Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Сампдория

06:10 Film Plus: Тенис: Леся Цуренко - Гарбине Мугуруса (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier 5 - повторение)

08:00 Max Sport 3: Плажен футбол: Междуконтинентална купа Таити - Иран

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

08:20 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Кристина Младенович (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier 5 - повторение)

08:30 BNT 3: УЕФА Лига на нациите магазинно предаване /4 епизод/

09:00 Max Sport 3: Плажен футбол: Междуконтинентална купа Таити - САЩ

09:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 години в Уругвай, КНДР - Германия

10:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Лацио - Олимпик М

10:00 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Мейдънхед Юнайтед - Портсмут, мач от първи кръг за Купата на Футболната асоциация, повторение

10:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Наполи - Пари Сен Жермен

11:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур, шампионат на Австрия

11:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Лондон

11:30 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 години в Уругвай, КНДР - Германия

12:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2018-19), 12-и епизод, повторение

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 18-и епизод, повторение

12:00 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Карла Суарес Наваро (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - финал и награждаване, повторение)

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Интер

12:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Арсенал - Спортинг Л

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Гран Канария - Тенерифе, мач от испанската баскетболна лига, повторение

12:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 17-и епизод, повторение

13:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Лондон

13:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, повторение

13:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 години в Уругвай, КНДР - Германия

13:30 Film Plus: Тенис: Вера Лапко - Андреа Петкович (Guangzhou Open, Гуанджоу; WTA International - I четвъртфинал, повторение)

13:50 BNT 3: Футбол: Франция - Германия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Манчестър Сити - Шахтьор Д

14:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Валядолид - Ейбар

15:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

15:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА 1948 - Арда, мач от Втора професионална лига, повторение

15:00 Max Sport 2: Баскетбол: Еврокупа Франкфурт - Уникаха

15:20 Film Plus: Тенис: Фиона Феро - Киан Уан (Guangzhou Open, Гуанджоу; WTA International - II четвъртфинал, повторение)

15:40 BNT 3: Футбол: Норвегия - България - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

16:00 Diema Sport 2: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2018-19), 1-ви епизод, повторение

16:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Борусия Дортмунд - Байерн Мюнхен, мач от германската Бундеслига

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн М - АЕК Атина

16:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Лондон

16:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Милуоки Бъкс, мач от НБА, повторение

16:55 Film Plus: Тенис: Александра Крунич - Бернарда Пера (Guangzhou Open, Гуанджоу; WTA International - III четвъртфинал, повторение)

17:30 BNT 3: УЕФА Лига на нациите магазинно предаване /4 епизод/

17:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 години в Уругвай, КНДР - Германия

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ЦСКА М - Рома

18:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Ювентус

18:05 Nova Sport: Футбол: Гингам - Лион, мач от френската Лига 1, повторение

19:00 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

19:00 BNT 3: Футбол: Бетис - Милан - среща от турнира "Лига Европа"

19:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Хрониките на Ла Лига"

19:35 Film Plus: Тенис: Катерина Козлова - Юлия Путинцева (Guangzhou Open, Гуанджоу; WTA International - IV четвъртфинал, повторение)

20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 18-и епизод

20:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Обзор

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"

20:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

20:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

20:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване

21:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

21:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - Фенербахче

21:30 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

21:30 Film Plus: Футбол: Севиля - Еспаньол (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

21:35 BNT 3: Футбол: Хърватия - Испания - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Загреб

22:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Лондон

22:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

22:00 Max Sport 3: Баскетбол: Евролига Реал Мадрид - Химки

22:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 години в Уругвай, КНДР - Германия

22:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение

