Още снимки: test Енрике Иглесиас излиза пред 15 хиляди българи тази вечер Световната латино звезда Енрике Иглесиас излиза тази вечер пред българска публика в столичната зала "Арена Армеец". Звездата, придружаван от специализиран ескорт, кацна в понеделник на летище София.



Днес от 20:00 часа Иглесиас ще излезе на сцената на „Арена Армеец” пред пълна зала - 15 000 човека ще приветстват своя идол при завръщането му в София за дългоочакваното му шоу All The Hits Live, радващо се на феноменален успех и серия от разпродадени концерти в цяла Европа.



За появата му в София също са останали много малко билети - последни бройки са налични в мрежата на Eventim на цени 79 лв., 109 лв. и 159 лв. Енрике Иглесиас пристига по покана на АРТ БГ и по повод 13-тия рожден ден на радио Energy. /БГНЕС