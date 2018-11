Още снимки: test 41 щата в САЩ “лекуват” законно хомосексуализма, в Русия го борят с хипноза и светена вода - 350 000 подрастващи в Америка били подложени на терапии за конвертиране на сексуалната ориентация



- В Европа само в Малта са забранени - наказват се с 5 г. затвор



Два американски филма, излезли през последните месеци по кината в света, са като протестен вик срещу онези, които още смятат, че хомосексуализмът се “лекува”. И двете ленти са по действителни случаи и свидетелстват как и днес мнозина считат това за болест, която може да бъде надвита с терапия.



“Грешното възпитание на Камерън Пост” на режисьорката Дезире Акхаван, която спечели наградата на журито на тазгодишния фестивал “Сънданс”, разказва историята на 11-годишната Камерън. През 1993 г. тя е изпратена в превъзпитателен лагер за хомосексуалисти, след като е хваната с момиче в една кола. Центърът се нарича “Божието обещание”. Надзорът над момичето се осъществява от докторка и брат и?, който



от гей станал хетеро



след престой в лагера



“Историята на филма се развива през 90-те години, но нищо не е променено и днес”, казва пред италианските медии Клоуи Грейс Морец, снимала се в ролята на главната героиня, докато Доналд Тръмп побеждавал Хилари Клинтън на президентските избори.



“Факт е, че вицепрезидентът на САЩ Майк Пенс подкрепя тези репаративни терапии. Тръпки да те побият. Само 14 щата забраняват терапиите за конвертиране за малолетни”, казва 21-годишната актриса.



Според американско проучване на център за изследване на половете в Правния институт на Калифорнийския университет 350 000 подрастващи в Америка са били подложени до днес на подoбни “терапии” за конвертиране от хомо- в хетеросексуални. Режисьорката на филма - бисексуална американка с ирански прoизход, твърди, че над 700 000 души общо са минали в Америка през тези терапии. В момента в 41 американски щата тази практика е законна.



И друг филм с подобна тематика и пак по истински случай жъне голям успех – Boy Erased на Джоел Едгертън, който беше представен неотдавна на римския кинофестивал. Никол Кидман и Ръсел Кроу се превъплъщават блестящо в ролите на двама родители баптисти, които записват 19-годишния си син в програмата Love in Action, за да го излекуват от хомосексуализъм.

Във филма Boy Erased родителите записват 19- годишния си син в програмата Love in Action, за да го излекуват от хомосексуализъм.



Религиозната структура, основана през 1973 г., има за цел “да лекува” хомосексуализма. В нея през 2004 г. попада Гарард Конли - човекът, описал по-късно преживяванията си в книга, от която се ражда и филмът. Гарард издържа няколко месеца в центъра. След няколко издевателства и след самоубийството на едно момче той решава да го напусне.



През 2014 г. Гарард



дори живее известно



време в София



Той участва и в литературния фестивал “Столица Литература” на фондация “Елизабет Костова”.



Днес Гарард живее в Ню Йорк с мъжа си и се смята за един от късметлиите, оцелели от лагерите. За сметка на това други пребивавали в тях са получили или трайни психически поражения, или са се самоубили.



Темата за хомосексуализма е засегната и в един от най-новите сериали на HBO, с който от Хю Грант се завръща на малкия екран след 25-годишно отсъствие. Сериалът “Един много английски скандал” разказва шокиращата истинска история на първия британски политик, съден за заговор за убийство. В ролята на дискредитирания хомосексуален британски политик Джереми Торп влиза именно Хю Гранд.



Историята се развива в края на шейсетте години, когато хомосексуализмът току-що е бил декриминализиран. Лидерът на либералите и най-младият лидер на партия във Великобритания за последните сто години Джереми Торп (Хю Грант) има тайна, която отчаяно се опитва да запази. Докато бъбривият му бивш любовник Норман Скот (Бен Уишоу) е наоколо, бляскавата кариера на политика е в опасност и Торп стига до извода, че има само един начин да се спаси – да го накара да замълчи завинаги.



Концепцията на центровете Love in Action, които от 2012 г. променят името си на Restoration Path, е, че хомосексуализмът е болест, така че целта е той да се излекува. Ако това не стане, то “по-добре в този случай е самоубийството”, както твърди един от основателите Джон Смит.

Никол Кидман и Ръсел Кроу играят блестящо ролята на родители на хомосексуално момче във филма Boy Erased.



През 50-те и 60-те години терапията за конвертиране от хомо- в хетеросексуални включва предимно електрошок и терапия за “отвращение” - определени стимули се свързват с чувство на отвращение, погнуса и страх. Използва се дори лоботомия. “По време на администрацията на Айзенхауер всеки правителствен служител, зa когото се знаело, че принадлежи към общността LGBТ (лесбийки, гей, бисексуални, транссексуални), бил пращан във вашингтонската болница “Сейнт Елизабет”. В 9 от всеки 10 случая той бил подлаган на мъчения, за да издаде имената и на други като него. В повечето случаи били



подлагани на



електрошок,



комбиниран



с лоботомия”,



казва Конли пред списание “Венити феър”.



