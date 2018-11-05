Още снимки:
test

Спортът по телевизията днес

05.11.2018 08.34

08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Аек Атина
08:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение
09:30 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали
10:00 Film Plus: Тенис: Дамир Джумхур - Лукас Мидлер (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал М - Рома
10:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение
11:35 Film Plus: Тенис: Гийермо Гарсия-Лопес - Матео Беретини (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шахтьор Д - Хофенхайм
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, запис
12:05 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Лил, мач от френската Лига 1, повторение
12:30 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали
13:45 Film Plus: Тенис: Андрей Рубльов - Ян-Ленард Щруф (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Ювентус
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Бърнли, мач от английската Висша лига, запис
15:00 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали
15:00 Film Plus: Тенис: Дария Касаткина - Циан Уан (2018 WTA Elite Trophy, Джухай - повторение)
16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Бенфика - Байерн М
16:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали
17:00 BNT 3: Футбол: Челси - БАТЕ Борисов - среща от турнира "Лига Европа"
17:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Уотфорд, мач от английската Висша лига, запис
17:10 Film Plus: Тенис: Елиз Мертенс - Анет Контавейт (2018 WTA Elite Trophy, Джухай - повторение)
17:30 Diema Sport: Футбол: Берое - Славия, мач от Първа професионална лига, директно
18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Манчестър Юн
18:50 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /4 епизод/
19:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Париж
19:00 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали
20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
20:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали
21:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение
21:00 Diema Sport: Баскетбол: Филаделфия Севънтисиксърс - Детройт Пистънс, мач от НБА, повторение
21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
21:30 Film Plus: Тенис: Каролин Вознацки - Петра Квитова (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)
22:00 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали
22:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
23:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение
23:30 Diema Sport: Футбол: Берое - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение
23:40 BNT 3: Футбол: АЕК Ларнака - Лудогорец - среща от турнира "Лига Европа"

Днес+

Запази и Сподели
Коментирай статията

Коментирай статията
Последни от Спорт
12:19
Шмайхел: Катастрофата ще ме преследва до края на живота ми
10:44
Мейуедър ще се бие по правилата на ММА на Нова година
09:56
Григор Димитров загуби 10 места в ранглистата
09:46
Гол в 97-ата минута донесе победа на Милан
08:34
Спортът по телевизията днес
04 ноември 2018 г.
20:11
Левски се завърна на върха след успех над Ботев
16:32
Барти триумфира в Джухай
16:21
Лестър отдаде почит на починалия собственик в Бангкок
12:10
Реал Мадрид с интерес към Брахим Диас
09:06
Джокович спечели класиката срещу Федерер и е финалист в Париж
08:59
Интер наниза пет гола във вратата на Дженоа
08:30
Спортът по телевизията днес
03 ноември 2018 г.
18:05
Десподов осигури три точки за ЦСКА в гостуването на Локо в Пловдив
17:56
Манчестър Юнайтед стигна до победата в Борнемут в 92-ата минута
15:59
Класика за Дунав срещу Витоша на Градския стадион в Русе
12:55
Мертенс с хеттрик при разгромна победа на Наполи
09:37
Холмар Ейолфсон заминава за Барселона
09:08
ПСЖ се справи и с Лил, за да постави рекорд
08:10
Спортът по телевизията днес
02 ноември 2018 г.
18:04
Каратанчева се класира за втория кръг в Тексас
17:57
Четирима руски щангисти изгоряха с допинг
17:56
Подготвя се мега сделка: Ман Сити дава по 50 млн. евро на Лео Меси
16:41
Ливърпул плаши Арсенал с Мо Салах
16:04
Валверде намекна кога може да очакваме Меси обратно в игра
15:21
Издънка за 115 млн. евро: Барса продава Дембеле на Ливърпул

Още новини >>    

Най-четени от Спорт

Избор на редактора

Григор Димитров загуби 10 места в ранглистата

Спортът по телевизията днес

Левски се завърна на върха след успех над Ботев

Реал Мадрид с интерес към Брахим Диас

Джокович спечели класиката срещу Федерер и е финалист в Париж

Спортът по телевизията днес

Десподов осигури три точки за ЦСКА в гостуването на Локо в Пловдив

Холмар Ейолфсон заминава за Барселона

Още новини >>    
Последни видео новини
Доц. Веселка Тончева: Да не забравяме корена си Кукери подгониха злото в Благоевград