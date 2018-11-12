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Кола блъсна бебешка количка в Горна Оряховица

12.11.2018 12.53

Кола блъсна бебешка количка в Горна Оряховица. 2-годишно дете е с комоцио.

Инцидентът станал в събота около обяд. 54-годишен мъж от Велико Търново връхлетял с автомобила си "Тойота Ленд Крузер" върху количката, в която било детето. В резултат от удара то получило мозъчно сътресение. Към момента детето е настанено във великотърновската болница без опасност за живота.

Причините за инцидента все още се изясняват.

По случая е започнато досъдебно производство.

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