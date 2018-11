Още снимки: test "Междузвездни войни", The Mandalorian, Педро Паскал - актьорът ще участва в новия сериал Сагата "Междузвездни войни" има милиони фенове по света. Милиона са и доларите, които всеки филм от поредицата докарва на създателите си. Изключение не направи и "Соло: История от Междузвездни войни", който макар и да оправда предварителните финансови разчети, се оказа нещо много под очакванията, а и разочарова доста фенове.



След неубедителното му представяне последваха новините, че ще видим "Междузвездни войни" и под формата на сериали. Единият вече е ясен и ще представи предисторията на "Rogue One: История от Междузвездни войни", а в главната роля там ще видим Диего Луна.



Задава се обаче и друг сериал, който ще се казва The Mandalorian. Събитията в него ще се развият след "Междузвездни войни: Епизод VI - Завръщането на джедаите" (1983 г.), когато Галактическата Империя е замемена с организацията Първи ред.



Обръщаме внимание на това, защото според The Hollywood Reporter, роля в него ще има един наш любимец - Педро Паскал. Героят му ще представлява самотен наемник, който изпитва доста трудности да прекоси галактиката.



Паскал е и първото звездно попълнение към The Mandalorian. Очаква се сериалът да тръгне в стрийминг платформата на Disney през 2019 г. /lifestyle.bg Сагата "Междузвездни войни" има милиони фенове по света. Милиона са и доларите, които всеки филм от поредицата докарва на създателите си. Изключение не направи и "Соло: История от Междузвездни войни", който макар и да оправда предварителните финансови разчети, се оказа нещо много под очакванията, а и разочарова доста фенове.След неубедителното му представяне последваха новините, че ще видим "Междузвездни войни" и под формата на сериали. Единият вече е ясен и ще представи предисторията на "Rogue One: История от Междузвездни войни", а в главната роля там ще видим Диего Луна.Задава се обаче и друг сериал, който ще се казва The Mandalorian. Събитията в него ще се развият след "Междузвездни войни: Епизод VI - Завръщането на джедаите" (1983 г.), когато Галактическата Империя е замемена с организацията Първи ред.Обръщаме внимание на това, защото според The Hollywood Reporter, роля в него ще има един наш любимец - Педро Паскал. Героят му ще представлява самотен наемник, който изпитва доста трудности да прекоси галактиката.Паскал е и първото звездно попълнение към The Mandalorian. Очаква се сериалът да тръгне в стрийминг платформата на Disney през 2019 г. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели