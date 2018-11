Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Max Sport 3: Плажен футбол: Междуконтинентална купа Таити - Испания

08:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение

08:10 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

09:00 Max Sport 3: Плажен футбол: Междуконтинентална купа ОАЕ - САЩ

09:30 BNT 3: Футбол: Кипър - България - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

10:00 Max Sport 3: Плажен футбол: Междуконтинентална купа Иран - Египет

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ювентус - Манчестър Юн

10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА 1948 - Арда, мач от Втора професионална лига, повторение

10:25 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Хрониките на Ла Лига"

11:00 Diema Sport 2: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2018-19), 1-ви епизод, повторение

11:00 Max Sport 3: Плажен футбол: Междуконтинентална купа Бразилия - Русия

11:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Еспаньол (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

11:20 BNT 3: Футбол: Холандия - Франция - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

12:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ Барселона - Атлетико Мадрид, мач от Ла Лига (10-11)

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Йънг Бойс

12:05 Nova Sport: Футбол: Гингам - Лион, мач от френската Лига 1, повторение

14:00 BNT 3: Футбол: Хърватия - Испания - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

14:00 Diema Sport: Футбол: Флийтууд Таун - Уолсоу, мач от английската Лига 1, директно

14:00 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Виктория Пилзен - Реал Мадрид

14:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Хетафе - Валенсия

15:10 Film Plus: Футбол: Барселона - Жирона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

15:50 BNT 3: Футбол: Сърбия - Черна гора - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Белград

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване

16:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Интер - Барселона

16:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Лондон Полуфинален мач

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, повторение

17:00 Nova Sport: Футбол: Лутън Таун - Плимут Аргайл, мач от английската Лига 1, директно

17:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

18:00 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

18:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Досиетата на Ла Лига"

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Интер

18:10 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Барселона - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

18:30 Diema Sport 2: Волейбол: ЦСКА - Левски, мач от Суперлигата, директно

18:50 BNT 3: Футбол: Турция - Швеция - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Коня /Турция/

19:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение

19:45 Nova Sport: Футбол: Монако - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Селта - Реал Мадрид

20:00 Film Plus: Тенис: Шуай Жанг - Наоми Осака (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - I четвъртфинал, повторение)

20:30 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

21:00 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване

21:30 Diema Sport: Баскетбол: Морабанк Андора - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига, директно

21:35 BNT 3: Футбол: Италия - Португалия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Милано

22:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Лондон Полуфинален мач

22:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Борусия Дортмунд - Байерн Мюнхен, мач от германската Бундеслига

22:50 Film Plus: Тенис: Анастасия Севастова - Доминика Цибулкова (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - II четвъртфинал, повторение)

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение

23:10 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

23:30 Diema Sport: Волейбол: ЦСКА - Левски, мач от Суперлигата, повторение