Днес физическите изтезания са заменени с психически. В Love in Action е честа практика извършването на фиктивно погребение. На практика се инсценира смъртта на един от участниците, който лежи в ковчег, а останалите четат надгробното му слово, разказвайки за това как се е заразил с вируса на СПИН.



Въпреки че “терапията” за конвертиране не се признава от световната научна общност, тя се прилага в много страни – от САЩ и Австралия до Германия и Швейцария.



Днес обаче поддръжниците и? се опитват да я представят по различен начин и с различни “дрехи” – не като физически мъчения, които са незаконни, а като религиозно превъзпитание, което е под протекцията на конституцията. С други думи, американските родители имат свободата да решат дали този вид превъзпитание и терапия е подходяща за техните деца. Така те пращат децата си в центрове, действащи като религиозни структури, в които работят хора без дипломи нито по медицина, нито по психология. На практика това са своеобразни секти, чиито членове се подлагат на промиване на мозъка. Но



какво представляват



терапиите за



конвертиране,



известни и като репаративни терапии?



За техен баща се смята американският психолог Джоузеф Николози, който почина през 2017 г. – той е основателят на Националната асоциация за изследване и терапия на хомосексуалността. Въпреки че има много последователи по света и е автор на много книги, теориите на Николози се отхвърлят, тъй като не се базират на научни изледвания. Според тях чрез терапия хомосексуалният може да се трансфомира в хетеросексуален, т.е. да се коригира сексуалната му ориентация. Николози е убеден, че всеки се ражда хетеро и че хомосексуализмът се появява вследствие на семейни травми или при определени условия на околната среда.



През 1990 г. Световната здравна организация премахва хомосексуализма от списъка на психичните заболявания, определяйки го като “естествен вариант на човешкото поведение”. Какво следва от това? Че чисто и просто



не може да се



лекува нещо, което



не е заболяване



Въпреки това и въпреки тежките психически поражения за подрастващите, подложени на тях, репаративните терапии имат много последователи по света. В САЩ те са забранени за малолетни в щатите Калифорния, Илинойс, Върмонт, Орегон и Ню Джърси. В Европа единствената страна, въвела подобна забрана, е Малта – в нея законът предвижда затвор до 5 години и глоба до 4600 евро за онзи, който подложи друг на терапия за конвертиране на сексуалната ориентация.



В Русия пък “лекуват” хомосексуализма с хипноза и светена вода. Москва премахна официално хомосексуализма от списъка с психични заболявания през 1999 г., след като в САЩ това стана през 1973-а, а от Световната здравна организация – през 1992 г.



Според миналогодишен репортаж на Би Би Си, въпреки че хомосексуализмът не се смята за заболяване в Русия, хомофобията е често срещано явление, особено в Чечня. Медията разказва историята на Ян Голанд от Нижни Новгород, който твърди, че е



“излекувал”



78 хомосексуални и



8 транссексуални



с методи, развити



в СССР



от неговия учител Николай Иванов. Голанд казва пред Би Би Си, че “терапията” му продължавала от 8 до 18 месеца за хомосексуалните и повече време – за транссексуалните хора. Според Голанд в първия етап от лечението, траещ до 8 месеца, той опитвал чрез хипноза и чрез микс от психоаналитични методи да “изтръгне” у “пациента” привличането му към хора от същия пол.



Вторият етап пък включвал подтикване към привличане към представители на другия пол. “Казвам на мъжете – когато излезете оттук, разходете се по улицата и се вгледайте в младите жени, забележете какви са фигурите им и си изберете най-добрите.” Третият етап в терапията пък включвал секс с хора от другия пол.



40-годишният Юри свидетелства пред Би Би Си, че през 90-те години минал терапия с желанието “да се събуди и да бъде на правилния път”, но вместо това резултатът бил катастрофален. В Русия много сайтове днес предлагат терапии и консултации, като например братята Никитенко. Те предлагат двумесечен курс по аудиохипноза. Една сесия струва 80 евро. Лек срещу хомосексуализъм предлагат обаче и религиозни организации – като например протестантската “Востоновление” на пастор Евгени Пересветов, която обещава на кандидатите “да отхърлят гей ориентацията си”.



В Русия много сайтове днес предлагат терапии и консултации, като например братята Никитенко. Те предлагат двумесечен курс по аудиохипноза. Една сесия струва 80 евро. Лек срещу хомосексуализъм предлагат обаче и религиозни организации – като например протестантската "Востоновление" на пастор Евгени Пересветов, която обещава на кандидатите "да отхърлят гей ориентацията си".Много руски семейства се обръщат и към религиозни организации в опитите си да "излекуват" децата си. 27-годишната Мария разказва, че когато била на 13 г., семейството и? се опитало да я излекува от хомосексуализъм, завеждайки я на църква. Там момичето било поливано със светена вода, докато другите се молели. Мария била принуждавана и да пие светена вода и да слуша натякванията, че привличането към същия пол "идвало от сатаната".