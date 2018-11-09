Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Next Gen Finals

06:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Атлетико Мадрид - Борусия Дортмунд

07:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Хрониките на Ла Лига"

07:50 Film Plus: Тенис: Доминик Тийм - Даниил Медведев (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - IV четвъртфинал, повторение)

08:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Реал Сосиедад - Севиля

08:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Next Gen Finals

09:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"

09:30 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

10:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - обзори

10:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 17-и епизод, повторение

10:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Next Gen Finals

10:00 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Атлетик /Билбао/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Удинезе - Милан

10:45 BNT 3: Футбол: Фенербахче - Андерлехт - среща от турнира "Лига Европа"

11:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа:

11:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 17-и епизод, повторение

12:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 15-и епизод, повторение

12:00 Film Plus: Тенис: Михаил Кукушкин - Даниил Медведев (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

12:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Байерн Мюнхен - АЕК, мач от Шампионската лига

12:05 Nova Sport: Футбол: Реймс - Монако, мач от френската Лига 1, повторение

12:30 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

12:30 BNT 3: Футбол: БАТЕ Борисов - Челси - среща от турнира "Лига Европа"

13:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа:

13:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

13:35 Film Plus: Тенис: Михаил Южни - Роберто Баустиста-Агут (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

14:00 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:15 Max Sport 3: Плажен футбол: Междуконтинентална купа

15:00 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

15:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа:

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение

15:15 BNT: Обзор "Лига Европа"

15:30 Max Sport 3: Плажен футбол: Междуконтинентална купа

15:30 Film Plus: Тенис: 2018 WTA Elite Trophy, Джухай (четвъртфинали, повторение)

16:00 Nova Sport: Футбол: Уигън Атлетик - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение

16:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

16:45 Max Sport 3: Плажен футбол: Междуконтинентална купа

17:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа:

17:10 BNT 3: Футбол: Бетис - Милан - среща от турнира "Лига Европа"

17:45 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Витоша, мач от Първа професионална лига, директно

18:00 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

18:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Преди кръга"

18:00 Max Sport 3: Плажен футбол: Междуконтинентална купа

18:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

18:30 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

18:30 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Лил, мач от френската Лига 1, повторение

18:30 Diema Sport 2: Волейбол: Пирин - Хебър, мач от Суперлигата, директно

19:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - обзори

19:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Понеделнишки обзор

19:00 BNT 3: Футбол: Лудогорец - АЕК Ларнака - среща от турнира "Лига Европа"

19:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Химки - Барселона

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

20:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Next Gen Finals

20:30 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

20:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Преди кръга"

20:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

20:50 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

21:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, преди кръга

21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

21:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Панатинайкос - Олимпиакос

21:15 Nova Sport: "Преди кръга за Купата на Футболната асоциация" (2018-19), 1-ви епизод

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - големите финали

21:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Хановер - Волфсбург, директно

21:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фрозиноне - Фиорентина

21:45 Nova Sport: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно

21:45 Diema Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Шефилд Уенздей, мач от Чемпиъншип, директно

21:45 Diema Sport 2: Футбол: Лил - Страсбург, мач от френската Лига 1, директно

22:00 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

22:00 Film Plus: Тенис: Дамир Джумхур - Стан Вавринка (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - III четвъртфинал, повторение)

22:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Next Gen Finals

22:05 Nova Sport: Футбол: Харинги Бъро - Уимбълдън, мач от първи кръг за Купата на Футболната асоциация, директно

22:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

22:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

23:05 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Понеделнишки обзор

23:20 Film Plus: Тенис: Доминик Тийм - Даниил Медведев (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - IV четвъртфинал, повторение)

23:25 Max Sport 3: Студио "Футбол"

23:25 BNT 3: Футбол: БАТЕ Борисов - Челси - среща от турнира "Лига Европа"

23:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали /bukmeikar.com



06:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Next Gen Finals06:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Атлетико Мадрид - Борусия Дортмунд07:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Хрониките на Ла Лига"07:50 Film Plus: Тенис: Доминик Тийм - Даниил Медведев (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - IV четвъртфинал, повторение)08:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Реал Сосиедад - Севиля08:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Next Gen Finals09:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"09:30 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали10:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - обзори10:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 17-и епизод, повторение10:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Next Gen Finals10:00 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Атлетик /Билбао/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Удинезе - Милан10:45 BNT 3: Футбол: Фенербахче - Андерлехт - среща от турнира "Лига Европа"11:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа:11:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 17-и епизод, повторение12:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 15-и епизод, повторение12:00 Film Plus: Тенис: Михаил Кукушкин - Даниил Медведев (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)12:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Байерн Мюнхен - АЕК, мач от Шампионската лига12:05 Nova Sport: Футбол: Реймс - Монако, мач от френската Лига 1, повторение12:30 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали12:30 BNT 3: Футбол: БАТЕ Борисов - Челси - среща от турнира "Лига Европа"13:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа:13:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение13:35 Film Plus: Тенис: Михаил Южни - Роберто Баустиста-Агут (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)14:00 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:15 Max Sport 3: Плажен футбол: Междуконтинентална купа15:00 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали15:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа:15:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение15:15 BNT: Обзор "Лига Европа"15:30 Max Sport 3: Плажен футбол: Междуконтинентална купа15:30 Film Plus: Тенис: 2018 WTA Elite Trophy, Джухай (четвъртфинали, повторение)16:00 Nova Sport: Футбол: Уигън Атлетик - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение16:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали16:45 Max Sport 3: Плажен футбол: Междуконтинентална купа17:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа:17:10 BNT 3: Футбол: Бетис - Милан - среща от турнира "Лига Европа"17:45 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Витоша, мач от Първа професионална лига, директно18:00 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно18:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Преди кръга"18:00 Max Sport 3: Плажен футбол: Междуконтинентална купа18:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"18:30 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали18:30 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Лил, мач от френската Лига 1, повторение18:30 Diema Sport 2: Волейбол: Пирин - Хебър, мач от Суперлигата, директно19:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - обзори19:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Понеделнишки обзор19:00 BNT 3: Футбол: Лудогорец - АЕК Ларнака - среща от турнира "Лига Европа"19:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Химки - Барселона20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване20:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване20:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Next Gen Finals20:30 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно20:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Преди кръга"20:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"20:50 BNT 3: Обзор "Лига Европа"21:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, преди кръга21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"21:00 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг21:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Панатинайкос - Олимпиакос21:15 Nova Sport: "Преди кръга за Купата на Футболната асоциация" (2018-19), 1-ви епизод21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - големите финали21:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Хановер - Волфсбург, директно21:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фрозиноне - Фиорентина21:45 Nova Sport: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно21:45 Diema Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Шефилд Уенздей, мач от Чемпиъншип, директно21:45 Diema Sport 2: Футбол: Лил - Страсбург, мач от френската Лига 1, директно22:00 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали22:00 Film Plus: Тенис: Дамир Джумхур - Стан Вавринка (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - III четвъртфинал, повторение)22:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Next Gen Finals22:05 Nova Sport: Футбол: Харинги Бъро - Уимбълдън, мач от първи кръг за Купата на Футболната асоциация, директно22:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване22:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"23:05 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Понеделнишки обзор23:20 Film Plus: Тенис: Доминик Тийм - Даниил Медведев (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - IV четвъртфинал, повторение)23:25 Max Sport 3: Студио "Футбол"23:25 BNT 3: Футбол: БАТЕ Борисов - Челси - среща от турнира "Лига Европа"23:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели



