Залозите на Бъфет през тази година не се отплащат Съчувствайте, инвеститори. Октомври месец се оказа доста лош за инвестициите на капиталовия пазар - дори и за тези на гуруто Уорън Бъфет, пише CNN. Акциите на конгломерата му Berkshire Hathaway изтриха 4 процента през месеца и са с 8 процента под върха за последните 52 седмици.



Разбира се, няма нужда да се притесняваме особено за Оракула от Омаха - богатството му все още възлиза на солидните $85 милиарда, според Forbes. А акциите на Berkshire Hathaway записват 4 процента ръст от началото на годината, което е малко по-добре от Dow и S&P 500.



Но все пак това не е особено легендарен ръст. Какво задържа компанията?



Представянето на Berkshire Hathaway е тясно свързано и с многото ? дъщерни дружества - включително Geico и потребителски брандове като Duracell и други, както и с огромното инвестиционно портфолио.А избраните от BH акции напоследък им липсва блясък, особено големият залог на Kraft Heinz. През 2013 г. компанията обедини сили с 3G и закупи Heinz, а две години по-късно подкрепи сделката с Kraft.



BH притежава над 325 милиона акции в Kraft Heinz, което я прави третото най-голямо вложение. Но на борсата производителят на кетчуп изгуби над 30 процента през тази година. Големите хранителни компании понесоха тежък удар от променящите се нагласи на потребителите, които започнаха да избират по-здравословни алтернативи.Но Kraft Heinz не е единствената инвестиция, заради която портфолиото на Бъфет страда.



Продължаващата подкрепа на BH за големи банки като разкъсваната от скандали Wells Fargo, Bank of America, US Bancopr и Bank of New York Mellon също теглят надолу. Всичките четири финансови акции, които са сред 10-те най-големи инвестиции на компанията, са на червено през 2018 г., водени от 12% спад в Wells Fargo и Bank of New York Mellon.



Други две вложения във финансови институции - American Express и Moody"s, които също заемат огромен дял в Berkshire Hathaway, остават без промяна от началото на годината, или с лек ръст. Такава е ситуацията и в обичаната от Бъфет Coca-Cola, както и авиолинията Delta.



Въпреки добрите резултати за General Motors, акциите на най-голямата американска автомобилна компания все още са с 10% по-ниско от началото на годината.



