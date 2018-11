Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Max Sport 3: Плажен футбол: Междуконтинентална купа Испания - ОАЕ

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение

08:30 Eurosport: Тенис на маса: Световен тур, шампионат на Австрия

09:00 Max Sport 3: Плажен футбол: Междуконтинентална купа Русия - САЩ

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ювентус - Манчестър Юн

10:00 Film Plus: Футбол: Севиля - Еспаньол (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Харинги Бъро - Уимбълдън, мач от първи кръг за Купата на Футболната асоциация, повторение

10:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Интер - Барселона

11:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Лондон Кевин Андерсън срещу Кей Нишикори

12:00 Film Plus: Тенис: Белинда Бенчич - Арина Сабаленка (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)

12:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Борусия Дортмунд - Байерн Мюнхен, мач от германската Бундеслига

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Йънг Бойс

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Фуенлабрада - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига, повторение

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

13:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Лондон Роджър Федерер срещу Доминик Тийм

13:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение

13:15 Film Plus: Тенис: Екатерина Макарова - Юлия Гьоргес (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - II четвъртфинал, повторение)

14:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Архивите на Ла Лига"

14:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Шефилд Уенздей, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Виктория Пилзен - Реал Мадрид

14:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Атлетико Мадрид - Атлетик Билбао

14:45 Film Plus: Тенис: Монига Пуиг - Каролин Гарсия (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - III четвъртфинал, повторение)

15:00 Diema Sport: Волейбол: Пирин - Хебър, мач от Суперлигата, повторение

15:15 BNT 3: Футбол: Испания - Англия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

15:30 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур, шампионат на Австрия

16:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Цървена звезда - Ливърпул

16:00 Nova Sport: Футбол: Рединг - Ипсуич Таун, мач от Чемпиъншип, повторение

16:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Спартак М - Рейнджърс

16:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Лондон

17:10 BNT 3: УЕФА Лига на нациите магазинно предаване /4 епизод/

17:10 Film Plus: Тенис: Карла Суарес Наваро - Петра Квитова (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)

17:40 BNT 3: Футбол: БАТЕ Борисов - Челси - среща от турнира "Лига Европа"

18:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

18:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Байер Л - Цюрих

18:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

18:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Байерн Мюнхен - АЕК, мач от Шампионската лига

18:05 Nova Sport: Футбол: Лил - Страсбург, мач от френската Лига 1, повторение

18:10 Film Plus: Тенис: Карла Суарес Наваро - Монига Пуиг (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - I полуфинал, повторение)

19:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Обзор

19:00 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Юлия Гьоргес (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - II полуфинал, повторение)

19:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Светът на Ла Лига"

19:30 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур, шампионат на Австрия

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване

20:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2018-19), 12-и епизод

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 18-и епизод, директно

20:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Обзор

20:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Франкфурт - Уникаха

20:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Севиля - Еспаньол

20:30 Diema Sport 2: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2018-19), 1-и епизод, повторение

20:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

21:00 Max Sport 2: Баскетбол: Еврокупа Алба Берлин - Цедевита

21:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Детройт Пистънс - Шарлът Хорнетс, мач от НБА, повторение

21:30 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

21:45 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 години в Уругвай, КНДР - Германия, директно

22:00 Max Sport 3: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

22:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Лондон

22:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение

23:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор

23:30 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Мария Сакари (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier 5 - повторение)

23:30 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Фулъм, мач от английската Висша лига, повторение

