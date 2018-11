Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:30 Film Plus: Пряко: Тенис: 2018 WTA Elite Trophy, Джухай - двойки полуфинали

08:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - Литекс, мач от Втора професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Пари Сен Жермен - Лил, мач от френската Лига 1, повторение

09:00 Nova Sport: Футбол: Рьодингхаузер - Байерн Мюнхен, мач от втори кръг за Купата на Германия, повторение

10:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Париж

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ Айндховен - Тотнъм

10:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Левски, осминафинален мач за Купата на България, повторение

10:30 Film Plus: Пряко: Тенис: 2018 WTA Elite Trophy, Джухай - I полуфинал

11:00 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи

11:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Барселона - Интер

12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Париж

12:30 Diema Sport: Футбол: Дунав - Витоша, мач от Първа професионална лига, директно

13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 16-и епизод, повторение

13:00 Film Plus: Пряко: Тенис: 2018 WTA Elite Trophy, Джухай - II полуфинал

13:05 Nova Sport: Футбол: Борусия Мьонхенгладбах - Байер Леверкузен, мач от втори кръг за Купата на Германия, повторение

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Наполи

14:30 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

15:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, директно

15:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Париж

15:05 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Болтън Уондърърс, мач от Чемпиъншип, повторение

15:30 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

15:45 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Щутгарт - Айнтрахт

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

16:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байерн Мюнхен - Фрайбург, директно

16:30 Eurosport: Футбол: MLS, плейофи

16:30 Film Plus: Тенис: 2018 WTA Elite Trophy, Джухай (полуфинали, повторение)

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Родъръм Юнайтед - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, директно

17:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Париж

17:15 Nova Sport: Футбол: Септември - Верея, мач от Първа професионална лига, директно

17:30 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 16-и епизод, повторение

17:55 BNT 3: Баскетбол: Левски Лукойл - Берое - среща от Националната баскетболна лига пряко предаване от з. "Универсиада"

18:30 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Волфсбург - Борусия Дортмунд

19:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

19:00 Diema Sport: Баскетбол: Филаделфия Севънтисиксърс - Детройт Пистънс, мач от НБА, директно

19:30 Nova Sport: Футбол: Стоук Сити - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, директно

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Ливърпул, мач от английската Висша лига, директно

19:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Херта - Лайпциг

19:30 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

21:00 Film Plus: Тенис: 2018 WTA Elite Trophy, Джухай (двойки полуфинали, повторение)

21:10 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване

21:45 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

21:45 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, директно