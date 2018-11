Още снимки: test YouTube VR вече и за Oculus Go Честно казано, така и не ни се вярваше, че ще дойде време, в което геймърите и тех-маниаците ще седят заключени вкъщи с огромни очила на главата, потънали във виртуален свят.



Ето обаче, че VR технологиите вече далеч не са запазени за феновете на джаджи, а са реална и неизменна част от бъдещето на мейнстрийма.



От вчера YouTube вече е достъпен и във виртуален формат през очилата на Facebook Oculus Go, като дори можем да гледаме клипчета заедно с други приятели, които имат VR очила.



YouTube VR предлага цялостно 360-градусово преживяване, което ни дава възможност и за тотално нови социални интеракции с други потребители.



У нас базовият модел на Oculus Go се продава за около 500 лева и е по-евтин от PlayStation VR, който за момента по-популярен на нашите ширини.



До момента приложението YouTube VR бе достъпно за собствениците на Samsung Gear VR, Daydream View и PS VR, но изглежда, че платформата има сериозни намерения за бъдещата си визия като виртуално пространство.



