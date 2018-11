Още снимки: test Old Man Quill и Marvel - Питър Куил от "Пазителите на Галактиката" ще се сдобие със собствен комикс Комикси, комикси - да живеят комиксите. Това биха казали отявлените им почитатели. Е, комиксите си излизат, а ние имаме добра новина за техните любители.



Marvel обявиха, че ще пуснат самостоятелен комикс за Питър Куил от "Пазителите на Галактиката". В киновселената на Marvel той е изигран от Крис Прат. Този самостоятелен комикс обаче е малко по-различен - Old Man.



Това ще рече, че Питър Куил няма да бъде познатият ни образ, защото концепцията на комиксите Old Man е друга. Old Man Quill, както ще се казва комиксът, ще представи героя в една алтернативна вселена и ще бъде доста по зряла възраст, но, разбира се, няма да скучае.



С подобни комикси могат да се похвалят Върколакът (Old Man Logan), Ястребовото око (Old Man Hawkeye), Капитан Америка (Old Man Captain America). Конкурентите от DC пък разполагат с Old Lady Harley, който представя любимата ни Харли Куин в алтернативна вселена.



