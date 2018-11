Още снимки: test Обичаш работата си, но не се разбираш с колегите ... На работното място минава повече време, отколкото прекарваме дори с близките си. Колегите оказват влияние върху това дали харесваме работата си, но не са определящ фактор, пише CNN.



"Често добрите резултати зависят от разбирателството или липсата на такова с нашите колеги", казва Лин Тейлър, експерт в отношенията на работното място и автор на "Tame Your Terrible Office Tyrant". По думите ? не трябва да се сприятеляваме с всеки, но за общия интерес е важно поне да се разбираме.



Среща на неутрална територия



Тейлър съветва да обядвате или вечеряте с колеги, за да разберете къде се корени проблемът. Така ще можете да си изясните нещата. Тя обяснява още, че не е добре да започвате разговора директно с въпрос, свързан с работата, а първо да обсъдите по-неангажираща тема. Ако все пак се окаже, че има неразбирателство, авторката предлага да използвате фрази, като "За да подобря работата си, имам нужда ти да..." и "Затруднява ме, когато ти..."



Поставете граници



Ейми Хаким, практикуващ психолог в тази област, обяснява, че няма как да контролирате поведението на някой друг, но можете да промените начина, по който се справяте с дразнещото държание. За пример дава ситуация, в която ръководител изисква да отчитате резултатите редовно, но това на вас ви пречи да се концентрирате. Решението е предварително да подготвяте данните или да направите споделено пространство, където останалите могат да виждат резултатите, без да се налага да ги представяте индивидуално. По този начин ще спестите и време.



Намерете си убежище



Контактът с определен колега все пак може да бъде непоносим. В такъв случай, Хаким предлага да помолите шефа си, да не ви се засичат смените или да работите дистанционно, ако има такава възможност. Друг вариант за облекчаване на ситуацията, според експерта, е да ограничите максимално контакта с въпросния колега, докато сте в офиса.



Запомнете: Не е задължително да ставате приятели



Лин Тейлър казва, че често има случаи, в които вие сте интроверт, а вашият колега екстроверт, а на тях им е в природата да обсъждат всичко и да говорят прекалено. Докато вие сте абсолютната противоположност.



"В един офис има различни персоналности. Можете да се опитате да разберете личността на всеки един и да го уважавате именно заради различията", допълва Тейлър.



"Опитайте се да разговаряте с колегите си. Може да откриете нещо общо", пък съветва Пол Уайт, съавтор на "Rising Above a Toxic Workplace: Taking Care of Yourself in an Unhealthy Environment".



