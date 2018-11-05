Спортът по телевизията днес
05.11.2018 08.34
08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Аек Атина
08:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение
09:30 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали
10:00 Film Plus: Тенис: Дамир Джумхур - Лукас Мидлер (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал М - Рома
10:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение
11:35 Film Plus: Тенис: Гийермо Гарсия-Лопес - Матео Беретини (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шахтьор Д - Хофенхайм
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, запис
12:05 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Лил, мач от френската Лига 1, повторение
12:30 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали
13:45 Film Plus: Тенис: Андрей Рубльов - Ян-Ленард Щруф (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Ювентус
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Бърнли, мач от английската Висша лига, запис
15:00 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали
15:00 Film Plus: Тенис: Дария Касаткина - Циан Уан (2018 WTA Elite Trophy, Джухай - повторение)
16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Бенфика - Байерн М
16:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали
17:00 BNT 3: Футбол: Челси - БАТЕ Борисов - среща от турнира "Лига Европа"
17:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Уотфорд, мач от английската Висша лига, запис
17:10 Film Plus: Тенис: Елиз Мертенс - Анет Контавейт (2018 WTA Elite Trophy, Джухай - повторение)
17:30 Diema Sport: Футбол: Берое - Славия, мач от Първа професионална лига, директно
18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Манчестър Юн
18:50 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /4 епизод/
19:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Париж
19:00 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали
20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
20:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали
21:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение
21:00 Diema Sport: Баскетбол: Филаделфия Севънтисиксърс - Детройт Пистънс, мач от НБА, повторение
21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
21:30 Film Plus: Тенис: Каролин Вознацки - Петра Квитова (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)
22:00 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали
22:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
23:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, плейофи, четвъртфинали
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение
23:30 Diema Sport: Футбол: Берое - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение
23:40 BNT 3: Футбол: АЕК Ларнака - Лудогорец - среща от турнира "Лига Европа"
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