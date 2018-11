Още снимки: test Министър Желязков: 80% от информацията е базирана на ГИС технологиите Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков откри официално форума в страната.



София, 14 ноември 2018г.– 20-та юбилейна година днес България отбелязва Световния ден на Географските информационни системи (ГИС).В рамките на конференция под надслов „20 години проектираме света заедно“ Джузепе Пино Нобиле, директор Геопространствени технологии в НАТО и Стефан Йенсен, директор данни в Европейската агенция по околна среда, споделиха своя опит и представиха иновативни ГИС приложения на двете международни организации за анализ, планиране и взимане на информирани решения в сферите на сигурност и околна среда.

Престижното събитие у нас беше официално открито от Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. „Преди 20 години само шепа визионери са осъзнавали необходимостта от споделянето на информация, което е най-трудната част в човешкото общуване.



Днес обаче, 80% от информацията, която се споделя, е ГИС базирана. Пазарът се оценява на около 400 милиарда годишно и няма индустрия или институция, която да не намира решения за своята дейност в ГИС технологиите“, коментира Министър Желязков и изтъкна важността за споделянето на информация, което е в основата на държавното управление и гаранция за съвместимост, прозрачност и ефективност.



Той обяви, че в момента самото министерство изпълнява проект за изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“, чиято амбициозна цел е да се съберат на едно място и интегрират данни за трасетата на цялата техническа инфраструктура на България. Това ще даде възможност за бързото развитие на високоскоростните мрежи и за управлението на над 500 оператора, които отговарят за конкретната инфраструктура, а тя ще бъде достъпна до организации и граждани.



В официалното откриване на форума участие взеха още американският посланик в България Ерик Рубин, Атанаска Николова - заместник-министър на околната среда и водите, Евгения Караджова – управител на ЕСРИ България – водещата компания в сферата на ГИС у нас и официален организатор на форума за страната, както и проф. Николай Витанов – заместник-ректор на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, който по време на своята реч обяви, че Софийският университет стартира първата в България бакалавърска програма по Географски информационни системи.



Световният ГИС Ден продължава със семинарната част, в рамките на която ще бъдат представени ГИС проекти, реализирани в различни сфери през последната година в България, сред които интегрирана ГИС платформа на Министерство на вътрешните работи за криминални анализи, управление при кризи и осигуряване на обществения ред, информационна система за агростатистика на Министерство на земеделието, храните и горите, ГИС система за управление на индустриални зони и много други.



По-късно днес, oт 18:30 часа в зала „Роял” на София хотел Балкан на тържествена церемония ще бъдат връчени годишните награди за специални постижения в областта на Географските информационни системи.Номинираните ще се борят в общо четири категории – „Държавна администрация“, „Ютилитис“, „Териториално развитие“ и „Наука и образование“. В рамките на церемонията по награждаване ще бъдат връчени и отличията в Националния конкурс за карти „Преоткриваме България с ГИС“

20-ият юбилеен Световен ГИС Ден се провежда с официалното партньорство и подкрепа на рекордните 41 организации, сред които: Българска асоциация на софтуерните компании, Американска търговска камара в България, Национално сдружение на общините в Република България, Фондация за реформа в местното самоуправление, Български съвет за устойчиво развитие, Съюз на геодезистите и земеустроителите в България, Съюз на архитектите в България, Съюз на урбанистите в България, Камара на строителите в България, Българска асоциация по водите, АФСЕА България, Асоциация на полицейските началници, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Атлантически клуб в България, Дигитална национална коалиция, Move.bg, Българска картографска асоциация, Общество за съхраняване на природата и културното наследство с ГИС – клон България, Зелени Балкани, Българско географско дружество, Географ БГ, Български червен кръст, Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, Българска академия на науките, Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Университет по архитектура, строителство и геодезия, Минно-геоложки университет, Лесотехнически университет, Българска асоциация за геопространствени информационни системи, БТВ Медиа Груп, Градът Медиа Груп, National GeographicBulgaria, Географика, САП, Стемо, Сиела-Норма, Контракс, ДЖИСолюшънс и Агора 66.





За ESRI

ESRI Inc. e световен пионер и лидер с над 40-годишен опит в разработването и внедряването на географски информационни системи (ГИС), които функционират като неразделна част от почти всеки тип организация. Основана от Джак Данджермонд и съпругата му Лаура през 1969г., днес ESRI Inc. разполага с 3 000 високовалифицирани специалисти, има 80 представителства и потребители в над 200 страни по света. 24 000 публични институции и над 400 000 компании по света използват ГИС софтуер на ESRI. ESRI GIS платформата е приета за ГИС стандарт в редица водещи организации, сред които НАТО, Европейската агенция за околна среда, структури на Европейската комисия и др. Повече информация на: http://www.esri.com/.





За ЕСРИ България

ЕСРИ България, създадена през 1995г., е изключителен представител на ESRI Inc. за страната. ЕСРИ България e лидер в областта на ГИС на българския пазар. В продължение на повече от 20 години ЕСРИ България реализира стратегически ГИ проектив национален мащаб и в различни сфери на икономиката, включително кадастър, околна среда, инженерна инфраструктура, сигурност, здравеопазване, селско стопанство, образование и др. Компанията е официален организатор на Световния ГИС Ден в страната ни. ЕСРИ България е партньор на българските университети и член на авторитетни български и международни организации. Повече информация на: http://esribulgaria.com/.





