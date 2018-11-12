Още снимки: test Кола блъсна бебешка количка в Горна Оряховица Кола блъсна бебешка количка в Горна Оряховица. 2-годишно дете е с комоцио.



Инцидентът станал в събота около обяд. 54-годишен мъж от Велико Търново връхлетял с автомобила си "Тойота Ленд Крузер" върху количката, в която било детето. В резултат от удара то получило мозъчно сътресение. Към момента детето е настанено във великотърновската болница без опасност за живота.



Причините за инцидента все още се изясняват.



По случая е започнато досъдебно производство. Кола блъсна бебешка количка в Горна Оряховица. 2-годишно дете е с комоцио.Инцидентът станал в събота около обяд. 54-годишен мъж от Велико Търново връхлетял с автомобила си "Тойота Ленд Крузер" върху количката, в която било детето. В резултат от удара то получило мозъчно сътресение. Към момента детето е настанено във великотърновската болница без опасност за живота.Причините за инцидента все още се изясняват.По случая е започнато досъдебно производство. Днес+ Запази и Сподели



