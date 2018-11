Още снимки: test Хуркач се справи с Мунар на Next Gen финалите Полският тенисист Хуберт Хуркач победи с 3-2 сета испанеца Хауме Мунар в среща от група А на финалите Next Gen в Милано. Шестият поставен в схемата поляк спечели в отделните части с 4-2, 4-2, 2-4, 3-4 (5), 4-1 и вече е с победа и загуба след първите си два мача в групата.



Двубоят започна по отличен начин за родения във Вроцлав тенисист, който поведе с два сета на своя испански съперник. Мунар не намираше решение на тежките сервиси на 21-годишния Хуркач, който се доближи само на сет от първата си победа в Next Gen финалите.



В третата и четвъртата част обаче испанецът намери противодействие на играта на полския си опонент и агресивността в действията му докара сблъсъка между младите таланти до решителен пети сет. В него Хуркач не остави съмнение в превъзходството си на корта и затвори срещата след 4-1 гейма в своя полза.



Последният съперник на поляка в групата е гъркът Стефанос Циципас, а двубоят между двамата е в четвъртък. Циципас излиза по-късно днес срещу американеца Франсис Тиафо, като победителят от двамата ще се приближи до класиране за полуфиналите в Милано. /БГНЕС