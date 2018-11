Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ Айндховен - Тотнъм

08:00 Max Sport 2: Баскетбол: Еврокупа

08:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Next Gen Finals

08:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига

09:30 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

09:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Барселона - Интер

10:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Next Gen Finals

10:00 Film Plus: Футбол: Валенсия - Жирона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А

10:15 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига

11:15 Max Sport 2: Баскетбол: Еврокупа

11:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Брюж - Монако

12:00 Film Plus: Тенис: Денис Шаповалов - Адриан Менендес-Масейрас (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

12:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига

12:05 Nova Sport: Футбол: Лион - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение

12:30 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

13:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение

13:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Цървена звезда

13:40 Film Plus: Тенис: Стан Вавринка - Карен Хачанов (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

14:15 Max Sport 3: Плажен футбол: Междуконтинентална купа

15:00 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

15:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Next Gen Finals

15:00 Diema Sport: Волейбол: ЦСКА - Монтана, мач от Суперлигата, повторение

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение

15:30 Max Sport 3: Плажен футбол: Междуконтинентална купа

15:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Борусия Д - Атлетико М

16:00 Film Plus: Тенис: 2018 WTA Elite Trophy, Джухай (повторение)

16:45 Max Sport 3: Плажен футбол: Междуконтинентална купа

17:00 Max Sport 1: Тенис: ATP Next Gen Finals

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение

17:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Наполи

17:35 BNT 3: Футбол: Цюрих - Байер Леверкузен - среща от турнира "Лига Европа"

18:00 Max Sport 3: Плажен футбол: Междуконтинентална купа

18:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

19:00 bTV Action: УЕФА Шампионска лига (обзор)

19:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

19:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига

19:00 Max Sport 3: Футбол: Холандска Ередивизи

19:00 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

19:30 Ring.BG: Студио УЕФА Шампионска лига

19:30 bTV Action: Студио "Шампионска лига"

19:30 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2018-19), 11-и епизод

19:55 Ring.BG: ПРЯКО: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Йънг Бойс

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 17-и епизод, директно

20:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига

20:00 bTV Action: Москва - Рома (футбол от Шампионска лига)

20:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

20:30 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига

20:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

20:30 Max Sport 1: Тенис: ATP Next Gen Finals

21:00 Max Sport 2: Баскетбол: Еврокупа

21:30 Film Plus: Футбол: Райо Валекано - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

21:45 Max Sport 3: Баскетбол: Еврокупа

22:00 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

22:00 bTV Action: Ювентус - Манчестър Юнайтед (футбол от Шампионска лига)

22:00 Ring.BG: ПРЯКО: УЕФА Шампионска лига: Виктория Пилзен - Реал Мадрид

22:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение

22:30 Max Sport 1: Тенис: ATP Next Gen Finals

23:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

23:30 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига

23:30 BNT 3: Футбол: Челси - БАТЕ Борисов - среща от турнира "Лига Европа"

23:30 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Елина Свитолина (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - I /bukmeikar.com



