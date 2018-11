Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

08:00 Max Sport 1: Плажен футбол: Междуконтинентална купа Финал

08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Интер - Барселона

08:10 Film Plus: Тенис: Адриан Манарино - Марсел Гранойерс (Dell Technologies Hall of Fame Open, Нюпорт; ATP WORLD TOUR 250 - II четвъртфинал, повторение)

08:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Йънг Бойс

09:15 Film Plus: Тенис: Тим Смичек - Рамкумар Раманатан (Dell Technologies Hall of Fame Open, Нюпорт; ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)

09:30 BNT 3: Футбол: БАТЕ Борисов - Челси - среща от турнира "Лига Европа"

09:50 Diema Sport: Футбол: Черно море - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - Наполи

10:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ювентус - Манчестър Юн

10:30 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Бърнли, мач от английската Висша лига, запис

10:55 Film Plus: Тенис: Марсел Гранойерс - Стив Джонсън (Dell Technologies Hall of Fame Open, Нюпорт; ATP WORLD TOUR 250 - II полуфинал, повторение)

11:30 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

12:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига "Досиетата на Ла Лига"

12:10 Film Plus: Тенис: Рамкумар Раманатан - Стийв Джонсън (Dell Technologies Hall of Fame Open, Нюпорт; ATP WORLD TOUR 250 - финал и награждаване, повторение)

12:15 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Дунав, мач от Първа професионална лига, директно

12:30 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

12:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Манчестър Сити - Шахтьор Д

13:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

13:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Алавес - Уеска

13:30 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

13:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Интер

13:30 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Фулъм, мач от английската Висша лига, директно

14:30 BNT 3: Футбол: Лудогорец - АЕК Ларнака - среща от турнира "Лига Европа"

14:30 Diema Sport: Футбол: Славия - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно

14:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Виктория Пилзен - Реал Мадрид

14:30 Film Plus: Тенис: 2018 WTA Elite Trophy, Джухай (финал, повторение)

15:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Борусия Дортмунд - Байерн Мюнхен

15:25 Max Sport 3: Студио "Футбол"

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Сампдория

16:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Лондон

16:15 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Евертън, мач от английската Висша лига, директно

16:20 BNT 3: Футбол: Бетис - Милан - среща от турнира "Лига Европа"

16:30 Film Plus: Тенис: 2018 WTA Elite Trophy, Джухай (двойки финал, повторение)

16:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Лайпциг - Байер Леверкузен, директно

16:30 Nova Sport: Футбол: Порт Вейл - Съндърланд, мач от първи кръг за Купата на Футболната асоциация, директно

16:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ЦСКА М - Рома

16:30 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

16:45 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Берое, мач от Първа професионална лига, директно

17:15 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Барселона - Бетис

17:55 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Екселсиор - Аякс

18:30 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Nova Sport: Футбол: Арсенал - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, директно

18:30 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

18:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн М - АЕК Атина

19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Лацио

19:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Айнтрахт - Шалке 04, директно

19:00 Film Plus: Тенис: Каролин Вожняцки - Камила Джорджи (Toray Pan Pacific Open, Токио; WTA Premier - повторение)

19:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Севиля - Еспаньол

20:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Обзор

20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

20:30 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

20:35 Nova Sport: Баскетбол: Фуенлабрада - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:55 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Next Gen Finals Обзор на турнира

21:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, обзор на кръга

21:10 Film Plus: Тенис: Алисън Риск - Каролина Плишкова (Toray Pan Pacific Open, Токио; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)

21:20 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Ювентус

21:45 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Селта - Реал Мадрид

22:00 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно

22:00 Diema Sport: Футбол: Монако - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, директно

22:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Лондон

22:00 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали, директно

22:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Детройт Пистънс - Шарлът Хорнетс, мач от НБА, директно

