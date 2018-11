Още снимки: test Богаташи бягат от Англия, депутати искат вот на недоверие на Тереза Мей Предричат икономическа катастрофа, ако Лондон скъса с ЕС



Хаосът около Брекзит кара много богаташи да напускат Великобритания и да търсят друго подходящо място за живот. През 2017 година около 1000 заможни хора са се преместили в Обединеното кралство, но 5000 са го напуснали, сочи последният доклад на агенция New World Wealth.



Миграцията на богаташите говори много за състоянието на икономиката, посочва “Бизнес инсайдър”. Ако една страна си позволи да изгуби по-заможното население, това означава, че има сериозен проблем.



“Ако погледнем към най-сериозните държавни катастрофи в историята, ще видим, че са предхождани от миграцията на най-заможните граждани”, се посочва в доклада. Страни като Австралия предлагат добро качество на живот, имат ниска престъпност, добро образование и възможности за бизнес.



В момента именно тя привлича най-много богаташи от всяка друга страна в света, показва докладът за глобалната миграция на хора с милиони в сметките си за 2018 г. на New World Wealth. През 2017 г. Австралия оглавява класацията с приток от 10 000 заможни хора. Втори са САЩ с 9000.



Сред причините, поради които богаташите напускат Великобритания, са високите данъци и административните трудности пред чуждестранните граждани, които искат да купят имот там. “Лондон беше най-желаното място от хората с възможности доста дълго време, но през последните няколко години тенденцията е те да се отправят към Австралия”, сочи проучването.



Британските власти трябва или да се откажат от обещаното излизане на страната от ЕС, или да приемат неизбежната икономическа катастрофа, в случай че скъсат връзките с ЕС. Това мнение изрази френският министър на икономиката и финансите Брюно льо Мер, предаде ТАСС.



След като правителството в Лондон одобри в сряда проекта за споразумение по Брекзит, още в четвъртък сутринта няколко министри подадоха оставки в знак на несъгласие с условията, посочени в документа.



Група евроскептици в управляващата Консервативна партия на Великобритания получиха достатъчно подкрепа за задействане на процедура за гласуване на вот на недоверие на премиерката Тереза Мей. Според в. “Дейли телеграф” гласуването по вота на недоверие може да се състои във вторник.



Тереза Мей директно призова гласоподавателите да подкрепят плана и? за Брекзит в пряка връзка с радиослушатели. Един от тях заяви, че Мей трябва да подаде оставка и да отстъпи премиерския пост на някой по-привързан към Брекзит политик, а друг я сравни с Невил Чембърлейн - британския премиер от 30-те години на ХХ век, който напразно се опита да води политика на помирение с нацистка Германия, за да избегне война. /24chasa.bg