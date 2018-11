Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Волейбол: ЦСКА - Монтана, мач от Суперлигата, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение

09:00 Nova Sport: Футбол: Стоук Сити - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

10:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Париж

10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Film Plus: Пряко: Тенис: 2018 WTA Elite Trophy, Джухай - финал и награждаване

10:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Брюж - Монако

10:30 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, запис

11:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

11:00 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи

12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Париж

12:30 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Черно море, мач от Първа професионална лига, директно

12:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Цървена Звезда

12:30 Film Plus: Тенис: 2018 WTA Elite Trophy, Джухай - двойки финал и награждаване (повторение)

13:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Естудиантес - Ховентут, мач от испанската баскетболна лига, директно

14:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

14:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Борусия Дортмунд - Атлетико Мадрид

15:00 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Елина Свитолина (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)

15:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно

15:10 BNT 3: Футбол: АЕК Ларнака - Лудогорец - среща от турнира "Лига Европа"

15:30 Diema Sport 2: Футбол: Уигън Атлетик - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, директно

16:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Париж

16:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Мьонхенгладбах - Фортуна, директно

16:45 Film Plus: Тенис: Каролин Вожняцки - Каролина Плишкова (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)

17:00 Nova Sport: Футбол: Манчестър Сити - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, директно

17:30 Diema Sport: Футбол: Етър - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, директно

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, директно

18:30 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

18:30 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Слоун Стивънс (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)

19:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Майнц - Вердер, директно

19:05 Nova Sport: Футбол: Нант - Гингам, мач от френската Лига 1, запис, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

19:15 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи

19:55 Diema Sport: Футбол: Сент Етиен - Анже, мач от френската Лига 1, запис

20:15 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно

20:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Баскония - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига, директно

21:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, обзор на кръга

21:10 Film Plus: Тенис: Анджелик Кербер - Кики Бертенс (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)

21:30 Mtel Sport 1: Баскетбол: Евролига

22:00 Diema Sport: Футбол: Монпелие - Марсилия, мач от френската Лига 1, директно

22:10 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно

22:20 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно

22:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Милуоки Бъкс - Сакраменто Кингс, мач от НБА, директно

23:30 Film Plus: Тенис: 2018 WTA Elite Trophy, Джухай - финал и награждаване (повторение)