Game of Thrones 8 - ето кога излиза

Април 2019 г. - този месец от днес има ново значение за нас. Защото тогава ще бъде излъчен финалният сезон на епичната сага, разпростряла се в седем сезона и цял Вестерос - последният осми сезон на хитовия сериал на НВО Game of Thrones. Ето и последния трейлър по този повод.



Сезонът ще се състои от само шест епизода, но те ще надвишават стандартните около 60 минути и ще са като пълнометражни филми.



В тях трябва да стане ясна съдбата на всеки герой и всеки дом, оцелели до сезон 8 (а те не са чак толкова много).



Няма да гадаем и смятаме да бягаме от всякакви конспирации и фен теории за изхода на битката за Железния трон. Вместо това просто ще си припомним предишните сезони по НВО и НВО GO.