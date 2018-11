Още снимки: test Полезно или вредно е маслото: разгорещеният дебат продължава Маслото се завърна. Наситените мазнини са добри за вас. Холестеролът не е причина за сърдечни заболявания. Или поне твърденията в тази насока продължават да намират своето място в информационния поток - въпреки че противоречат на вечните медицински съвети.



Според малка група учени, чийто трудове се появяват в малки медицински списания, най-голямата заплаха за нашите сърца и съдови системи идва от захарта, докато наситените мазнини са били погрешно демонизирани до този момент. И тъй като нивата на холестерола нямат значение, те твърдят, че нямаме нужда от – лекарства, често предписвани за намаляване на холестерола. Диетата с високо съдържание на мазнини е тайната на здравословния живот, казват още те. Наслаждавайте се на маслото и другите животински мазнини. Сиренето също е чудесно. И месото се връща обратно в менюто.







Сблъсък на мнения



Това е повече от лоша наука, уверени са авторитетите в медицината и според тях това ще струва човешки животи. "Насърчаването на хората да ядат повече наситени мазнини е опасно и безотговорно", е типична присъда, в случая идваща от проф. Луис Леви от Public Health England (PHE). "Има солидни доказателства, че високият прием на наситени мазнини увеличава риска от сърдечни заболявания. Трябва да помислим кои са източниците на наситени мазнини и как можем да ги намалим. Най-големите количества са в животинските продукти, включително маслото, месото, месните и млечни продукти."



Представителите на PHE, Световната здравна организация, Британската сърдечна фондация (BHF), Heart UK и други институции и водещи учени реагират еднакво и последователно. Маслото и сиренето може да са добри в умерени количества в балансирана диета, но наситените мазнини, които съдържат, са потенциално рискови. Твърде много от тях вредят на черния дроб и го карат да произвежда "лош" LDL холестерол, свързван със сърдечните заболявания.



Другата гледна точка



Но миналата седмица те се сблъскаха със защитниците на диетата с високо съдържание на мазнини. Повече от 170 представители на академичните среди подписаха писмо, обвиняващо британското Списание за спортна медицина за публикация, според която наситените мазнини и сърдечни заболявания нямат връзка помежду си. Наситените мазнини "не запушват артериите", казва изследването. "Коронарната артериална болест е хронично възпалително заболяване и може ефективно да се облекчи, ако човек ходи пеша поне 22 минути на ден и яде истинска храна", пишат кардиологът Асим Малхотра и колегите му.



Малхотра подкрепя диетата с ниско съдържание на въглехидрати и високо съдържание на мазнини. Неговата книга, The Pioppi Diet, дори бе обявена от Британската диетична асоциация за една от петте най-лоши книги за хранене във Великобритания .







Нуждаем ли се от статини



Що се отнася до статините, има огромна база данни от изследвания. От 1994 г. отделът за здравето на населението към Оксфордския университет, ръководен от двамата видни епидемиолози Колинс и проф. Ричард Пето, събира и анализира данните, за да разбере колко добре работят тези лекарства за предотвратяване на сърдечни атаки и инсулти.



Те са публикували много статии. През 2016 г. в основен преглед в сп. Lancet те заключават, че понижаването на холестерола в продължение на пет години с ежедневен прием на евтини статини ще предотврати 1 000 сърдечни пристъпи и инсулти сред 10 000 души, които вече са преминали през един случай на инфаркт или инсулт. Би имало полза от статините и в някои случаи на високо кръвно налягане и диабет.



Все по-сериозна съпротива



Сега уебсайт, наречен Thincs - Международната мрежа на скептиците за холестерола, публикува различни материали по темата за и против холестерола и значението на статините.



Автор на редица дисидентски доклади е Уфе Равнсков, датски лекар, живеещ в Швеция, който е независим изследовател и не е част от нито един университет от 1979 г. насам. Последното му изследване, осъществено предимно с членове на Thincs, е публикувано миналия месец в Expert Review of Clinical Pharmacology и се застъпва за тезата, според която няма доказателства, че високите нива на "лошия“ холестерол причиняват сърдечни заболявания, а широкото използване на статини е "от съмнителна полза“.







Заключение



Този спор със сигурност ще продължава още дълги години. За момента не можем да бъдем сигурни къде се крие истината, а може би всеки случай е строго индивидуален.



Аргументите на дисидентите са привлекателно прости. Яжте мазнини, избягвайте въглехидратите и не вземайте лекарства. Вероятно всички бихме се съгласили, че трябва да изхвърлим нездравословна храна от хладилника си и да се храним здравословно, вместо да приемаме хапчета. Но едва ли е толкова лесно на практика.



