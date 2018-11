Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Аек Атина

08:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение

09:30 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

10:00 Film Plus: Тенис: Дамир Джумхур - Лукас Мидлер (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал М - Рома

10:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение

11:35 Film Plus: Тенис: Гийермо Гарсия-Лопес - Матео Беретини (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шахтьор Д - Хофенхайм

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, запис

12:05 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Лил, мач от френската Лига 1, повторение

12:30 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

13:45 Film Plus: Тенис: Андрей Рубльов - Ян-Ленард Щруф (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Ювентус

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Бърнли, мач от английската Висша лига, запис

15:00 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

15:00 Film Plus: Тенис: Дария Касаткина - Циан Уан (2018 WTA Elite Trophy, Джухай - повторение)

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Бенфика - Байерн М

16:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

17:00 BNT 3: Футбол: Челси - БАТЕ Борисов - среща от турнира "Лига Европа"

17:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Уотфорд, мач от английската Висша лига, запис

17:10 Film Plus: Тенис: Елиз Мертенс - Анет Контавейт (2018 WTA Elite Trophy, Джухай - повторение)

17:30 Diema Sport: Футбол: Берое - Славия, мач от Първа професионална лига, директно

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Манчестър Юн

18:50 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /4 епизод/

19:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Париж

19:00 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение

21:00 Diema Sport: Баскетбол: Филаделфия Севънтисиксърс - Детройт Пистънс, мач от НБА, повторение

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:30 Film Plus: Тенис: Каролин Вознацки - Петра Квитова (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)

22:00 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

22:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

23:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение

23:30 Diema Sport: Футбол: Берое - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение

23:40 BNT 3: Футбол: АЕК Ларнака - Лудогорец - среща от турнира "Лига Европа"