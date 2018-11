Още снимки: test Във Варна откриха нов инженерен център на Siemens Във Варна бе открит нов инженерен център на германския концерн Siemens, разположен в бизнес парк – Варна. На откриването присъстваха Серхат Тасдемир – вицепрезидент на бизнес звеното Automation Solutions for Automotive and Logistics в Siemens AG, инж. Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на „Сименс България“, Пейчо Пейчев – зам.-кмет на Община Варна и служители на фирмата.



Инженеринговият хъб ще фокусира дейността си в сферата на автомобилната индустрия. Той ще работи в посока проектиране и внедряване на иновационни системи за автоматизация, управление и визуализация на производствените процеси. Инженерният център стартира дейността си с 12 инженери, специализирани в четири области - като плановете са до година и половина екипът да стане 30 души.



Във Варна бе открит нов инженерен център на германския концерн Siemens, разположен в бизнес парк – Варна. На откриването присъстваха Серхат Тасдемир – вицепрезидент на бизнес звеното Automation Solutions for Automotive and Logistics в Siemens AG, инж. Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на „Сименс България“, Пейчо Пейчев – зам.-кмет на Община Варна и служители на фирмата.Инженеринговият хъб ще фокусира дейността си в сферата на автомобилната индустрия. Той ще работи в посока проектиране и внедряване на иновационни системи за автоматизация, управление и визуализация на производствените процеси. Инженерният център стартира дейността си с 12 инженери, специализирани в четири области - като плановете са до година и половина екипът да стане 30 души. Днес+ Запази и Сподели