"Вярата ми за скептиците на холестерола е, че те са малко като религиозните фундаменталисти", казва Дермът Нийли, консултант по клинична биохимия и метаболитна медицина. "Те не са отворени за аргументи.“



Маслото се завърна. Наситените мазнини са добри за вас. Холестеролът не е причина за сърдечни заболявания. Или поне твърденията в тази насока продължават да намират своето място в информационния поток - въпреки че противоречат на вечните медицински съвети.Според малка група учени, чийто трудове се появяват в малки медицински списания, най-голямата заплаха за нашите сърца и съдови системи идва от захарта, докато наситените мазнини са били погрешно демонизирани до този момент. И тъй като нивата на холестерола нямат значение, те твърдят, че нямаме нужда от – лекарства, често предписвани за намаляване на холестерола. Диетата с високо съдържание на мазнини е тайната на здравословния живот, казват още те. Наслаждавайте се на маслото и другите животински мазнини. Сиренето също е чудесно. И месото се връща обратно в менюто.Това е повече от лоша наука, уверени са авторитетите в медицината и според тях това ще струва човешки животи. "Насърчаването на хората да ядат повече наситени мазнини е опасно и безотговорно", е типична присъда, в случая идваща от проф. Луис Леви от Public Health England (PHE). "Има солидни доказателства, че високият прием на наситени мазнини увеличава риска от сърдечни заболявания. Трябва да помислим кои са източниците на наситени мазнини и как можем да ги намалим. Най-големите количества са в животинските продукти, включително маслото, месото, месните и млечни продукти."Представителите на PHE, Световната здравна организация, Британската сърдечна фондация (BHF), Heart UK и други институции и водещи учени реагират еднакво и последователно. Маслото и сиренето може да са добри в умерени количества в балансирана диета, но наситените мазнини, които съдържат, са потенциално рискови. Твърде много от тях вредят на черния дроб и го карат да произвежда "лош" LDL холестерол, свързван със сърдечните заболявания.Но миналата седмица те се сблъскаха със защитниците на диетата с високо съдържание на мазнини. Повече от 170 представители на академичните среди подписаха писмо, обвиняващо британското Списание за спортна медицина за публикация, според която наситените мазнини и сърдечни заболявания нямат връзка помежду си. Наситените мазнини "не запушват артериите", казва изследването. "Коронарната артериална болест е хронично възпалително заболяване и може ефективно да се облекчи, ако човек ходи пеша поне 22 минути на ден и яде истинска храна", пишат кардиологът Асим Малхотра и колегите му.Малхотра подкрепя диетата с ниско съдържание на въглехидрати и високо съдържание на мазнини. Неговата книга, The Pioppi Diet, дори бе обявена от Британската диетична асоциация за една от петте най-лоши книги за хранене във Великобритания .Що се отнася до статините, има огромна база данни от изследвания. От 1994 г. отделът за здравето на населението към Оксфордския университет, ръководен от двамата видни епидемиолози Колинс и проф. Ричард Пето, събира и анализира данните, за да разбере колко добре работят тези лекарства за предотвратяване на сърдечни атаки и инсулти.Те са публикували много статии. През 2016 г. в основен преглед в сп. Lancet те заключават, че понижаването на холестерола в продължение на пет години с ежедневен прием на евтини статини ще предотврати 1 000 сърдечни пристъпи и инсулти сред 10 000 души, които вече са преминали през един случай на инфаркт или инсулт. Би имало полза от статините и в някои случаи на високо кръвно налягане и диабет.Сега уебсайт, наречен Thincs - Международната мрежа на скептиците за холестерола, публикува различни материали по темата за и против холестерола и значението на статините.Автор на редица дисидентски доклади е Уфе Равнсков, датски лекар, живеещ в Швеция, който е независим изследовател и не е част от нито един университет от 1979 г. насам. Последното му изследване, осъществено предимно с членове на Thincs, е публикувано миналия месец в Expert Review of Clinical Pharmacology и се застъпва за тезата, според която няма доказателства, че високите нива на "лошия“ холестерол причиняват сърдечни заболявания, а широкото използване на статини е "от съмнителна полза“.Този спор със сигурност ще продължава още дълги години. За момента не можем да бъдем сигурни къде се крие истината, а може би всеки случай е строго индивидуален.Аргументите на дисидентите са привлекателно прости. Яжте мазнини, избягвайте въглехидратите и не вземайте лекарства. Вероятно всички бихме се съгласили, че трябва да изхвърлим нездравословна храна от хладилника си и да се храним здравословно, вместо да приемаме хапчета. Но едва ли е толкова лесно на практика."Вярата ми за скептиците на холестерола е, че те са малко като религиозните фундаменталисти", казва Дермът Нийли, консултант по клинична биохимия и метаболитна медицина. "Те не са отворени за аргументи.“ Днес+ Запази и Сподели