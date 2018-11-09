Спортът по телевизията днес
09.11.2018 07.56
06:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Next Gen Finals
06:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Атлетико Мадрид - Борусия Дортмунд
07:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Хрониките на Ла Лига"
07:50 Film Plus: Тенис: Доминик Тийм - Даниил Медведев (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - IV четвъртфинал, повторение)
08:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Реал Сосиедад - Севиля
08:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Next Gen Finals
09:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"
09:30 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали
10:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - обзори
10:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 17-и епизод, повторение
10:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Next Gen Finals
10:00 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Атлетик /Билбао/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Удинезе - Милан
10:45 BNT 3: Футбол: Фенербахче - Андерлехт - среща от турнира "Лига Европа"
11:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа:
11:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 17-и епизод, повторение
12:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 15-и епизод, повторение
12:00 Film Plus: Тенис: Михаил Кукушкин - Даниил Медведев (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
12:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Байерн Мюнхен - АЕК, мач от Шампионската лига
12:05 Nova Sport: Футбол: Реймс - Монако, мач от френската Лига 1, повторение
12:30 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали
12:30 BNT 3: Футбол: БАТЕ Борисов - Челси - среща от турнира "Лига Европа"
13:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа:
13:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
13:35 Film Plus: Тенис: Михаил Южни - Роберто Баустиста-Агут (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
14:00 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:15 Max Sport 3: Плажен футбол: Междуконтинентална купа
15:00 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали
15:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа:
15:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение
15:15 BNT: Обзор "Лига Европа"
15:30 Max Sport 3: Плажен футбол: Междуконтинентална купа
15:30 Film Plus: Тенис: 2018 WTA Elite Trophy, Джухай (четвъртфинали, повторение)
16:00 Nova Sport: Футбол: Уигън Атлетик - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение
16:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали
16:45 Max Sport 3: Плажен футбол: Междуконтинентална купа
17:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа:
17:10 BNT 3: Футбол: Бетис - Милан - среща от турнира "Лига Европа"
17:45 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Витоша, мач от Първа професионална лига, директно
18:00 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно
18:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Преди кръга"
18:00 Max Sport 3: Плажен футбол: Междуконтинентална купа
18:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"
18:30 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали
18:30 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Лил, мач от френската Лига 1, повторение
18:30 Diema Sport 2: Волейбол: Пирин - Хебър, мач от Суперлигата, директно
19:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - обзори
19:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Понеделнишки обзор
19:00 BNT 3: Футбол: Лудогорец - АЕК Ларнака - среща от турнира "Лига Европа"
19:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Химки - Барселона
20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
20:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване
20:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Next Gen Finals
20:30 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно
20:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Преди кръга"
20:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"
20:50 BNT 3: Обзор "Лига Европа"
21:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, преди кръга
21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"
21:00 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг
21:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Панатинайкос - Олимпиакос
21:15 Nova Sport: "Преди кръга за Купата на Футболната асоциация" (2018-19), 1-ви епизод
21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - големите финали
21:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Хановер - Волфсбург, директно
21:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фрозиноне - Фиорентина
21:45 Nova Sport: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно
21:45 Diema Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Шефилд Уенздей, мач от Чемпиъншип, директно
21:45 Diema Sport 2: Футбол: Лил - Страсбург, мач от френската Лига 1, директно
22:00 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали
22:00 Film Plus: Тенис: Дамир Джумхур - Стан Вавринка (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - III четвъртфинал, повторение)
22:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Next Gen Finals
22:05 Nova Sport: Футбол: Харинги Бъро - Уимбълдън, мач от първи кръг за Купата на Футболната асоциация, директно
22:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
22:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"
23:05 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Понеделнишки обзор
23:20 Film Plus: Тенис: Доминик Тийм - Даниил Медведев (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - IV четвъртфинал, повторение)
23:25 Max Sport 3: Студио "Футбол"
23:25 BNT 3: Футбол: БАТЕ Борисов - Челси - среща от турнира "Лига Европа"
23:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали /bukmeikar.com
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