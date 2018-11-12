Кола блъсна бебешка количка в Горна Оряховица
12.11.2018 12.53
Кола блъсна бебешка количка в Горна Оряховица. 2-годишно дете е с комоцио.
Инцидентът станал в събота около обяд. 54-годишен мъж от Велико Търново връхлетял с автомобила си "Тойота Ленд Крузер" върху количката, в която било детето. В резултат от удара то получило мозъчно сътресение. Към момента детето е настанено във великотърновската болница без опасност за живота.
Причините за инцидента все още се изясняват.
По случая е започнато досъдебно производство.
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