Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - Наполи

06:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 години в Уругвай, Германия - Камерун

08:00 Max Sport 3: Плажен футбол: Междуконтинентална купа Испания - САЩ, мач за пето място

08:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Лондон Полуфинален мач

08:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Фулъм, мач от английската Висша лига, повторение

09:00 Max Sport 3: Плажен футбол: Междуконтинентална купа Египет - Бразилия, мач за трето място

09:30 BNT 3: Футбол: Турция - Швеция - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

10:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

10:00 Max Sport 3: Плажен футбол: Междуконтинентална купа Иран - Русия, финал

10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение

10:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване

10:45 Film Plus: Футбол: Барселона - Жирона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

11:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор

11:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Манчестър Сити - Шахтьор Д

11:20 BNT 3: Футбол: Италия - Португалия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Сампдория

12:00 Diema Sport: Волейбол: ЦСКА - Левски, мач от Суперлигата, повторение

12:05 Nova Sport: Футбол: Лутън Таун - Плимут Аргайл, мач от английската Лига 1, повторение

13:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн М - АЕК Атина

14:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

14:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Жирона - Леганес

14:30 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2018-19), 1-ви епизод, повторение

15:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ЦСКА М - Рома

15:45 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

15:50 BNT 3: Футбол: Англия - Хърватия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Лондон

16:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Атлетико Мадрид - Борусия Дортмунд

16:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Лондон Полуфинален мач

17:30 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

17:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 18-и епизод, повторение

18:00 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

18:00 Diema Sport: Баскетбол: Естудиантес - Барселона, мач от испанската баскетболна лига, директно

18:00 BNT 2: Баскетбол /мъже/: Левски Лукойл - Рилски спортист среща от 7-ми кръг на Националната баскетболна лига - пряко предаване

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - Наполи

18:05 Nova Sport: Футбол: Флийтууд Таун - Уолсол, мач от английската Лига 1, повторение

18:10 Film Plus: Футбол: Леганес - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

18:30 Diema Sport 2: Волейбол: Хебър - Нефтохимик, мач от Суперлигата, директно

18:50 BNT 3: Футбол: Северна Ирландия - Австрия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Белфаст

19:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Обзор

19:30 Max Sport 1: Студио "Тенис"

19:40 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

20:00 Film Plus: Тенис: Анастасия Севастова - Наоми Осака (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - I полуфинал, повторение)

20:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Лондон Финал

20:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Барселона - Бетис

20:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Юта Джаз, мач от НБА, повторение

20:30 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

21:35 BNT 3: Футбол: Швейцария - Белгия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Люцерн

21:45 Film Plus: Тенис: Циан Уан - Каролине Вожняцки (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - II полуфинал, повторение)

22:00 Max Sport 1: Студио "Тенис"

22:00 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно

22:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ Барселона - Атлетико Мадрид, мач от Ла Лига (10-11)

22:30 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 18-и епизод, повторение

22:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Минесота Тимбъруулвс - Мемфис Гризлис, мач от НБА, директно

23:30 Film Plus: Тенис: Анастасия Севастова - Каролине Вожняцки (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - финал и награждаване, повторение)

23:30 Diema Sport: Волейбол: Хебър - Нефтохимик, мач от Суперлигата, повторение /bukmeikar.com



06:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - Наполи06:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 години в Уругвай, Германия - Камерун08:00 Max Sport 3: Плажен футбол: Междуконтинентална купа Испания - САЩ, мач за пето място08:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Лондон Полуфинален мач08:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Фулъм, мач от английската Висша лига, повторение09:00 Max Sport 3: Плажен футбол: Междуконтинентална купа Египет - Бразилия, мач за трето място09:30 BNT 3: Футбол: Турция - Швеция - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"10:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете10:00 Max Sport 3: Плажен футбол: Междуконтинентална купа Иран - Русия, финал10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение10:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване10:45 Film Plus: Футбол: Барселона - Жирона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)11:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор11:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Манчестър Сити - Шахтьор Д11:20 BNT 3: Футбол: Италия - Португалия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Сампдория12:00 Diema Sport: Волейбол: ЦСКА - Левски, мач от Суперлигата, повторение12:05 Nova Sport: Футбол: Лутън Таун - Плимут Аргайл, мач от английската Лига 1, повторение13:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн М - АЕК Атина14:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение14:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Жирона - Леганес14:30 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2018-19), 1-ви епизод, повторение15:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ЦСКА М - Рома15:45 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)15:50 BNT 3: Футбол: Англия - Хърватия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Лондон16:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Атлетико Мадрид - Борусия Дортмунд16:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Лондон Полуфинален мач17:30 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно17:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 18-и епизод, повторение18:00 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно18:00 Diema Sport: Баскетбол: Естудиантес - Барселона, мач от испанската баскетболна лига, директно18:00 BNT 2: Баскетбол /мъже/: Левски Лукойл - Рилски спортист среща от 7-ми кръг на Националната баскетболна лига - пряко предаване18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - Наполи18:05 Nova Sport: Футбол: Флийтууд Таун - Уолсол, мач от английската Лига 1, повторение18:10 Film Plus: Футбол: Леганес - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)18:30 Diema Sport 2: Волейбол: Хебър - Нефтохимик, мач от Суперлигата, директно18:50 BNT 3: Футбол: Северна Ирландия - Австрия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Белфаст19:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Обзор19:30 Max Sport 1: Студио "Тенис"19:40 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно20:00 Film Plus: Тенис: Анастасия Севастова - Наоми Осака (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - I полуфинал, повторение)20:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Лондон Финал20:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Барселона - Бетис20:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Юта Джаз, мач от НБА, повторение20:30 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно21:35 BNT 3: Футбол: Швейцария - Белгия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Люцерн21:45 Film Plus: Тенис: Циан Уан - Каролине Вожняцки (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - II полуфинал, повторение)22:00 Max Sport 1: Студио "Тенис"22:00 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно22:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ Барселона - Атлетико Мадрид, мач от Ла Лига (10-11)22:30 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 18-и епизод, повторение22:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Минесота Тимбъруулвс - Мемфис Гризлис, мач от НБА, директно23:30 Film Plus: Тенис: Анастасия Севастова - Каролине Вожняцки (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - финал и награждаване, повторение)23:30 Diema Sport: Волейбол: Хебър - Нефтохимик, мач от Суперлигата, повторение /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели