, пък за хранителни добавки с тях не сме и помисляли.През 2019 г. обаче ще чуваме за пробиотиците все по-често, и то не под формата на хапчета, а като част от състава на различни храни. Киселото мляко ще си има сериозна конкуренция явно, но ние спокойно можем да се придържаме към добрата, стара, българска класика.МазниниПолезни, разбира се. Предимно растителни - кокосово масло, рапично олио.КанабисМалко по малко и благодарение на своите положителни ефекти, той пробива всевъзможни забрани и си проправя път до потребителите. Затова от Whole Foods предвиждат, че през следващата година кексчетата с канабис могат да излязат извън пределите на кофишоповете в Холандия.Изкуствено месоПокрай веганите и всички предупреждения как производството на месо унищожава планетата, не сме никак изненадани. Първите успешни опити за създаване на месо в лабораторни условия вече са факт. Въпрос на време е технологията да бъде внедрена в масовото производство.Тогава съвсем ще се чудим какво точно ядем. Разбира се, ще продължаваме да се лъжем и с месо, което наподобява на месо, но всъщност не е. Веджи наденички, салами и всевъзможни продукти, които задоволяват глада за местни продукти само на окото, пише Independent.СладоледИ той не е това, което беше. Ако сме свикнали и държим леденият десерт да има сладък вкус, то може да останем малко разочаровани от тази тенденция. С две думи - сладолед ще се прави от всичко възможно и във всякакви форми.ВодораслиСвързваме ги само със азиатската кухня, но амбицирани да ни се харесат, те си прокрадват път и към ежедневната ни трапеза, за да заменят всички онези видове салати, които така настоятелно похапваме всеки ден. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели