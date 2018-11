Още снимки: test Пенсионерите изместиха тинейджърите за работа в McDonald’s Поради недостига на кадри на пазара на труда в САЩ веригите за бързо хранене се обърнаха към църквите, пенсионерските клубове и към организацията за хора над 50 години AARP.



Тийнейджърите, които взимаха смени в ресторанти след училище се превърнаха в клише в САЩ, пише Bloomberg.



Днес тийнейджърът Брад Хамилтън от култовия филм "Fast Times at Ridgemont High" би бил прекалено млад, за да работи в "Captain Hook Fish and Chips". Това е така, защото голяма част от работната сила във ресторантите за бързо хранене, като McDonald"s се състои от възрастни хора.



Ресторантите се обърнаха към църквите и пенсионерските клубове, и публикуваха обяви за работа в AARP, за да намерят работници. Специалистите за подбор на персонал казват, че възрастните хора притежават така наречените меки умения, приятелски настроени са и са коректни, което липсва на голяма част от тийнейджърите.



Тенденциите показват, че недостигът на работна ръка е най-осезаем за последните 5 десетилетия, както и склонност на по-възрастните американци да продължат да работят, дори и почасово, за да увеличат по-скромните си доходи.



В периода 2014 - 2024 година броят на работниците между 65 и 74 години ще се е увеличил с 4,5 процента. От друга страна заетите от 16 до 24 годишна възраст ще са намалели с 1,4 процента, според The U.S. Bureau of Labor Statistics.



Наемането на пенсионери е добра сделка за веригите за бързо хранене. Възрастинте хора имат години опит, работейки за същото възнаграждение - средно $9.81 на час в сектора за изминалата година. Доста фирми обаче предпочитат да дадат тези пари на по-млади хора, тъй като те ще имат по-голяма нужда от средствата заради нарастващите цени на транспорта и другите им разходи за по-активен живот.



Джеймс Грей от "Calibrate Coaching" смята, че наемането на пенсионери има своите предимства, защото те не сменят квартири, не им се налага да печелят повече и не се стремят към повшиние.



63-годишният Стивън Уилям, който управлява "Church"s Chicken", казва, че пенсионерите имат добре развити комуникационни умения, а учениците лесно отвличат вниманието си с интернет и социалните мрежи. Затова, според него, непрекъснато трябва да им се напомня какви задължения имат. /money.bg



Поради недостига на кадри на пазара на труда в САЩ веригите за бързо хранене се обърнаха към църквите, пенсионерските клубове и към организацията за хора над 50 години AARP.Тийнейджърите, които взимаха смени в ресторанти след училище се превърнаха в клише в САЩ, пише Bloomberg.Днес тийнейджърът Брад Хамилтън от култовия филм "Fast Times at Ridgemont High" би бил прекалено млад, за да работи в "Captain Hook Fish and Chips". Това е така, защото голяма част от работната сила във ресторантите за бързо хранене, като McDonald"s се състои от възрастни хора.Ресторантите се обърнаха към църквите и пенсионерските клубове, и публикуваха обяви за работа в AARP, за да намерят работници. Специалистите за подбор на персонал казват, че възрастните хора притежават така наречените меки умения, приятелски настроени са и са коректни, което липсва на голяма част от тийнейджърите.Тенденциите показват, че недостигът на работна ръка е най-осезаем за последните 5 десетилетия, както и склонност на по-възрастните американци да продължат да работят, дори и почасово, за да увеличат по-скромните си доходи.В периода 2014 - 2024 година броят на работниците между 65 и 74 години ще се е увеличил с 4,5 процента. От друга страна заетите от 16 до 24 годишна възраст ще са намалели с 1,4 процента, според The U.S. Bureau of Labor Statistics.Наемането на пенсионери е добра сделка за веригите за бързо хранене. Възрастинте хора имат години опит, работейки за същото възнаграждение - средно $9.81 на час в сектора за изминалата година. Доста фирми обаче предпочитат да дадат тези пари на по-млади хора, тъй като те ще имат по-голяма нужда от средствата заради нарастващите цени на транспорта и другите им разходи за по-активен живот.Джеймс Грей от "Calibrate Coaching" смята, че наемането на пенсионери има своите предимства, защото те не сменят квартири, не им се налага да печелят повече и не се стремят към повшиние.63-годишният Стивън Уилям, който управлява "Church"s Chicken", казва, че пенсионерите имат добре развити комуникационни умения, а учениците лесно отвличат вниманието си с интернет и социалните мрежи. Затова, според него, непрекъснато трябва да им се напомня какви задължения имат. /money.bg Днес+ Запази и Сподели